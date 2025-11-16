A lomos del huracán Bernhard

Leer no es un asunto inocuo. Más que un programa de instrucción o de recreo, la lectura, como toda pasión voluntaria, es ante todo una disposición del espíritu que se suele llevar regular con la esfera pública. Y esas cosas, ya se sabe, casi nunca acaban bien. De todas las nobles bizarrías que decoran la literatura, acaso la más entretenida es la de la batalla campal. O lo que es lo mismo, el desbordamiento de emociones que se produce entre dos lectores que leen a conciencia y ponen a sus gallos egregios a combatir. El canon, cuando se encuentra con otro canon, mata más gente que Gengis Khan. Hasta el punto de que la vida y las lecturas nos enseñan que el fútbol y las barras de los bares quizá no sean más que un sucedáneo de provincias para gente a la que no le gusta leer. También, cómo no, en su efecto contrario, que es el que en lugar de la pendencia conduce a la ebriedad de pequeña iglesia, a ese júbilo entrañable de puro tonto que se agolpa en la garganta cuando la ecuación incluye en los mejores términos a ciertos autores por los que se tiene algo más que debilidad.

Esto que podría parecer una cuestión de apego y cursilería -y tal vez lo sea- no sólo tiene que ver con las predilecciones del lector, sino también con una forma de escritura. E incluso con un modo de experiencia perfectamente compatible en distintas dosis en la misma persona y que divide las aguas de la lectura en dos disciplinas opuestas. Leer acaso siempre sea el mismo acto orgánico, pero en esto también hay muchas diferencias con lo del ser y el estar. Entre ser lector y, en definitiva, estar leído. Sobre todo, cuando esto último pierde las connotaciones cándidas de la primera juventud y tiene efectos inmediatos en la manera de pensar. Algo que pocas veces ocurre de forma tan cristalina como con la lectura de Thomas Bernhard y su compinche en español, el traductor Miguel Sáenz, autores de un encantamiento en su traslación al castellano que quizá únicamente rivalice con la voz de esos poetas que empiezan por ser imposibles de imitar en frío y acaban pegándose al cuerpo como si fueran el mismísimo diablo. O lo que es lo mismo, cumpliendo sin saberlo con aquella admonición que lanzara Hitler frente a los escritores del movimiento Dadá, a los que recomendaba no leer bajo ningún pretexto porque se corría el riesgo de que los cerebros alemanes comenzaran a funcionar al revés. Con Bernhard no sabemos lo que es el derecho o el revés, a menos que se tome de referencia a Hitler, al que despreciaba incluso en encarnaciones muy posteriores como las que se proclaman demócratas y hasta van juntas a misa, pero lo que sí está claro es que su salmodia perseverante no deja indiferente y ni siquiera deja en paz. Más que un estado de la conciencia, se podría decir que es una estructura, un esquema de pensamiento que con sus melódicas invectivas contra todos y contra todo no sólo nos lega una fórmula adictiva para derribar a los fantoches de nuestro tiempo, tengan que ver con la sociedad conservadora de la Alta Estigia o no. Entre otras cosas, porque su mensaje, el virus que inocula a golpe de repetición y deliciosa hipérbole tras deliciosa hipérbole, es imperecedero: la denuncia de la hipocresía del poder y del gregarismo de las masas; de la vileza y de la estupidez.

En caso de que se sientan tomasianos y quieran hacer la prueba están de enhorabuena. Basta con que se dirijan a las páginas de ‘Maestros antiguos’ (Cátedra), de cuya primera edición se cumplen cuarenta años y que con la grácil excusa del aniversario acaba de retornar a las librerías en edición de Javier Aparicio Maydeu. Un autor que ya nos deslumbró con títulos como ‘El desguace de la tradición’(Cátedra) y que en su brillante introducción aporta análisis extraordinariamente interesantes para los que somos devotos de un Bernhard que, como suele pasar con las ediciones de Alianza con mejor aparato crítico, admite también el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Bajo el mismo patrón discursivo presente en el resto de su obra dramática y novelística -a excepción quizá de ‘El imitador de voces’-, que no para de revelar, ensañarse y, paradójicamente, hacer reír. Con el extra de que en esta novela introduce todavía más a cara de perro el asunto de la vejez y de la supuesta redención a través del arte, de la que reniega con párrafos y más párrafos sobre la imperfección que apenas dejan títere sin descabezar. Bernhard, del que siempre se ha dicho que sus tramas son un elemento menor -si lo son es porque su prosa es un espectáculo que hace palidecer todo lo demás- plantea un texto en el que un crítico del Times reflexiona a través de un amigo frente al mismo cuadro de Tintoretto que contempla desde hace más de treinta años. Y que en su monólogo a la bernhardiana va arrasando con todo, ya sea el Estado, Mahler, Heidegger o los retretes de Viena. Desde un centro de gravedad que, en su punteado nihilismo, parte de la que quizá sea la única vía posible para la esperanza y la libertad compositiva: la de una lucidez tan radical que entiende que todo es fatuo y está perdido de antemano, certidumbre que acaso sea la única que permite avanzar e incluso crear sin caer en el ridículo y en la humillación. Bernhard, que nunca se recreó mucho en el amor, nos regala aquí además algunos pasajes de melancólico y no idealizado lirismo; el conmovedor y realista golpe al amor romántico -ya les anticipo que va con dolor-. Consuela que en el siglo XXI el viejo Bernhard no se olvide de nuestras cabezas; lo vamos a necesitar.