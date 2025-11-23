'Cuentos autobiográficos': Álvaro Pombo convierte su vida en literatura

Álvaro Pombo, académico de la RAE, es el escritor español con el mejor palmarés de la literatura patria. El Cervantes, el Nadal, el Herralde, el Nacional de Narrativa. Y una larga lista de honores. Hasta el Planeta tiene, cuando el Planeta era otra cosa, año 2006, por ‘La fortuna de Matilda Turpin’.

No puede decirse que no esté reconocido su talento. Pese a eso, no debe concluirse que sea un escritor oficial, acomodaticio, dócil. De hecho, la crítica lo tilda con frecuencia de extravagante. Por otro lado, que debe ser si no extravagante un escritor. Es decir, único, singular, sin moldes. Con voz propia.

Ahora, a sus 86 años, utiliza en el volumen que nos ocupa su propia vida como material narrativo. Son dieciocho capítulos, dieciocho evocaciones autobiográficas. Estamos ante una suerte de memorias, un examen introspectivo. Un libro de recuerdos que sin embargo nos aparecen vivaces como si fueran sucedidos de ahora o de cualquier época. Sin corsés cronológicos. Y con ‘materiales’ que ya han salido en otras novelas o textos suyos: ‘El señorito’, que es como se llama a sí mismo, sus padres, los Escolapios y los Jesuitas, Londres, la mili, su detención por «maricón» y, también y sobre todo, Santander, ciudad a la que ya dedicó una novela (Santander 1836) y a la que pertenece su estirpe aristocrática. La capital cántabra como personaje. La importancia del entorno.

Pombo tiene una gran habilidad para hacer literatura de las cosas que aparentemente no tienen trascendencia o importancia pero además salva este ejercicio de autoficción con sobresaliente porque no es un yo envarado, ni justificativo. Más bien, desnudo.

El escritor Álvaro Pombo. / JOSE LUIS ROCA

Cómo no leer un capítulo, el cuarto, que comienza con esta frase de un abuelo enfermo que padecía del estómago, Fernando María de Cabriega: «Lo bueno de morirse es que no tienes que hacer la digestión». No es ajeno al volumen el humor, la retranca y la reflexión sobre la escritura: «Escribir siempre ha sido para mí un excelente ejercicio de musculación», nos dice en el capítulo seis, donde también anota: «Confío en que mis libros sean más brillantes que yo mismo».

Pombo se erige como un observador agudo, lapidario. Tras su estancia en Londres, ciudad a la que se marchó en los sesenta y de la que volvería en 1977, escribe: «Todo Madrid me parecía incomprensible y mal trajeado». Volvía de un país que gozaba de libertad y viento fresco y aterrizaba en el postfranquismo, la Transición, las convulsiones entre nostálgicos y demócratas, las primeras elecciones. Antes de todo eso probó lo que era la España ruda, capítulo cuatro, cuando cayó en una redada por su tendencia sexual. Ahí retrata a Arias Navarro, ‘carnicerito de Málaga’, duro represor infame que ahora está en el inconsciente imaginario del españolito por aquellas lágrimas en televisión anunciando compungido «españoles, Franco ha muerto».

Nuestro autor recibió lo que en teoría habría de ser una exquisita educación. Así lo cuenta en el inicio del libro. Sus padres lo enviaron a los Escolapios de Santander y más tarde a los Jesuitas de Valladolid, una instrucción religiosa, pulcra, canónica que él completaría por su cuenta con el canallerío, el callejeo, los pubs y la cultura londinense. Para el final del libro, capítulo dieciocho, deja la relación con su madre, criado en realidad por sirvientas amables y serviciales. Hay mucho de reproche. Con proverbial elegancia. Se diría que pretende recordar, no ajustar cuentas.

En una nota biográfica final del volumen, Pombo advierte al lector de que algunos recuerdos son vivos y otros son ficcionados a partir de una imagen real. Él mismo dice que su prosa es cambiante, como el estado de ánimo y que «dictar, escribir, volver a dictar y reescribir» estos cuentos ha sido vivificante. «Un paisaje es un estado de ánimo y un cuento también» y en estos ha ido «de la cuna a la tumba». Pombo se asoma a lo que ha sido su vida pero lo trufa con el presente más rabioso: «Desayunar, comer y cenar son ahora mis entretenimientos más agradables», escribe en el capítulo ‘La vida cotidiana’, el duodécimo, donde nos da cuenta de que ha comido un «agradable» arroz con tomate y que vive en un piso de la calle Martín de los Heros, Madrid, del que sale poco y en el que se ha aventurado a escribir algo que no sea en tercera persona. Tengo pocos amigos, soy un solitario involuntario, afirma. El postre, una manzana asada, le hace evocar las manzanas de su Santander natal, las reinetas, de ahí va a otros recuerdos. Va hilando y cautiva. Su vida hecha literatura. No es extraño: él mismo es todo un personaje.