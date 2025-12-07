Curso magistral de Ezra Pound sobre poesía romance

Mucho antes de que sus delirios fascistas y antisemíticos mancharan su colosal carrera literaria como poeta, jugando un papel central en la revolución poética de su tiempo, Ezra Poud, ya a sus veinticinco años, poseía un amplísimo bagaje literario por sus estudios en lenguas latinas y romances que le permitieron a su vez una profunda erudicción de la poesía latina y por extensión de la poesía europea del medievo y la renacentista.

Fruto de ello fueron las conferencias que dictó en la Escuela Politécnica de Londres en 1910 que dieron lugar a la publicación de ‘El espíritu romance’, donde relata los inicios de la poesía europea con la aparición de los trovadores, la poesía provenzal, la italiana, portuguesa y española del medievo y el renacimiento y donde desfilan algunos de los nombres más ilustres de entonces: Dante y sus precursores, como Guinizelli y Cavalcanti; François Villón o Lope de Vega.

Incomprensiblemente estos textos nunca se habían publicado en España, permaneciendo inéditos hasta ahora en que ven la luz en castellano editados por la Fundación Universitaria Española y con la traducción de Jorge Braga.

En estos ensayos Pound pone de manifiesto la necesidad imperiosa de redescubrir y apreciar el vigor de obras clásicas de indudable valor y calidad artística capaces de romper con los convenciones mas encorsetadas, aquellas dotadas de lo que el llama el spirit of romance (El espíritu romance), un espíritu que trasciende el tiempo.

Consta de once capítulos. El primero es ‘La aurora fantasma’ que es el término que Pound emplea para denominar el periodo de transición que transcurre entre el mundo medieval y el surgimiento del Renacimiento.

El capítulo dos lo titula en italiano: Il miglior fabbro (el mejor artesano) y se centra en la destreza, precisión y arte de los poemas más tempranos provenientes de la tradición italiana y provenzal. Pound centra aquí sus elogios en el gran trovador Arnaut Daniel, admirado y venerado por Dante y Petrarca, destacando su «magistral destreza» en la disposición métrica de sus afamadas canzoni y por la profundidad de contenido lírico de sus canciones. Destaca a su vez el gran influjo que ejerció en poetas posteriores, en especial los del Renacimiento italiano que luego asentaron las bases de la poesía moderna europea.

En el tercer capítulo, Proença, analiza el legado cultural y literario esta región del sur de Francia, cuna de los trovadores a los que señala como pioneros de una nueva forma de expresión que logro crear formas poéticas propias, un vocabulario preciso y un primoroso sistema de rimas. Por supuesto Arnaut Daniel es el más destacado de estos trovadores, junto a Guillermo de Poitiers, o Bernart de Ventadorn, entre otros.

En ‘Gesta y romance’ se centra en la evolución de los cantares de gesta con particular atención al Cantar de Roldán y el cambio del canto del heroísmo colectivo al individual y en la importancia de encontrar el equilibrio entre tradición e innovación. Considera que el mejor ejemplo de esta armonía es el Cantar del Cid, que juzga superior al de Roldán Para Pound el Cantar de Roldán destaca en heroicidad, mientras que el del Cid es mejor en teatralidad y sencillez

El capítulo quinto, ‘Psicología y trobaudours', es de los más cortos pero mas significativo en tanto que conecta la habilidad trovadoresca y su emocionante técnica amorosa con su influencia en literaturas posteriores. Profundiza en el llamado trobar clus (cantar cerrado) . y en su tratamiento del amor cortés.

‘La lengua toscana’ es el capítulo seis. Se apoya aquí en ‘El cántico de las criaturas’ de San Francisco de Asís para abordar la evolución de esta lengua en el Medievo y su importancia e influencia en la poesía, destacando Guido Guinizelle, que fue el precursor de los grandes como Guido Cavalcanti o Dante Aliguieri.

A Dante dedica el capítulo siete para rendirse absolutamente a su sentir poético sobre todo por su destreza narrativa para transmitir la emoción del amor, dedicando páginas y páginas a su ‘Divina comedia’, dejando patente su belleza inigualable.

El capítulo octavo ‘Montcobier, alias François Villón’ lo dedica a este poeta parisino y a su célebre ‘Balada de los ahorcados’. Elogia su espíritu rebelde capaz de crear obras descarnadas, siendo su poesía un reflejo de la pobreza, los crímenes y los desposeídos.

Y llegamos a Lope de Vega al que Pound dedica su noveno capítulo ‘La cualidad de Lope de Vega’. Lo describe como «diez mentes brillantes que habitan en un solo cuerpo», entre ellas su capacidad de crear piezas vibrantes que conjugan arte e interés popular. Acentúa la importancia de la comedia del arte como germen del teatro, una maestría que Lope ennoblece gracias al dinamismo de sus personajes y a sus cautivadores argumentos, aderezados por una precisión rítmica y métrica admirable.

El penúltimo capítulo ‘Camoes’, va dedicado al poeta portugués y a su obra más luminosa ‘Os Lusíadas’, exaltando su dosis de lirismo y técnica y muy en concreto las estrofas del tercer canto, dedicadas a Inés de Castro, dotadas de una fuerza inusitadas. Pound elogia en suma el poema de Camoes destacando la precisión de su verso y la profundidad emotiva de sus creaciones más personales.

El último capítulo ‘Poeti latini’, examina la excelsa obra de los poetas latinos y su especial habilidad para la innovación estilística. Pound muestra su predilección por la poesía clásica latina, destacando su precisión transparencia y rigor. Aquí presta especial atención a los poetas renacentistas que usaron el latín para sus creaciones y alude a Castiglione, a Miguel Ángel, a Marco Antonio, Flaminio o Camilo Capiluti. Un trabajo excepcional que ahora podemos conocer en español.