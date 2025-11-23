El último regalo del maestro Ibáñez

En verano de 2023, el mundo del cómic, de la literatura y, en general, de toda persona amante de la cultura y el humor, quedó sumido en un triste luto tras hacerse público el fallecimiento de Francisco Ibáñez, el gran maestro de la historieta española.

Unos meses después, esta irreparable pérdida se alivió con la publicación de la última misión de Mortadelo y Filemón, ‘Paris 2024’ la última historia en la que Ibáñez estaba trabajando y que no pudo terminar. Esta obra póstuma se entendió entonces como el adiós definitivo al universo de los desventurados espías de la T.Í.A. aunque, casi por cosas del destino, se ha acabado descubriendo que tal despedida no era la definitiva.

Bruguera, hoy convertida en un sello de Penguin House, y que desde siempre ha estado ligada a la trayectoria profesional de Ibáñez, ha traído a las librerías una última historieta, ‘Hachís… ¡Jesús!’, el regalo final del grandibujante quien, por cierto, llegó a trabajar como contable en un banco antes de lanzarse del todo a la pasión que cultivaba desde muy pequeño.

Esta obra inédita relata otra accidentada misión en la que Mortadelo y Filemón tratan de frenar el variopinto trapicheo de las redes de narcotráfico, para lo que incluso cuentan con la ayuda de Ofelia, la mítica secretaria del Súper. Asomarse a sus páginas supone un acercamiento íntimo a la creativa mente del dibujante, ya que también incorpora algunos dibujos con anotaciones y en los que se pueden apreciar las líneas a lápiz sobre las que el propio Ibáñez realizaba a posteriori el entintado.

Varias viñetas del cómic / L.O.

Un trabajo fechado en 2014 y que, a diferencia de ‘París 2024’, este sí estaba terminado, pero nunca llegó a publicarse. De hecho, la familia de Ibáñez desconocía por completo su existencia y, como cuenta en el prólogo el periodista, crítico e historietista Jordi Canyissà, comisario de la colección ‘Ibáñez mítico’ los motivos certeros por los que se quedó en un cajón se fueron con el autor. Sí se sospecha que el desbordante éxito de ‘El tesorero’, relacionado con el escándalo de corrupción del extesorero del PP Luis Bárcenas, pudo provocar que se pospusiera su publicación e Ibáñez decidiera centrarse en historias vinculadas a asuntos de actualidad que, como se había demostrado, conectaban con la población.

Aprovechando tal hallazgo, esta historia inaugura la colección ‘Ibáñez mítico’, comisariado por Canyissà, que tendrá una periodicidad anual e incorporará material extra. Desde luego, lo prometido es deuda, pensaría la hija del artista, Nuria Ibáñez, que tras el fallecimiento de su padre se comprometió a que si alguna vez daba con algún material inédito de su padre, lo compartiría con los lectores: «No lo guardaremos en el olvido».