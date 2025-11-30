Eduardo Sacheri hurga en la herida sangrante de las Malvinas

La irrupción de Eduardo Sacheri en el cerrado mundo literario fue de diez. Su primera novela ‘El secreto de sus ojos’ fue un impacto certero en el corazón del éxito. Más aún cuando cinco años después su adaptación cinematográfica obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera, dirigida por Juan José Campanella, con una historia que recuerda treinta años después la violación y asesinato de una recién casada por un secuaz del gobierno argentino. Diez años después, en 2016 su novela ‘La noche de la Usina’ ganó el Premio Alfaguara, que pone el protagonismo en los movimientos radicales de la izquierda argentina durante los años noventa.

Sacheri que, como historiador que es, gusta de ahondar sin miedo en la historia argentina, afronta ahora una crónica pendiente para sus compatriotas pese a los mas de cuarenta años transcurridos. Sacheri vuelve así a la guerra de las Malvinas, a los años mas convulsos de la dictadura Argentina y a su humillante derrota ante los británicos.

Lo hace con dos novelas , ‘Demasiado lejos’, que llegará a España el próximo año y narra la guerra tal como la vivieron los familiares de los soldados en Buenos Aires y ‘Qué quedará de nosotros’, que acaba de publicarse en España de la mano de Alfaguara y cuenta la guerra en su mismo escenario, el de las balas y las bombas.

En principio las dos novelas iban a ser una sola que hablaría de Las Malvinas desde dos visiones, la de los soldados que participaron en ella y la de los familiares que esperan en Buenos Aires. Luego Sacheri decidió que fueran dos novelas distintas.

Recuperar las islas Malvinas (Falkland Island para los británicos) era el gran sueño de los argentinos. Cuando el 2 de abril de 1982, la dictadura militar de Leopoldo Galtieri decide tomar las islas que estaban en posesión británica, la euforia se apodera de los argentinos.

Ese 1982 los militares, desesperados, intentaban mantenerse en el poder desviando la atención de sus desmanes con un gesto que llegaba a lo más profundo del fervor patrio. En principio toda la sociedad, todos los sectores sociales, dejaron en pausa sus críticas a la dictadura en aras de una reivindicación que les unía a todos: recuperar las Malvinas. Pero luego finalmente la derrota precipita todos esos conflictos aparcados y Galtieri, el presidente de la dictadura militar, hubo de dimitir cuatro días después y así, de manera paradójica, una de las consecuencias que permiten la vuelta de la democracia en Argentina es la derrota militar de las Malvinas.

Con ‘Qué quedará de nosotros’, Sacheri, rescata un episodio muy incómodo para los argentinos, por como se condujeron durante la guerra, apoyando y aplaudiendo inicialmente la postura de la dictadura para, tres meses después, cuando todo termina, tapar la derrota con el silencio.

Este júbilo inicial se transmite también a los tres protagonistas de la novela. Carlitos, Antonio el negro y el Conejo, tres jóvenes con una juventud maravillosa, repleta de ganas de vivir, son llamados como reservistas para ir a las Malvinas. Por eso en principio ellos lo ven todo como ventajoso pues podrán viajar en avión, cosa que nunca habían hecho; visitar una islas remotas y exóticas e incluso conocer la nieve; para ellos es como una excursión, hasta que la realidad los pone en el centro de la tragedia y los expone a la muerte.

Carlitos es el que más pronto se sacude la euforia y se da cuenta de la tragedia. Él entiende rápidamente lo que es la guerra: «unos tipos quieren algo, otros tipos quieren lo mismo, se encuentran para matarse; los que maten a los que mueran son los que ganan la guerra y los que se quedan con eso que querían los unos y los otros». Es el resumen cruel y rudimentario de una realidad histórica.

Es curioso cómo la guerra se solapa con otra de las grandes pasiones argentinas: el fútbol y su selección. La guerra se termina sobreponiendo con el mundial de fútbol que acababa de comenzar en España. Los soldados argentinos llegan a escuchar el partido inicial de Argentina contra Bélgica el 13 de junio del 82 y esa noche después de la derrota de la Argentina de Maradona, Kempes y Valdano, los soldados se juegan la piel en la última batalla, una batalla inútil porque la guerra estaba ya totalmente perdida.

Si bien el protagonismo central lo ocupan esos tres jóvenes que creen ir a algo festivo, Sacheri pone también sobre la trama el retrato de la terrible ineptitud de los altos mandos militares argentinos, su soberbia y arrogancia, retratada con jactancia en el mayor Camargo, si bien Sacheri expone la otra cara de la moneda , el contrapunto en el teniente Quintero, un militar justo y honorable.

Lo mejor de esta novela es como Dacheri ha sabido contar la guerra a ras de suelo partir de personajes de a pie, es decir, no desde los mandos militares que la condujeron, sino desde las personas comunes y corrientes que la vivieron y expusieron su pellejo. Resulta difícil no enamorarse de lo que cuenta Sacheri con valentía y una narración espléndida.