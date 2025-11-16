‘Kim’, la novela más cervantina de Rudyard Kipling, a todo color

En España no es muy conocida la gran influencia que Cervantes ha tenido en la literatura inglesa. Los grandes maestros del XVIII como Sterne, Fielding o Smollet; y grandes escritores del XIX como Jane Austen o Charles Dickens tuvieron muy presente al autor del Quijote.

En la misma línea, tampoco fue desdeñable la influencia de la novela picaresca en una literatura que cuenta entre sus clásicos con ‘El pícaro inglés’, de Richard Head, en pleno siglo XVII.

La influencia cervantina podemos disfrutarla ahora, a todo color, con el autor indio más británico, el gran Rudyard Kipling, premio Nobel de 1907. La editorial Reino de Cordelia acaba de publicar una preciosa edición de ‘Kim’ (1901), con la traducción de Susana Carral y las ilustraciones de José María Gallego; la otra mitad del dúo Gallego & Rey, que acaba de jubilarse de la prensa escrita, después de más de 40 años, y se ha pasado a una colaboración semanal en TVE 1.

‘Kim’ es una novela luminosa, escrita en estado de gracia por Rudyard Kipling, quien contó con el asesoramiento de su padre. También es una novela cervantina que cambia los caminos polvorientos de La Mancha por los de la carretera del Gran Tronco (Grand Trunk Road) en la India. Por esta gigantesca ‘autopista’ desfilan cientos de personajes en un fresco sin fin del laberinto de credos y castas del subcontinente indio.

La quijotesca pareja protagonista la forman dos soñadores unidos por el azar: en primer lugar, un anciano lama tibetano que busca el Río de la Flecha, el río purificador con la flecha lanzada por Buda. Le acompaña Kim -Kimball O´Hara- que hará de ‘chela’ o ‘escudero’, un chico blanco criado como un nativo, que también tiene una misión en la vida: encontrar un misterioso toro rojo sobre un fondo verde.

Completa el entramado una divertida novela de espías al servicio de Su Majestad, la Reina Victoria, una red que deberá frenar el avance de Rusia en el tablero estratégico de Asia. Ese pulso del espionaje entre grandes potencias será conocido como ‘el Gran Juego’.

Estas son las cartas que sobre el tapete pone Rudyard Kipling, para ofrecernos una de sus creaciones más redondas, una obra maestra que también puede considerarse una literaria ‘road movie’, una novela de formación, además de un canto de amor a las multicolor India y al Imperio Británico.

Y todo este puzle, bien organizado, con unos personajes llenos de vida, entre los que destaca el gran contraste entre el picaresco Kim y el lama budista, tan espiritual que necesita, para sobrevivir en la India terrenal, al muchacho, un intrépido Lazarillo; aparte de un Sancho que también sueña con su particular ínsula de Barataria.

El toque de José María Gallego

A esta obra insuflada de luz, colorido y ganas de vivir; pero también de humor, le vienen como anillo al dedo las ilustraciones de José María Gallego.

El dibujante madrileño, que ya ilustró para la editorial un hermoso cuento de Kipling ( ‘El motín de Moti Guj’), tiene a gala la investigación histórica para reforzar la veracidad de esa India del final de la era victoriana, por la que campean audaces tratantes afganos de caballos, fieros sijs y ‘gentlemen’ británicos que, con su clasismo innato, coronan el sistema de castas de la posesión inglesa.

Sus dibujos son capaces de amoldarse a una trama llena de humor y luz, pero también de vibrantes aventuras. Todo un espectáculo en ‘technicolor’.