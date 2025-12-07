Nick Harkaway: Había una vez un Circus, uno lleno de espías

«El hijo no será castigado por los pecados del padre ni el padre será castigado por los pecados del hijo», así se lee en Ezequiel 18:20. Del mismo modo, los talentos y virtudes del padre tampoco tienen por qué recaer en el hijo -los que viven cómodos en la tiranía del nepotismo no estarán de acuerdo, claro-. Sabemos que esto lo tuvo muy presente Nick Harkaway cuando decidió ponerse en el lugar de su padre, John le Carré (1931-2020), y devolver a la vida a sus creaciones más populares, esas almas perdidas del Circus que George Smiley cual pastor lleva hasta las más desafiantes intrigas. El resultado de semejante atrevimiento es ‘La decisión de Karla’ (Planeta, 2025), extraordinaria novela de espías que por fin llega a las librerías españolas, un año después de su publicación original, y rodeada del aura de la victoria.

Harkaway le agradece con cariño el apoyo recibido al autor Joe Hill, hijo de Stephen King y «una de las pocas personas sobre la faz de la tierra que podrían dárselas de entender el volumen de mi miedo ante este libro», en palabras del propio novelista. Sin duda, ellos sabían bien de la dimensión del desafío al que el británico había decidido enfrentarse, porque con ‘La decisiòn de Karla’ se ha atrevido a rellenar el hueco entre dos de las mejores novelas de su padre: ‘El espía que surgió del frío’ y ‘El topo’. Y tras leer estas 400 páginas, la impresión es de que lo narrado aquí lo habría firmado sin atisbo de duda un orgulloso John le Carré, quizá dudando de si él mismo no habría escrito esa novela.

Sin pretender emular a su padre, Harkaway sí demuestra conocer al detalle los personajes que pululan por el Circus, ese pozo de dolor en el que purgan Smiley, Control, Guillan, Haydon y todos los demás -la escritura no pretende ser imitativa, tiene su propio carácter, y mantiene el gran nivel literario al que sus aficionados estaban acostumbrados-. Sobre todo, conoce la madera moral con la que están construidos, así como todos sus tics y maneras. Y lo que ofrece como puente entre esos dos pilares maestros de la novela de espionaje del siglo XX es un relato tan creíble como familiar. Harkaway nos lleva a la primavera de 1963, con Smiley alejado del Circus, como consecuencia de la muerte de Alec Leamas, con cuyo fantasma lidia mientras recupera una vida familiar cómoda y apacible. Al mismo tiempo, un agente ruso deserta en Londres y el hombre al que fue a asesinar ha desaparecido. Control fuerza a Smiley a que se ocupe del asunto, que afecta de forma directa a Susanna, una inmigrante húngara y empleada del hombre desaparecido. De algún modo, es la oportunidad para Smiley de redimirse por su participación en la muerte de Leamas.

‘La decisión de Karla’ no solo cumple y rellena un hueco, respondiendo así a muchas de las preguntas que los lectores más fieles de le Carré llevan años atesorando, sino que nos entrega una honesta, respetuosa, arriesgada y magnífica suma al legado de los personajes que retoma con tanto mimo Harkaway, y de paso se aúpa como una de las mejores novelas de espías de los últimos años. En alguna ocasión, le Carré justificó su abandono relativo de la saga del Circus aduciendo que Alec Guinness le había arrebatado a George Smiley, a quien había encarnado en dos espléndidas miniseries de televisión. Incluso llegó a reconocer que había fantaseado con algunas posibles historias, pero que las había dejado de lado a favor de nuevos personajes y situaciones. ¿Acaso Harkaway ha usado alguna de ellas para esta novela? Podría ser, y poco importa. Este inesperado triunfo es suyo. Porque Harkaway ha recorrido ya un largo camino propio como escritor, con casi una decena de novelas publicadas y una saga propia de best sellers. Quizá podamos soñar con que el subtítulo de esta obra, ‘Una novela del Circus de John le Carré’, indique su deseo de continuar fantaseando con estos personajes. Visto el triunfo que ha sido esta incursión en el terreno paterno, ojalá sea la primera de muchas y que todas esas posibles aventuras tengan tan buen resultado.