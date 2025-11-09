Diario de lecturas
Siempre nos quedará Portugal, incluso a Astérix
Astérix por fin ha viajado a Portugal, quizá era el único francés que todavía no lo había hecho, así que ya era hora. El galo ha pisado Lisboa en ‘Astérix en Lusitania’ (Bruño, 2025), su álbum 41, y por supuesto ya es un nuevo éxito comercial del personaje creado por Goscinny y Uderzo, pero que ahora está en las manos de Fabcaro y Conrad. La tirada global de la primera edición es de cinco millones de ejemplares, y en España ya lleva varios días en el segundo puesto de la lista de ventas. Muchos seguimos leyendo estas aventuras por pura nostalgia, dejando en el cajón cualquier esperanza o ánimo crítico, porque sabemos que cada nuevo álbum sólo puede saber a decepción si lo comparas con los originales -y no por demérito de quienes se han embarcado en el desafío de mantener vivos a los irreductibles galos, sino porque la sombra de esos tebeos es demasiado alargada y profunda-. La verdad es que entrar en una librería y encontrarme con una pequeña montaña de tebeos de Astérix me arranca una sonrisa. ¿Y qué tal es la nueva entrega? Pues bien, tan derivativa y continuista como todas las anteriores, sin sorpresas ni grandes alegrías, nada memorable, pero bien. No esperaba más, la verdad. Y creo que nadie debe esperar nada. La sensación que siempre me queda con cada nuevo álbum es la de que sus autores escriben y dibujan con miedo: las manos atadas a la espalda bajo una guillotina frente a un cañón a punto de disparar. Supongo que exagero, o quizá no tanto. Pero ni así se me quita la alegría de reencontrarme con mis galos favoritos al entrar en una librería.
- Málaga estrena alumbrado esta Navidad: así lucirá la calle Larios
- Así es el parque de Málaga con una torre de 13 metros perfecta para los amantes de la aventura: tiene camas elásticas y toboganes gigantes
- La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- La calle Larios alcanza un nuevo récord en alquiler de locales comerciales: hasta 345 euros el metro
- La 'ITV' de los edificios antiguos: un millar de construcciones deben pasarla antes del 31 de enero de 2026
- Identifican al hombre hallado con signos de violencia en la Serranía de Ronda: más detalles sobre el caso
- El caso de la calle Jerónimo Bobadilla de Málaga: dos obras paradas por la crisis durante 20 años y sus nuevos destinos