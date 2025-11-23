Hugo Gonçalves: Victoria de los claveles

Como si sonase la música con la voz de Dulce Pontes, cuando el protagonista de ‘Sostiene Pereira’ abandona apresuradamente el país por la denuncia de la represión de la dictadura en los años treinta, publicando la noticia a espaldas del director en el periódico donde trabaja, un colaboracionista del régimen de Salazar. Cuadro décadas después, una mujer agarra unos claveles y los introduce uno a uno, metiendo los tallos en los cañones de los fusiles de unos soldados en la calle. Mientras, Portugal se encuentra atrapado por las guerras coloniales en una época de descolonización, entre ellas la de Angola, como nos cuenta Ryszard Kapuscinski en uno de sus libros extraordinarios, ‘Un día más con vida’. Marcelo Caetano, el último dictador de Portugal, se halla en sus momentos finales en el poder, y desde la dictadura de Franco, en España, se mira de reojo con una supuesta indiferencia lo que está ocurriendo en el país vecino, con unas similitudes indisimulables, como quien se mira en un espejo de cuerpo entero y solo acepta lo que ve cuando cree que está solo, el reflejo de una España con otro dictador en sus momentos finales y con una tensa situación en otra colonia africana, la del Sáhara Occidental, que en cualquier momento hubiese podido estallar en una guerra como la de Angola.

Hugo Gonçalves (Sintra, 1976) nos presenta estos días ‘Revolución’, una novela que ha sido un éxito en Portugal, publicada en nuestro país por la editorial barcelonesa Libros del Asteroide, y con la que a través de la narrativa nos transporta a los años de la Revolución de los Claveles, de la que este año se cumple medio siglo, con la emoción poética de esta otra transición a la democracia en la Península Ibérica. Y sin caer en el idealismo de un proceso con sus luces y sus sombras Gonçalves da comienzo a su novela coral en la ciudad de Évora de 1970, próxima a Badajoz, donde María Luisa, una joven madre de una niña, implicada políticamente contra la dictadura, es detenida por la PIDE, la policía represora del régimen de la dictadura portuguesa. Gonçalves vertebra su novela del modo en que nos cuenta un episodio crucial en la historia de Portugal a través de los hermanos Storm, donde, además de María Luisa, recrea la personalidad de Federico, más interesado por el jazz, y la de Pureza, con en un contexto sociológico y una visión opuesta a la de María Luisa.

Gonçalves, un escritor maduro galardonado con el Premio Literario Fernando Namora, finalista del Premio PEN Clube, y corresponsal en Nueva York, Madrid y Río de Janeiro, no necesita más género que los mimbres de la historia reciente de Portugal para construir su novela, es decir, en contraste con otro éxito editorial en España sobre nuestra Guerra Civil, ‘La península de las casas vacías’, donde el autor recurre al género fantástico del realismo mágico, digamos, dos perspectivas distintas para abordar temas históricos del siglo XX, en Portugal y en España, y que han tenido éxito en ambos países.

El autor vertebra perspectivas distintas a través de tres hermanos por un hito en la historia europea, el del paso de la dictadura a la democracia en un siglo XX envenenado por regímenes autoritarios y represivos de un extremo al otro de nuestro continente. La libertad del país y los problemas personales son cosas distintas que María Luisa descubre; su hermana Pureza representa ese perfil bajo del conservadurismo que no apoya de modo explícito a la dictadura, pero para quien la transición política no es una prioridad y produce desconfianza; y Federico, un entusiasta del cambio desde una perspectiva hedonista, pero en el filo del desencanto. Sin embargo, hay una generación anterior, más tradicional, que envuelve silenciosamente la historia, la que vivió el régimen de Salazar y ahora contempla como zozobra.

Es la técnica de un escritor sólido, Hugo Gonçalves pone su pulso narrativo al servicio de una causa entre la historia y la literatura, la de novelar una época sin caer en partidismos, y desde la perspectiva de la primera generación de la democracia en Portugal, un escritor que nace el mismo año en que Mário Soares gana las primeras elecciones democráticas tras la Revolución de los Claveles, un acontecimiento fundamental de los años setenta con el que cerrar un pasado oscuro, un siglo donde de las dictaduras compartían fronteras en Europa con las democracias liberales, una época donde había generaciones con una conciencia por el cambio político, donde nadie imaginaba aún la revolución tecnológica cincuenta años después y su giro conservador. ‘Revolución’ es la novela de una época en la cara atlántica de la Península Ibérica, que regresa en la memoria hecha literatura.