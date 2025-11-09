La Odisea, un viaje mental y geográfico

En el golfo de Gabés , en la costa de Túnez, se halla la isla de Djerba, uno de los destinos de Ulises en la ‘Odisea’. Homero se refiere a ella como la Isla de los Lotófagos. Al igual que entonces el viajero puede quedar atrapado por los encantos de sus playas hipnóticas con palmeras datileras. Este mes de noviembre Penguin Random House publicará una nueva edición recuperando la versión en poesía épica de la ‘Odisea’, con la traducción de Joan Casas Fuster. Austral Editorial, por otro lado, continúa publicando la edición en prosa de esta epopeya mediterránea con la traducción de Luis Segalá, una de las más significativas en español.

Hay una escena de ‘Yo, Claudio’, la novela de Robert Graves en su adaptación a la serie de televisión en la BBC, donde el personaje de Aristarco de Atenas ameniza una cena del emperador Augusto contando una historia. Así hacía Homero también cuando contaba la ‘Odisea’, y así hicieron sus seguidores, los homéridas durante cuatrocientos años, hasta que Livio Andrónico la tradujo al latín. Desde entonces se convirtió en literatura escrita. Rudyard Kipling también refiere la literatura oral en su libro de cuentos de la India ‘El hándicap de la vida’, cuando menciona en el prólogo a Bilas Khan, el príncipe de los cuentistas. Homero no era un príncipe, era el rey de la literatura oral, su forma de contar la ‘Odisea’ aún está vigente, la estructura in media res, donde la historia empieza a la mitad de la narración y el comienzo es referido mediante flashbacks. Tras la guerra de Troya, en la costa turca, que Homero cuenta en ‘La Ilíada’, Ulises ha de regresar a casa, pero, digamos, que entonces aún no existía el GPS.

Otro de los destinos de Ulises en su galera negra de velas blancas es el Hades, donde Perséfone es la reina del Mundo de las Sombras. Algunos han especulado más allá de las Columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, otros lo ubican en distintas localizaciones, en cualquier caso, es un debate más de la imaginación que de reputadas asociaciones cartográficas. Ulises desembarca con sus compañeros en el inframundo y contemplan una escena fantasmagórica como la de ‘Romance de Lobos’ de Valle-Inclán, justo cuando aparece una procesión de ultratumba como las que en Galicia llaman la Santa Compaña, digamos que estos griegos verán pasar una procesión de almas, y Ulises, que ha desenvainado su espada, reconocerá sorprendido a alguien que no veía desde hacía mucho, es como descubre que su madre, Anticlea, ha fallecido. Ulises ha de contenerse para no delatarse, y al final de esta procesión solemne aparecerá una figura distinguida con una vara de oro. Es el alma de Tiresias, el adivino tebano con un don profético solo comparable al del Oráculo de Delfos. Tiresias, a pesar de ciego, reconoce a Ulises, que es el hijo de Laertes -uno de los cincuenta y dos argonautas de la expedición de Jasón en el Mar Negro para lograr el Vellocino de Oro-. «¡Laertíada, del linaje de Zeus!», exclamará Tiresias, y le advertirá de las dificultades del regreso a su hogar en Ítaca por el odio de Poseidón, el dios del mar, pues Ulises, héroe más por su ingenio que por su fuerza, había dejado ciego al cíclope Polifemo, el hijo de este rencoroso dios del mar, un fabricante de viudas como dice Nikkos Kazantzakis en ‘Zorba, el griego’. Pero Ulises cuenta en el Olimpo con dos grandes aliados, Zeus y Atenea, que le aprecian como a un «divinal de multiforme ingenio». Por todo el Mediterráneo, hasta el helespontos, el mar griego como se dice en la lengua de Homero, los dioses contemplan la navegación de Ulises, amenazado entre otros peligros por el canto de las sirenas, las ninfas marinas que pueden arrastrarle hasta el fondo del mar con sus voces de una dulzura desconocida y su belleza sobrehumana.

En la costa del Lacio, en Italia, se ubica el Monte Circeo, que se presume el lugar donde vivía Circe, la hechicera que transmuta en cerdos a los compañeros de Ulises, y con quien, tras deshacer el encantamiento, vivirá una larga temporada. Más al sur, en el Estrecho de Mesina, entre la península itálica y la isla de Sicilia, es donde Circe advierte a Ulises que habrá de elegir qué mal ha de enfrentar, si al terrible monstruo de Escila o al brutal torbellino de Caribdis.

Entre Corfú, Zakynthos, Mikonos o Santorini, miles de islas griegas, una de ellas es Ítaca, la casa de Ulises, y cuando regresa al encuentro de su mujer Penélope y su hijo Telémaco muchos no le reconocen, pasaron los años y ha envejecido. El primero en reconocerle es Argos, su perro ya muy viejo, tumbado en el suelo, casi sin fuerzas, y que al ver a Ulises se agita débilmente moviendo el rabo.

Han pasado veintisiete siglos desde que Homero contase ‘La Odisea’, y en algún lugar de la literatura clásica, como en el frontispicio del Panteón de Agripa en Roma, donde dice en latín «Marco Agripa, tres veces cónsul, lo hizo», esté escrito en otro frontispicio figurado: Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, lo hizo.

Odisea Homero

Traducción : Luis Segalà

: Luis Segalà Editorial : Austral

: Austral Precio : 11,35 €

: 11,35 € 496 pp