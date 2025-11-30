Rafael Ballesteros y el lirismo como sutil forma de elevar la novela

En mi particular ‘canon literario’, que es tan particular como el patio de mi casa, la novela ‘Helena o el mar del verano’, de Julián Ayesta, ocupa un puesto de destacada importancia. No dudo en decir cuando me preguntan que es una obra extraordinaria (acaso bastante desconocida para el público mayoritario) a la que vuelvo de tanto en tanto para sentir que la literatura tiene sentido.

Alguien podría preguntarme el porqué de esa predilección, y la respuesta sería escuetamente por el lirismo, por esa escritura tan anclada en la palabra, tan deudora de ella. ‘Helena o el mar del verano’ es de esas historias que, desprendiéndose un tanto de la historia, de la trama, de lo que quieren contarnos, se sumergen en la palabra y desde ella conducen al lector a la belleza.

Y, por estos vericuetos que tiene la razón, pero sobre todo la emoción, la novela ‘Esclava de mí’, de Rafael Ballesteros, me ha hecho, durante su lectura, recordar una y otra vez aquella ‘Helena o el mar del verano’ que tanto quiero.

Seguramente la razón esté en que ‘Esclava de mí’ es la novela de un poeta, de ese inmenso poeta (de esto hablaremos en otro lugar, cercano, pero otro lugar) que es Rafael Ballesteros. Basta, para comprobarlo, abrir la novela por cualquier parte, pongamos por caso este párrafo de la página 14: «Sol y mar: ¡infinitud del universo, fuego sin fin, fuerza del mundo, y tú, mar, cosa maleable y viva, cercana y plena! ¡Sol y mar: la más hermosa unión, la mayor dicha!».

Qué delicia leer una novela escrita así, con ese buen gusto, con la palabra por encima de todo, siempre la palabra en primer lugar, celebrándola, puliéndola, mimándola hasta dotarla de inmensidad, de significados. La prosa de Ballesteros es una prosa de los sentidos, de la emoción, una prosa que avisa de que detrás hay un poeta, en la que ninguna palabra es un descuido, una coincidencia, un azar. Una prosa inmensamente rica que crea, por sí misma, una obra desde la profundidad: «me gusta la niñez por su poco necesitar y por su ligereza; y la juventud por sus secretos y su constante deseo de placer» (página 65) o este otro párrafo de la página 92 donde sabemos el porqué del título de la obra: «Durante toda su vida no me pidió otra cosa. Me exigió el semblante tranquilo, los modales adecuados, la palabra intimidada y breve, la cuidadosa presentación exterior de mi existencia. Nada más me exigió. Y yo aprendí a cumplir con su mandato con meticulosidad y armonía no exentas de buena voluntad, porque en mi interior, ah, de mi interior, yo era la dueña, la reina, la poseedora, también la esclava, la poseída, pero de mí, dueña de mí, solo esclava de mí».

Es conmovedora, trágica, apasionante, la historia que nos cuenta Rafael Ballesteros en ‘Esclava de mí’. Emociona la radicalidad del compromiso íntimo de la protagonista con su propia libertad, con su esencia, como su manera de ser. Dispuesta a pagar el alto precio que ello conlleva, la novela se transforma en una clamorosa llamada a la libertad, quizás uno de los conceptos esenciales de la literatura (y de la propia vida) de Ballesteros a lo largo de su amplia obra. Una espléndida novela en la que el autor nos habla también sobre el deseo y la culpa de una mujer que quiere ser libre en un mundo en el que todo está prohibido, en el que la presencia masculina (el padre, el confesor) le exige un determinado modo de comportamiento. La mujer ha de ser modosa, discreta, invisible para todos y en todo momento, debe esconder lo que siente, lo que desea, lo que le pide su cuerpo y su alma. Serán su rebeldía y su inmensa curiosidad las que la llevarán al desenlace, a pagar el precio de su independencia: «Aborrezco lo escaso, lo blando, lo derecho, lo levantado, soleado, abierto y generoso. Me avergüenza callar, asentir sin más, dar la razón con ese gesto de la cabeza simple y obcecado, y la sonrisa frágil en los labios. Quiero discutir, protestar, no conceder, encararme, negar con todas mis fuerzas. Defenderme» (página 18). Y todo ello en el ambiente represivo, angustioso, de la posguerra española, aquel tiempo de nuestra historia, por más que algunos lo añoren (sin haberlo conocido) en el que todo estaba prohibido, en el que un determinado tipo de moral se imponía por la fuerza.

