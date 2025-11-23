Quién eres si prefieres los Wings a los Beatles

Según donde lo mires o preguntes, en España tenemos entre 800 y 3.500 editoriales en activo, y entre todas ellas, sean cuantas sean, publican unos 80.000 títulos al año. La mayoría de esas editoras son empresas pequeñas o minúsculas, empequeñecidas todavía más por la comparaciòn con grupos editoriales gigantescos como Planeta o Random House. Y entre todos esos editores y libros, a mí cada vez me interesan menos las novedades que llegan a las librerías. ¿Cómo puede ser esto? Yo creía estar en la edad en la que las editoriales buscaban mi dinero, que en mi caso es poco -se supone que mi generación maneja la pasta ahora en nuestro país, pero quizá ande equivocado-. Resulta que estoy cada vez más convencido de que año a año se publica menos para gente de mi perfil, sea el que sea, porque tampoco tengo claro donde me encasillan. Aun así, se publica tanto y son tantas las novedades, todavía me llevo alguna alegría. Esta semana recibí con una sonrisa a ‘Paul McCartney. Wings’ (LIbros Cúpula, 2025), tocho que relata con bastante detalle y muchas voces la historia oral de la segunda banda del que fuera el Beatle guapo. McCartney se pasó la década de los 70 con su mujer y unos colegas haciendo el tonto, pero ese extraño devenir suyo me interesa bastante más que el algo cansino anecdotario de The Beatles, del que también llega a los televisores la versión remozada y ampliada de su serie documental ‘Anthology’. Supongo que si me interesan más Wings que The Beatles quizá sea un consumidor complicado de perfilar, salvo que tengan una categoría creada para los chalados.

Paul McCartney. Wings Paul McCartney

Editorial : Libros Cúpula

: Libros Cúpula Precio : 42.95

: 42.95 528 páginas