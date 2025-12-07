Lorenzo Silva: De afanes perdidos y ambiciones derrotadas

Lorenzo Silva, uno de los escritores españoles más exitosos del presente siglo, ha aparcado momentáneamente su conocida saga de novelas protagonizada por los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro para traernos una colección de veinticinco relatos que el escritor ha recopilado de los últimos cuarenta años, siendo el mas antiguo de 1984, que permiten acercarnos con detalle de lupa al pequeño universo del escritor a través de unos cuentos que tienen como eje y como principio y fin aprender de la vida a través de la literatura.

Con su lenguaje siempre claro, vivo y conciso; con diálogos precisos y descripciones adecuadas, Silva firma relatos de cariz históricos -muy del gusto del autor- con otros a los que nos tiene más acostumbrados y que tienen que ver con el uso de las redes sociales y la tecnología por aquellos que buscan engañar y violentar a otros; con tramas de novela negra, otros de corte amoroso e incluso un texto autobiografico , que muestran una forma valiente de hacer llegar al lector una crítica social dentro del mundo actual.

Así, en ‘El hombre de las letras azules’ (las que se reflejan en la pantalla del ordenador) un ciberacosador se dedica a captar y engañar chicas jóvenes y menores que caen en la trampa, aunque finalmente es el acosador el que termina cayendo en las redes de la guardia civil que acaba así con su ‘honrada’ carrera de notario.

Las redes sociales, ese mundo banal y ficticio al que muchos se esclavizan, es centro de otras historias, como la de la mujer que tiene controlada y amenazada a una joven menor de edad para que preste servicios sexuales y acaba asesinándola cuando la chica se planta y trata de que aparezca como una muerte por sobredosis.

El mundo de las bandas callejeras, que se mueven en los suburbios de las grandes ciudades, aparece en ‘Carabanchel blue’, donde un chico latino es asesinado en la calle por una banda de pandilleros también latinos cuando el joven se disponía a defender a una anciana a la que pretendían robar. En principio todo parece encajar en el típico encontronazo de dos bandas rivales que actúan en Villaverde o Carabanchel, pero no, el menor asesinado era un buen chico que estudiaba para sacar a su madre de la miseria y que se encontró con la muerte cuando defendía a una anciana.

Hay otra historia, más compleja y trenzada, que ahonda en el escenario histórico de la guerra con el norte de África con Marruecos para narrar con detalle y sangre fría la historia de una venganza; la que el cabo José Díaz Reviriego infirió al sargento Manuel Arias Romaguera que años antes había violado a su hermana. Su hermano no sabía lo que era el crimen perfecto pero con los años urdió la manera de borrar de la faz de la tierra a su violador sin tener que pagar un minuto de cárcel por ello. La ocasión se la dio la guerra de África donde en 1923/24 los soldados españoles sufrían el acoso de los moros en condiciones miserables. El cabo fue aceptando todos los destinos posibles hasta llegar al que le puso bajo las órdenes del sargento violador. Luego solo tuvo que espera a presentarse voluntario para una salida nocturna con el sargento y perpetrar su venganza, que quedó como una desgraciada acción de guerra.

En ‘Una compañía de hombres libres’ narra con histórica agudeza como en la Castilla de principios del siglo XV gobernada por la mano implacable del emperador Carlos, florecieron ideas adelantadas a su tiempo sobre la primacía de la soberanía popular, aunque luego tardaron tres siglos en asentarse en Europa. Se trata de una carga explosiva de efectos retardados, pero a la postre demoledora.

Fue gracias a hombres como Adriano de Utrecht, el licenciado Bernaldino de los Ríos, el monje trinitario Alonso de Castrillo o el almirante don Fabrique de Castilla que con sus argumentos razonados y valerosos sentaron las bases para que España y Europa fueran una compañía de hombres libres sin sometimiento al yugo de un amo o un rey. Lo hicieron además jugándose el cuello, en tiempos en que el poder imperial y la Inquisición exigían sometimiento absoluto al poder. El quinto hombre es el holandés Hugo de Groot, artífice del moderno derecho internacional. El estableció en 1624 el principio de que ningún soberano ostenta un derecho irrestricto (sin límites) sobre el resto de los hombres pues estos tienen una dignidad inalienable que debe ser respetada

En ‘Brert, septiembre de 1779’, narra a través de tres generaciones de marinos, los Hugo de Moncada, una estirpe de héroes malogrados que propiciaron los tres principales intentos fallidos de invadir Inglaterra, antes del la debacle de la flota en Trafalgar, en 1805. Todos ellos frustrados por la manera en que los ingleses prevalecieron siempre sobre los españoles con la ayuda inestimable de las tormentas, las calamidades y los errores de dirección que hicieron inútil el valor de los españoles.

El primer Hugo de Moncada murió peleando contra los ingleses al mando de la San Lorenzo, uno de los pocos barcos perdido en aquel intento, mientras el resto naufragó en el temporal. Casi dos siglos después su abuelo, el segundo Hugo de Moncada participó en una avanzadilla para distraer a parte de la flota inglesa, mientras el grueso de la flota española intentaba el desembarco en la isla, cosa que impidió una gran borrasca. Moncada sí logró desembarcar y tomar un castillo en Escocia. La lucha fue dura pero finalmente los ingleses lograron la rendición de los españoles que tuvieron numerosas bajas entre ellas de Hugo de Moncada. Sesenta años después el tercer Hugo de Mocada participó en el tercer gran intento de invasión que una vez mas fue frustrado en esta ocasión por el tifus que asoló a la expedición y por los titubeos de los aliados franceses.

Hay más historias y más tramas que la pluma de Lorenzo Silva narra con gran pulso vital y con un humanismo que permiten descubrir esos afanes que el escritor pone en cada frase para convertirlas en excelencia literaria.