La novela ofrece una peculiar construcción que no debe pasar desapercibida al lector. Está estructurada en capítulos que funcionan como pequeñas escenas, como episodios que se van sucediendo a lo largo del tiempo, desde la infancia a la juventud de la protagonista. En realidad, se disponen como fotografías, como si estuviésemos viendo los retratos de un álbum familiar que, imagen a imagen, nos va contando una historia fragmentada, claro, pero continua a su modo, desarrollada a lo largo del tiempo, de la vida, de la historia. Igual que si observando las fotos del álbum podríamos construir la historia de una persona, de una familia, así podemos construir la historia de esta mujer que lucha contra las férreas estructuras de una sociedad que no permite la libertad.

Esclava de mí Autor: Rafael Ballesteros Editorial: Espasa Páginas: 184 Precio: 21,90 €

Al rafaélico modo

No es fácil la poesía de Rafael Ballesteros. No pretende serlo. Es una poesía de largo alcance, de profundidades, de riesgos. La poesía de Ballesteros llega a otros lugares, a zonas que no esperabas, que no sabías que existían hasta que el poeta las desvela, las ilumina y las expresa.

Ahora, con la reciente publicación en Sonámbulos, la meritoria editorial granadina, de ‘Sonetos todos’, he vuelto a comprobar que con Ballesteros se alcanza siempre más allá, que tiene el don poético de la expresión.

‘Sonetos todos’ recoge, como es fácil de adivinar por el título, todos los sonetos escritos por Rafael Ballesteros. Dos libros esenciales, ‘Las contracifras’, publicado por El bardo en 1969, y ‘Contramesura’, publicado por el Centro Cultural de la Generación del 27 en el año 2017. Casi cincuenta años median entre ambos libros (los dos contienen únicamente sonetos), pero podría pensarse que no ha pasado tanto tiempo, ningún tiempo. Ambos son consecuentes, se siguen y se complementan.

No encontrará el lector un soneto totalmente riguroso, marcado por la estructura estricta. Inmenso conocedor de los clásicos, su sabiduría le permite la transgresión, el divertimento, la ruptura, la originalidad, la búsqueda de nuevos caminos, de fórmulas distintas. Así lo verá Javier La Beira, que firma un magnífico epílogo, didáctico y divertido a partes iguales, en el que señala: «lo que ofrecen a sus lectores los sonetos de Rafael Ballesteros no lo ha ofrecido ni ofrece ningún otro autor: juego poético de alta calidad con significación».

En sus sonetos, como en la mayoría de su poesía, Ballesteros potencia, tensa hasta casi lo imposible los recursos lingüísticos y literarios. Abundan las aliteraciones, los encabalgamientos, altera las pautas métricas, quiebra los esquemas de la rima, utiliza la rima de cabo roto, termina versos con demostrativos, con pronombres, con adverbios… Todo un desafío para el lector que cuando desvele el misterio del poema, cuando, después de tres, cuatro, seis lecturas, se adentre en su complejidad y se le desvele en su esplendor, alcanzará la «fruición». También en eso es muy barroco Rafael Ballesteros.

El resultado es una gozosa inmersión en uno de los poetas más innovadores, arriesgados, lúcidos y valiosos de la poesía española de los últimos sesenta años.