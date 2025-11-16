Abdulrazak Gurnah: el largo camino de la descolonización

Abdulrazak Gurnah se ha tomado cuatro años desde que recibiera el Premio Nobel, en 2021, para publicar su nuevo trabajo, una novela donde regresa a Zanzíbar, su país natal, en los años siguientes a la consecución de su independencia para ofrecernos un retrato complejo de cómo es la vida de sus habitantes, especialmente los más jóvenes, que pese a ello, siguen marcados por los efectos persistentes del colonialismo y las incertidumbres de una nación al borde del cambio.

La novela en cuestión es ‘Theft’ (Robo), que por extrañas circunstancias al traducirse al español ha recibido el título de ‘Un largo camino’. Con su título original, Gurnah hacía referencia al robo del que se acusa a Badar ,uno de los tres protagonistas de esta historia, pero también, con mayor perspectiva, al expolio que durante siglos perpetró el colonialismo en el país.

Estamos en Zanzíbar, el país que Gurnah dejó para ir al Reino Unido como refugiado en 1968. La violencia de la independencia, la revolución y la unión de Zanzíbar con Tanganica para formar la República Unida de Tanzania impregna muchos de sus libros, y esta convulsión llevó a muchos zanzibaríes de origen árabe (como el propio Gurnah), así como a otros grupos como los indios, a emigrar a otros lugares.

Estos hechos biográficos marcan de manera muy acusada los parámetros de la ficción de Gurnah, desde su primera novela, Memory of Departure, y vienen recorriendo toda su obra. Pero lo hace con un hecho diferencial ya que rompe con la perspectiva habitual hasta entonces, cambiando la mirada colonial para resaltar la de las poblaciones nativas. La grandeza de la narrativa de Gurnah estriba en que está escrita desde un territorio mental que cuestiona el pensamiento eurocentrista del colonizador y hace hincapié en uno de los efectos más perversos de la colonización, como es que los colonizados se sienten inferiores a los conquistadores, y desprenderse de eso cuesta mucho.

‘Un largo camino’ sigue esa senda anterior y representa una continuación de su tradición de retratar las luchas y la resistencia postcoloniales. Es persistente para que en Occidente recordemos las continuas dificultades que enfrentan las naciones colonizadas, incluso mucho después de la independencia.

En este sentido, la prosa limpia y sin adornos de Gurnah arroja en ‘Un largo camino’ una luz dura pero honesta sobre la tremenda brutalidad del pasado colonial de África y la violencia infligida por los europeos, especialmente alemanes, franceses, belgas, holandeses y británicos y a través de sus ricos personajes principales, el impacto del colonialismo y otros eventos en el continente africano .

Ambientada principalmente en Zanzíbar y Dar es Salaam, sigue a tres jóvenes que alcanzan la mayoría de edad en Tanzania, pertenecientes a la primera generación no nacida bajo el dominio colonial. Comienza con el relato de Karim, que detalla su ascenso desde un niño desatendido hasta convertirse en una figura gubernamental importante que supervisaba iniciativas medioambientales en Zanzíbar. Karim anhela al padre que no conoce, pero es inteligente y encantador. En la universidad conoce a Fauzia, una estudiante de pedagogía cuyos padres temen que no sea apta para el matrimonio debido a un episodio de epilepsia infantil. Pero Fauzia está viviendo los albores de la libertad y rebosa vitalidad. El torpe pero divertido noviazgo entre Fauzia y Karim está bellamente plasmado, constituyendo uno de los momentos más emotivos de la novela, llegando así al casamiento.

El tercer personaje es Badar, que viene de una baja posición social. Al igual que Karim, Badar también anhela conocer a su padre. De niño descubre que la familia que lo cría lo ve como una carga, así que se marcha a trabajar. A los trece años entra a trabajar como sirviente en una casa cuya dueña resulta ser la madre de Karim. Badar entabla una estrecha amistad con Karim y Fauzia y cuando es acusado injustamente de robo, Karim lo acoge en su casa y lo ayuda a encontrar trabajo en un hotel turístico.

Todo vuelve a perturbarse con el regreso de los británicos que, en esta ocasión, lo hacen como voluntarios que vienen a cooperar. En un final de la novela que cobra un ritmo más rápido y lleno de angustias, la llegada de estos voluntarios provoca el desmoronamiento del matrimonio de Karin y Fauzia. El detonante es la llegada de Geraldine, una voluntaria británica que supuestamente viene a ayudar a los africanos, pero que, en realidad, perturba sus vidas para su propio placer, dando rienda suelta a su fantasía sexual orientalista. Ello provoca que Fauzia y Badar se acerquen, lo que sugiere la posibilidad de un nuevo futuro juntos, mientras Karim parte hacia Europa para realizar unas prácticas profesionales.

Uno de los mayores aciertos de la novela reside en la descripción que hace Gurnah del lugar y el ambiente. Es aquí donde la escritura alcanza su máxima expresión lírica, donde Gurnah pinta imágenes con palabras y embellece el mundo de su historia. La vívida creación de imágenes invita al lector a adentrarse en el mundo que Gurnah ha creado con detalles físicos y sensoriales, y con la sensibilidad de un poeta. Rica tambien en referencias culturales y religiosas menciona con frecuencia las oraciones del mediodía (dhuhr) y del viernes (jummah), la lectura del Corán, la celebración de las fiestas de Eid y el ayuno durante el Ramadán.