El inspector Morse, el Sherlock de la ‘tranquila’ Oxford

El escritor británico Colin Dexter, que falleció en 2017, es tremendamente conocido por su serie de novelas policíacas (13 en total) protagonizadas por el inspector Endeavour Morse, de la policía de Oxford. Estas deliciosas historias, que responden al planteamiento de clásico de misterio, fueron escritas y publicadas entre los años 1975 y 1999 y su popularidad se multiplicó a raíz de las diferentes (y estupendas) adaptaciones televisivas que se han realizado del personaje. La más clásica es ‘Inspector Morse’, que estuvo en antena nada menos que 13 años, de 1987 a 2000, y la más reciente es ‘Endeavour’, que recuperaba, a modo de precuela, una versión más joven del personaje y que se emitió entre 2012 y 2023. La editorial Siruela, en una loable apuesta, está recuperando reeditando desde hace un par de años las novelas de Dexter, coincidiendo precisamente con el final de la televisiva ‘Endeavour’.

La última cita de los lectores españoles con esta magnífica saga es ‘El misterio de la tercera milla’, que supone ya la sexta entrega de la serie y que ofrece las mismas constantes de anteriores libros. El principal atractivo vuelve a ser de nuevo el propio personaje de Morse, un policía ya casi cincuentón, de personalidad ciclotímica (pasa de cortés a colérico en cuestión de segundos) y cuyos rasgos principales son su amor por la música clásica y la ópera, el arte y la poesía, así como por la cerveza, los pubs ingleses y los crucigramas. No hace ejercicio y tiene algunos kilos de más, y cuenta con una extremada inteligencia y agudeza mental (de hecho, estudió en Oxford diversas materias clásicas pero no llegó a graduarse y acabó como poli). Morse responde al perfil de clásico gentleman inglés, aunque es también un tipo solitario y melancólico, algo que empaña sus relaciones, tanto a nivel profesional como sentimental. Su ayudante, el sargento Robert Lewis, es su colaborador más fiel, y también la sufrida víctima habitual del irascible carácter de Morse. Es un hombre familiar con mujer e hijos por lo que funciona además como perfecto contrapunto del volcánico inspector.

Un cadáver y una carta

El desencadenante de la trama en ‘El misterio de la tercera milla’ es la desaparición del veterano profesor de gramática y ortografía Browne-Smith (precisamente uno de los docentes que dio clases a Morse durante su época universitaria). Cuando la policía descubre un cadáver irreconocible en el canal de la ciudad oxeniense, las hipótesis sobre el caso se vuelven endiabladamente complejas, sobre todo con la aparición de una misteriosa carta en la ropa del muerto. Browne-Smith estuvo además implicado en unos sucesos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial en Egipto que también podían arrojar luz sobre su extraña desaparición.

Colin Dexter era un escritor inteligentísimo a quien le gustaba jugar constantemente con el lector recurriendo a escenas que escondían mucho más de lo que aparentaban y en los que Morse siempre iba un punto por delante con sus deducciones. Eso le permitía introducir giros argumentales sorprendentes pero perfectamente lógicos que mantenían el suspense hasta la última página. Quien ha leído una novela de Morse sin duda se quedará con ganas de más.

Se cuenta que Colin Dexter, que era profesor (buena parte de su vida también en Oxford), se planteó escribir novelas en una ocasión en la que estaba de vacaciones en el norte de Gales allá por la década de los 70. Como la lluvia era permanente en aquel lugar, el pobre Dexter estaba aburrido y, tras leer un par de historias de detectives que tenía a mano, pensó que él podía hacerlo bastante mejor. No se equivocaba y, de paso, nos dejó a un personaje magnífico que añadir sin duda al gran elenco de detectives que conforman la ficción policial clásica. Decir, por cierto, que el otro gran acierto de los libros, más allá del personaje de Morse, es la recreación de Oxford y su inigualable microcosmos académico, con sus catedráticos y sus colleges. Quién hubiera pensado que esta fascinante y, en apariencia, tranquila ciudad universitaria, podía dar tanto juego como marco de una saga policial de crímenes.