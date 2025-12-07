Con José Pablo García y Blutch los tebeos son un juego

Ahora mismo, de dos formas muy distintas, nuestras librerías acaban de recibir dos tebeos que cualquiera que quiera descubrir las posibilidades que ofrecen las viñetas para el juego y la exploración formal debe leer de inmediato. Lo de José Pablo García con ‘Palindrotiras’ (Autsaider, 2025) es una desopilante antología de viñetas fascinantes, cada una rindiendo homenaje a un dibujante, estilo y época distintas, suponiendo en su conjunto un brutal y sorprendente ‘tour de force’ por parte del autor de ‘Joselito’ (Reino de Cordelia, 2015). Además, cada una de esass viñetas sirve de expresión gráfica de un palíndromo, casi todos tan bizarros como la misma idea de este libro. Si encuentran algo más peculiar, por favor, envíenme un correo electrónico -mejor si también es tan divertido como este tebeo de José Pablo García-. Y la otra maravilla que tenemos en las mesas esperando a lectores con ganas de aventuras nos llega de la mano del francés Blutch, sin duda uno de los autores europeos contemporáneos más inquietos, quien con ‘La nueva frontera’ (Sapristi, 2025) nos entrega un viaje expresionista, romántico y libre de las convenciones narrativas en apenas 74 páginas magistrales. Aquí cuenta cada viñeta, y cada página explota de libertad y sorpresa. Por favor, que nadie se acerque a este tebeo con ideas preconcebidas en las retinas: estamos ante un manifiesto carente de corsés que invita a ser disfrutado como un juego, uno divertido e hipnótico, casi un sueño, uno de esos que no entiendes pero al que no te importaría volver la próxima noche.