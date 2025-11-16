Un repaso gráfico a la vida de Jane Austen

El próximo 16 de diciembre será el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen y con motivo de esta efeméride este año se ha llenado de actos diversos y homenajes para recordar a una de las escritoras más reconocidas de la literatura universal. Y el mundo editorial no iba a ser menos y ha ofrecido a lo largo de estos meses reediciones, ediciones especiales y obras como la que ocupa esta página, más centrada en la historia personal de la autora británica, pero con un toque de modernidad ya que llega en forma de novela gráfica. Se trata de ‘La vida novelesca de Jane Austen’, de la escritora Janine Barchas y la autora e ilustradora Isabel Greenberg, y que en nuestro país pública la editorial Impedimenta para alegría de la legión de fans que Austen tiene también entre el público español.

En esta biografía gráfica, el lector se adentra en distintas etapas de la vida de la escritora, las que de alguna forma la marcaron, para darnos una visión de quién fue la persona tras la autora que alcanzó sus más altas cotas de éxito solo después de su muerte. Con trazos modernos de dibujo, vemos a la joven Jane primero en Londres con uno de sus hermanos, visitando un museo de Shakespeare antes de que comenzaran sus intentos de ser publicada. Pero también somos testigos de escenas domésticas en la rectoría que compartía con sus padres y sus hermanos -salvo Edward, que había sido adoptado por una pareja rica sin hijos y que se convirtió en rico heredero-. Son momentos cotidianos los que vamos descubriendo, lo que además permite acercarnos a cómo podía vivir la familia de un clérigo en esos últimos años del siglo XVIII. En ese tiempo la joven Jane ya estaba dando forma a historias que pasarían al imaginario universal mucho tiempo después, Sentido y Sensibilidad y la aclamada Orgullo y Prejuicio, aunque también comenzó a enfrentarse al rechazo de los editores, no era fácil entonces ser mujer y dedicarse a la literatura.

Acompañamos a Jane y a su inseparable hermana Cassandra en su visita a Bath, donde después se mudará la familia cuando su padre decide jubilarse y deben abandonar la rectoría donde la autora pasó sus años más felices. Vienen después tiempos convulsos, la muerte de su padre, las dudas sobre el futuro cuando se ven solas su hermana, su madre y ella. Y su inspiración literaria pasa por horas bajas, ocupada también de otras vicisitudes que afectan al resto de sus hermanos.

Es precisamente gracias a su hermano Edward que Jane, con Cassandra y su madre, se va a vivir a una casa en Chawton, donde pasará los últimos años de su vida. Ya había publicado algunas obras, sin autoría, pero vendrían otras que irían llamando la atención del público, al tiempo que su salud se iría deteriorando hasta fallecer en julio de 1817 a los 41 años.

Esta obra es una magnífica oportunidad de acceder a su lado más personal de forma más amena, sobrevolando los momentos que marcaron a la mujer que fue Jane Austen. Y para poner en contexto la época, estupendo también el glosario final.