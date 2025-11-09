Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siempre nos quedará Portugal, incluso a Astérix

El dibujante Didier Conrad sujeta el nuevo cómic de Astérix ante la curiosa mirada del guionista Fabrice Caro, el pasado lunes, en Barcelona.

José Luis G. Gómez

Astérix por fin ha viajado a Portugal, quizá era el único francés que todavía no lo había hecho, así que ya era hora. El galo ha pisado Lisboa en ‘Astérix en Lusitania’ (Bruño, 2025), su álbum 41, y por supuesto ya es un nuevo éxito comercial del personaje creado por Goscinny y Uderzo, pero que ahora está en las manos de Fabcaro y Conrad. La tirada global de la primera edición es de cinco millones de ejemplares, y en España ya lleva varios días en el segundo puesto de la lista de ventas. Muchos seguimos leyendo estas aventuras por pura nostalgia, dejando en el cajón cualquier esperanza o ánimo crítico, porque sabemos que cada nuevo álbum sólo puede saber a decepción si lo comparas con los originales -y no por demérito de quienes se han embarcado en el desafío de mantener vivos a los irreductibles galos, sino porque la sombra de esos tebeos es demasiado alargada y profunda-. La verdad es que entrar en una librería y encontrarme con una pequeña montaña de tebeos de Astérix me arranca una sonrisa. ¿Y qué tal es la nueva entrega? Pues bien, tan derivativa y continuista como todas las anteriores, sin sorpresas ni grandes alegrías, nada memorable, pero bien. No esperaba más, la verdad. Y creo que nadie debe esperar nada. La sensación que siempre me queda con cada nuevo álbum es la de que sus autores escriben y dibujan con miedo: las manos atadas a la espalda bajo una guillotina frente a un cañón a punto de disparar. Supongo que exagero, o quizá no tanto. Pero ni así se me quita la alegría de reencontrarme con mis galos favoritos al entrar en una librería.

