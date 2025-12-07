Fernando Pessoa: La gran biografía

De Richard Zenith, un especialista en literatura portuguesa y el principal estudioso de Fernando Pessoa, nos llega la gran biografía del escritor portugués. Su libro ‘Pessoa. Una biografía’ supone la biografía más completa de uno de los autores mas esenciales e imprescindibles del siglo XX, arrojando luz sobre las sombras en las que Pessoa escondió su vida. Leyendo las más de mil páginas de esta semblanza nos adentramos en una obra maestra de biografía literaria, un trabajo monumental que a partir de ahora será necesario para todo aquel que quiera ahondar en la vida y la obra del extraordinario escritor portugués. ‘Pessoa . Una biografía’ es en conclusión un logro impresionante y fácilmente se puede considerar la biografía definitiva. Añadamos a ello la magnífica traducción de Ignacio Vidal-Folch.

Al morir en 1935, Pessoa solo había publicado una obra en portugués, ‘Mensagem’ (Mensaje), y tres obritas en inglés. Pero entonces, tras su fallecimiento se descubrió un baúl donde el escritor había ido guardando más de 27.000 escritos, muchos todavía inéditos; algunos estaban ordenados y pulcramente manuscritos o mecanografiados, pero muchos otros consistían en textos a medio componer, fragmentarios o difíciles de descifrar. Eran escritos firmados con su nombre, y otros con la firma de las decenas de heterónimos (pseudónimos con vida propia) que Pessoa utilizó en vida.

Pessoa -nos dice Richard Zenith- era «un escritor volcánico» y cuando las palabras comenzaban a fluir, usaba para escribir cualquier tipo de papel que tuviera a mano: hojas sueltas, cuadernos, servilletas de papel de los cafés que frecuentaba, páginas arrancadas de agendas o calendarios, el dorso de tiras cómicas y folletos, portadas de libros, tarjetas de visita, sobres, incluso los márgenes de manuscritos redactados unos días o unos años antes. Todo lo metía en su gran baúl de madera, su legado al mundo.

Cuando lo abrieron fue como frotar la lámpara mágica de Aladino. El legado de Pessoa, una obra magna, fragmentada y desperdigada, que una vez ordenada y publicada permitió descubrir el valor literario de uno de los mayores escritores europeos.

Zenith ha profundizado más en ese baúl de papeles que cualquier otro erudito anterior, y también ha investigado la vida y la época de Pessoa de manera exhaustiva.

Partiendo de aquel archivo descubierto en el baúl, que Zenith ha trabajado de manera exhaustiva y de las cartas familiares inéditas, especialmente a su madre, Zenith recrea la infancia de Pessoa, su vida en Sudáfrica donde transcurre su niñez y su adolescencia; los círculos bohemios de Lisboa en los que transcurrió su juventud, sus intentos para ganarse la vida como traductor, sus trabajos como redactor de cartas comerciales en inglés, y también sus opiniones, variadas, contradictorias, sobre el pensamiento y los hechos de entonces.

Zenith recrea con detenimiento varios aspectos de la vida de Pesoa. El primero de ellos la creación de sus heterónimos, a los que dotó de vida propia. El primero en aparecer fue Alberto Caeiro, un hombre iletrado pero con una mente filosófica que vivía en una sencilla casa blanca en el campo, donde escribía poemas en verso libre. El segundo fue Ricardo Reis, un médico formado y clasicista apasionado, que compuso odas inspiradas en Horacio que recomendaban la aceptación estoica de todo lo que los dioses nos deparen. Un tercer heterónimo fue Álvaro de Campos, un elegante ingeniero naval que viajaba por el mundo, al que encantaban por igual los hombres jóvenes y las mujeres, que aspiraba a vivir al límite y firmaba poemas desenfrenados

A este prodigioso trío les proporcionó biografías individualizadas, dotando a cada uno de sus alter ego de una particular psicología, de convicciones religiosas y políticas propias, así como de distintos estilos literarios.

Un segundo aspecto que destaca Zenith es su obra en prosa más importante el ‘Libro del desasosiego’, que ilustra magníficamente el principio de incertidumbre que recorre todo su universo de escritor. También es el mejor ejemplo de la capacidad del autor para expandirse y sorprendernos en su vida futura. La primera edición en portugués de este diario semificcional, que consta de unos quinientos fragmentos sobre temas diversos y emplea varios registros estilísticos y tonales, no se publicó hasta 1982, cuarenta y siete años después de la muerte de Pessoa.

El biógrafo se detiene también sobre la vida persona y sexual del escritor y su posible querencia homosexual. Pessoa, soltero recalcitrante, era un misterio. Le encantaba hablar sobre literatura, filosofía, política y religión, pero sobre su vida personal era muy poco comunicativo, muy pocos habían visitado su apartamento. Pessoa afirmaba que el sexo no le interesaba mucho, y por sus notas personales sabemos casi con seguridad que murió virgen. Pessoa escribió poemas sobre el amor y la atracción sexual, en portugués, inglés y francés; era poesía homoerótica. En su aventura irregular con Ofélia Queiroz hubo algunos besos y caricias, y a dos de sus amigos más cercanos, abiertamente homosexuales, los defendió contra los ataques difamatorios en la prensa. Pero Zenith no lo define como homosexual, y si como un tipo asexuado.

A pesar de no publicar mucho, Pessoa se consolidó rápidamente como una figura importante y admirada gracias a que fue escritor ocasional de crítica literaria y artículos de opinión sobre temas políticos y sociales que publicaba en periódicos importantes de Lisboa. Muchas personas, en el momento de su muerte, no habían leído ninguno de sus poemas pero conocían muy bien su nombre gracias a sus artículos en prensa.

En su quehacer diario Zenith nos descubre a un hombre interesado por muchas cuestiones: religión, política o cartas astrales, pero todas orientadas a un fin literario. Su ascética vida cobra un sentido trascendental tras el descubrimiento del baúl con sus escritos que le consagran como genio literario y uno de los escritores más notables del siglo XX. La extraordinaria tenacidad Richard Zenith, su exhaustivo trabajo en el convulso legado de Pessoa permite reorganizar su obra y devolvernos en clave majestuosa a un escritor de un genio ilimitado escondido en un baúl. Como Aladino.