Margaret Atwood: Memorias de una vida pletórica

«Todo escritor es al menos dos personas: la que vive y la que escribe. Pese a que todo lo que se escribe ha debido de pasar por las mentes, o la mente, de ambas, no son la misma». Por eso sus memorias, que acaba de publicar en España Salamandra, descansan bajo el título de ‘Libro de mis vidas’, esas das vidas, la de escritora y la de mujer de su tiempo que ella con fascinante visión ha sabido mostrar de manera que leyendo estas memorias el lector descubrirá la conexión entre el arte y la vida cotidiana, y comprenderá mejor la mente de una de las escritoras más aclamadas de Canadá.

Con 86 años recién cumplidos y con una trayectoria que abarca siete décadas y se define por millones de palabras publicadas -26 novelas y colecciones de cuentos, 18 poemarios, 11 libros de no ficción, 8 libros infantiles y 3 novelas gráficas-, no resulta fácil el reto de trasladar todo ese mundo a unas páginas de memorias. Pero ella siempre ha sabido encontrar y utilizar el lenguaje apropiado a los distintos momentos de su historia.

Con técnica consumada y genio en el arte de narrar historias, ‘Libro de mis vidas. Como unas memorias’, narra su infancia junto a su padre entomólogo y su madre nutricionista, quienes pasaban la mayor parte del año en los bosques del norte de Quebec; su ascenso al estrellato literario y los momentos culturales y políticos decisivos que moldearon su obra. Su libro es, en parte, una historia sobre cómo una escritora escribe y se inspira mientras la vida pasa a su alrededor y la conmina a vivir.

El libro no es una biografía, de la que ella huye , inclinándose por unas memorias sobre «lo que uno recuerda, en lugar de una biografía, que incluye muchas cosas que uno no recuerda o que preferiría no recordar». Aún así nos pone en antecedentes de su llegada al mundo: «Nací en el Hospital General de Ottawa el 18 de noviembre de 1939. Habían pasado dos meses y medio desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial».

Pero no fue el conflicto bélico, tan lejano en la lejana Canadá el que influyó en sus primeros años de niñez y adolescencia, sino la naturaleza . Su padre era entomólogo forestal y su madre nutricionista. El trabajo del padre se desarrollaba en los grandiosos bosques de Canadá, de manera que ella pasó gran parte de sus primeros años en los remotos bosques del norte de Quebec. Era una vida salvaje y libre, viviendo en cabañas de madera, sin electricidad, agua corriente ni teléfono. Era un mundo fascinante para la joven Margaret, ‘Peggy’ para los suyos, como fascinante es la manera en que nos relata como en aquel escenario aprendió a navegar en canoa, a cazar y pescar y a sentir seducción por la naturaleza , algo que fue determinante en su conversión años después en escritora que supo plasmar en sus libros la sencillez de la vida en el campo. Fue también en esos años que aprendió a dibujar sus peculiares figuras algunas de las cuales ha llevado a las páginas del libro.

El principio de su carrera como escritora se fija en 1961, con 22 años. Aquel verano, junto a su novio de entonces, el poeta David Donell, se embarcan en la impresión, con una prensa rudimentaria, de folletos literarios. Uno de ellos fue ‘Double Persephone’. Fue su primera publicación y contiene siete poemas que ella misma escribió, prensó y diseñó la portada. Los siguientes años, mientras completaba su formación académica y viajaba a Europa, mantuvo su vocación poética publicando ‘The Circle Game’, ‘Expeditions’ o ‘Speeches for Doctor Frankenstein’ .

Su primera novela, ‘La mujer comestible’, no llega hasta 1969. A partir de ahí, aunque alargó su vocación poética, es la novela la que va ganando terreno en su quehacer literario con la publicación de ‘Resurgir’, ‘Doña Oráculo’ o ‘Ojo de gato’. ‘El cuento de la criada’ apareció en 1985, pero fue muchos años después, en 2017, cuando una adaptación para la televisión convirtió la historia en éxito mundial. Pero distingamos pues antes que la popularidad le llegase con la adaptación televisiva de ‘El cuento de la criada’, Atwood tenía ya el prestigio y el reconocimiento como una de las grandes escritoras americanas, junto con su compatriota canadiense Alice Munro.

En 1969 conoció a Graeme Gibson, en una fiesta literaria. Gibson había sido desde adolescente un auténtico golfo, un gamberro peculiar, que mal vivía como novelista; era todo un pícaro, derrochador y un tipo caótico y enérgico. Su matrimonio duró hasta 2019 cuando Gibson falleció debido a una enfermedad degenerativa. Ella recuerda como el propio Gibson le decía que si no lo hubiera conocido, ella habría sido igualmente una gran novelista, pero se habría divertido mucho menos. Y así fue. Luego su declive, demencia y muerte imprimen un tono sombrío a las últimas páginas del libro.

La lectura de ‘Libro de mis vidas’ nos permitirá conocer otros aspectos de la vida de Atwood, como su interés por los horóscopos, la quiromancia y los exorcistas; su gusto por hacer tartas o su dedicación al jardín casero. También su amistad con la otra gran escritora canadiense Alice Munro a la que conoció por primera vez en 1969 cuando fue a visitarla y tuvo que dormir en el suelo del caserón donde vivía con su marido Jim Munro.

Como siempre, la prosa de Atwood es magistral. Siempre encuentra y utiliza el lenguaje apropiado a los distintos momentos de las historias. Ello le permite capturar con delicadeza los detalles de la vida del pueblo, describirnos con sobriedad la cultura de mediados del siglo XX o mostrar el mundo de los adulto visto a través de los ojos de una escritora; esta es otra de las habilidades literarias de Atwood para mantener el interés permanente del lector pese a lo intrincado de estas memorias que va entretejiendo.