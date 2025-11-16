Michael Connelly tiene nuevo héroe policial

Michael Connelly irrumpe en el mundo literario de la novela policial en 1992 con su relato ‘El eco negro’ y un protagonista que Connelly convertiría en legendario, el veterano policía de homicidios del departamento de Policía de los Ángeles, Harry Bosch. Desde entonce Harry ha sido el héroe policial en más de veinticinco novelas de Connelly, como ‘Las horas oscuras’, ‘El último coyote’, o ‘La habitación en llamas’.

Connelly también se ha adentrado en otras sagas, como la de Mickey Haller, (el abogado del Lincoln) o la de la detective Renée Ballard. Pero ahora, con su último trabajo, ‘Belladona’, ha decidido dar otro giro a su carrera. En Belladona, Connelly deja atrás -no sabemos si para siempre-a todos sus héroes anteriores y nos presenta un nuevo hallazgo, su nueva estrella, el detective Stilwell, quien es destinado a un rincón perdido de el Caribe, la isla Catalina.

Stilwell, del que desconocemos su nombre, es un sargento detective, con un pasado turbulento pero, al igual que otros héroes de Connelly, con fama de ser un hombre de una integridad inquebrantable, con un radical sentido de la justicia, y que a la vez lucha por conciliar sus relaciones personales con su deber profesional.

Stilwell es destinado, mas bien desterrado a esta pequeña isla, que aparece como una especie de refugio para perdedores y delincuentes, tras un turbio enfrentamiento con sus jefes de Los Ángeles. Allí investiga los habituales altercados y hurtos menores propios de su nuevo territorio, hasta que su destino cambia. Mientras está investigando la decapitación de un búfalo en la reserva de la isla, un crimen que ha desatado los rumores entre los lugareños sobre extraterrestres y forasteros, el policía sospecha que se trata de una distracción para ocultar problemas más profundos. Y así es ya que al poco es informado de la aparición de un cadáver encontrado envuelto en plástico y lastrado en el fondo del puerto. Y aquí empieza lo bueno. A partir de aquí, como en todos los libros de Connelly, la historia avanza a un ritmo trepidante hasta un clímax explosivo.

La víctima es identificada como Leigh-Anne Moss , una joven camarera del elegante y exclusivo club Black Marlin de la isla, con el cabello teñido de morado -de ahí Belladona- quien desapareció junto con una estatua de jade muy valiosa tras ser supuestamente despedida por tener demasiada confianza con los socios.

La investigación del asesinato trae desde California a los detectives Ahearn y Sampedro, que de inmediato apartan a Stilwell del caso; pero este no se deja avasallar facilmente e inicia una investigación paralela con buenos resultados que obliga a reincorporarlo al caso y termina descubriendo todo lo que hay detrás del asesinato de la joven.

Stilwell descubre que el asesinato de la chica es solo la punta del iceberg de toda una red de corrupción que involucra al alcalde y otros personajes de la isla. El apoyo del alcalde a un controvertido proyecto de noria está vinculado a sobornos y actividades delictivas. La estructura de poder de la isla se tambalea al revelarse el verdadero precio del privilegio y el secretismo.

Antes de ello, Stilwell sigue la pista de los últimos días de Leigh-Anne , entrevistando a sus amantes y sus jefes, entre ellos Charles Crane , el gerente del club, que se muestra evasivo y a la defensiva. La investigación se complica por el hermetismo del club, la reticencia de los testigos y las cambiantes alianzas entre la élite de la isla.

Las cámaras de vigilancia y los registros portuarios revelan que el yate propiedad de Terranova, uno de los socios mas cualificados del club y figura clave en el hampa de la isla, se utilizó para deshacerse del cuerpo de Leigh-Anne . El asesino aprovechó las mareas, con la esperanza de que el cuerpo nunca fuera encontrado, pero las corrientes lo arrastraron de vuelta.

‘Belladona’ es una magistral exploración de la oscuridad que se gesta bajo la superficie de una comunidad aparentemente idílica. Michael Connelly utiliza el hermético mundo de la isla Catalina para examinar cómo el privilegio, el secretismo y el poder pueden engendrar violencia y corrupción. El asesinato central de la novela es tanto una tragedia personal como una metáfora del precio de la complicidad y el silencio. A través del personaje de Stilwell, Connelly cuestiona las cargas de la justicia, los peligros del aislamiento y la ambigüedad moral de las fuerzas del orden. La estructura del libro -que combina pistas falsas , profundidad psicológica y crítica social- mantiene al lector absorto a la vez que desafía las respuestas fáciles.

En última instancia, es una reflexión sobre el precio de la verdad en un mundo donde los poderosos se protegen, los vulnerables son sacrificados y la justicia, cuando llega, siempre es incompleta. La lección es clara: en cualquier comunidad, el verdadero peligro no reside en los forasteros, sino en los secretos que guardamos y las concesiones que hacemos para mantener la ilusión de paz.