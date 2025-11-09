Siempre nos quedará Portugal, incluso a Astérix

Astérix por fin ha viajado a Portugal, quizá era el único francés que todavía no lo había hecho, así que ya era hora. El galo ha pisado Lisboa en ‘Astérix en Lusitania’ (Bruño, 2025), su álbum 41, y por supuesto ya es un nuevo éxito comercial del personaje creado por Goscinny y Uderzo, pero que ahora está en las manos de Fabcaro y Conrad. La tirada global de la primera edición es de cinco millones de ejemplares, y en España ya lleva varios días en el segundo puesto de la lista de ventas. Muchos seguimos leyendo estas aventuras por pura nostalgia, dejando en el cajón cualquier esperanza o ánimo crítico, porque sabemos que cada nuevo álbum sólo puede saber a decepción si lo comparas con los originales -y no por demérito de quienes se han embarcado en el desafío de mantener vivos a los irreductibles galos, sino porque la sombra de esos tebeos es demasiado alargada y profunda-. La verdad es que entrar en una librería y encontrarme con una pequeña montaña de tebeos de Astérix me arranca una sonrisa. ¿Y qué tal es la nueva entrega? Pues bien, tan derivativa y continuista como todas las anteriores, sin sorpresas ni grandes alegrías, nada memorable, pero bien. No esperaba más, la verdad. Y creo que nadie debe esperar nada. La sensación que siempre me queda con cada nuevo álbum es la de que sus autores escriben y dibujan con miedo: las manos atadas a la espalda bajo una guillotina frente a un cañón a punto de disparar. Supongo que exagero, o quizá no tanto. Pero ni así se me quita la alegría de reencontrarme con mis galos favoritos al entrar en una librería.