Francisco Morales Lomas: mirada humanista a la historia

Aristóteles, en el capítulo nueve de su Poética, escribe acerca de la Historia y la Poesía: «La misión del poeta no es tanto contar las cosas que realmente han sucedido cuanto narrar aquellas cosas que podrían haberlo hecho de acuerdo con la verosimilitud o la necesidad. El poeta y el historiador se distinguen en que el historiador cuenta los sucesos que realmente han acaecido, y el poeta los que podrían acaecer. Por eso la Poesía es más filosófica que la Historia y tiene un carácter más elevado que ella». Da el estagirita con una clave esencial: La historia presenta los sucesos, la literatura examina sus esencias. La historia refleja lo que pasa de largo, y la literatura, en cambio, lo que siempre nos queda.

Naturalmente, a estas alturas de la evolución de la Literatura podemos validar la poesía aristotélica como un genérico que abarca también otros modos expresivos, tal que la narrativa. De modo que nos encontramos ante un hecho indiscutible. La literatura llega siempre más allá que la historia, convierte en posible lo imaginado añadiéndole riqueza, detalles y posibilidades.

Pues con todo esto Francisco Morales Lomas ha construido ‘Un siglo llamado invierno’. Pero hay un elemento más, uno que es extraordinariamente importante, quizás por no ser demasiado frecuente: el Humanismo. Desde el comienzo la novela está atravesada de Humanismo, de una mirada fraternal sobre el ser humano. Morales Lomas lo mira todo desde una perspectiva comprensiva, desde la conmiseración, entendiendo al otro, sintiendo que el otro es idéntico a ti. Y solo desde esa mirada, añado yo, el mundo tendrá una oportunidad para la paz, para el futuro.

Y eso es extremadamente importante en estos momentos. ‘Un siglo llamado invierno’ cuenta un tiempo que se parece mucho a este. Leer este libro, en este momento, es como mirarse en un espejo, con todo el peligro que elloconlleva para nuestro futuro. Porque dos más dos, desgraciadamente, casi siempre da cuatro. Y Morales Lomas nos hace ver, sin moralinas, sin regañarnos, sin dar lecciones, que estamos llevando una peligrosa deriva. Como siempre ha sido, quien sepa entender que entienda.

Con todo, ‘Un siglo llamado invierno’ no es una novela histórica. Es una novela «de contexto histórico», un relato que se fundamenta en un tiempo concreto y en unos personajes reales para trascender la historia, para elevarse sobre ella y llegar a la literatura, a un conocimiento de los hechos y también una intuición sobre sus consecuencias, sus intimidades, sus razones. Al autor le interesan las relaciones humanas y un tipo de discurso ético de fondo amplio que permita abordar las grandes ideas del siglo XX. Así, Morales Lomas utiliza la vida del filósofo Martín Heidegger para, a través de su peripecia vital y la de quienes le rodeaban, contar ese periodo de la historia. Destaca, entre otros elementos, la «intervención» de una de las novelas capitales de la centuria, ‘La Montaña Mágica’, que se transforma en un hilo común, casi en un personaje más.