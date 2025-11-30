El despertar de la conciencia obrera

Asegura el gran poeta Ángel González en uno de sus poemas más célebres que «Yo sé que existo porque tú me imaginas». El librero, antiguo líder vecinal y sindical granadino Pepe Juárez echa mano de la imaginación en ‘Historia de amor y lucha’, que acaba de publicar en Ediciones del Genal, para trazar en el papel, de la mano de la literatura, los caminos de su propia existencia.

De esta manera, con este artificio, se mete en la piel del pequeño Pepito, su alter ego, para contar de forma novelada unos hechos que vivió en primera persona y que conformaron la primera etapa de su agitada vida.

Así, en ‘Historia de amor y lucha’ todo lo que cuenta es real, aunque muchos nombres estén cambiados y agrupe o resuma historias que no dejan de ser auténticas. Sin duda, rezuma verdad este libro escrito a flor de piel por un autor hecho, literalmente, a sí mismo, como cuenta en este libro que, no podía ser de otra forma, es también una novela de formación.

Porque Pepe Juárez nos ofrece en esta obra una mirada doble. En primer lugar, cómo era el día a día en un humildísimo barrio de Granada durante la dictadura franquista; primero en las cuevas del Barranco del Abogado y más tarde, con el traslado del barrio tras ser destruido por una tromba, al realojamiento de La Virgencica. Y en segundo lugar, cómo lo vivía el protagonista, Pepito, un auténtico superviviente que lucha por mantenerse a flote en un mundo hostil que le empuja, con solo 13 años, a convertirse en cabeza de familia, para mantener a su madre y a sus hermanos pequeños.

De esta manera, con un lenguaje llano y asequible, desprovisto de adornos, el autor va desplegando, a lo largo de más de 600 páginas que se hacen cortas gracias a una prosa ágil y a diálogos concisos, esta doble realidad.

Así, ‘Historia de amor y lucha’ se convierte en un instrumento literario que también es documento histórico y hasta antropológico, porque muestra cómo vivían las clases más depauperadas de la sociedad, en un entorno marcado por el racismo, el clasismo y la persecución política.

En este último sentido, como en su día hizo la premiada película española ‘El 47’, es un certero muestrario de cómo fue germinando la conciencia colectiva en un barrio que logró formar la segunda asociación de vecinos de España; al tiempo que iban germinando la conciencia obrera y la lucha sindical, con la colaboración ineludible de los primeros curas obreros.

A este respecto, la obra también revive la famosa huelga de la construcción de Granada de 1970, que se saldó con la muerte de tres obreros. En suma, unas memorias noveladas muy provechosas para experimentar el tardofranquismo desde el punto de vista de los que menos tuvieron.