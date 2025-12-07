Pablo Maurette: Ni una ni dos, tres historias

Siempre me ha fascinado la figura del charlatán de feria. Lejos del carácter peyorativo que comúnmente tiene el apelativo, a mí me resulta muy atractivo ese personaje que, con la única herramienta de la palabra, de su palabra, es capaz de vendernos no uno, ni dos, sino tres… lo que sea. Y nos lo vende, porque es capaz de tejer una narración, una historia, en la que nos envuelve, nos atrapa, nos engatusa y nos hace sentir que, a partir de ese momento, nuestra vida no va a tener sentido si no nos hacemos con aquello que sea que esté colocando. Sí, ya sé que charlatán de feria es sinónimo de embaucador, y que asimilar estos conceptos a un escritor, a un novelista, puede ser mal entendido, puede parecer, a priori, un desprestigio, un ataque, un insulto… Pero es todo lo contrario. Es, si no un halago (dejó dicho Quevedo que puede haber puñalada sin halago, pero nunca hay halago sin puñalada), sí un admirativo hacia Pablo Maurette, el recién ganador del premio Herralde de Novela, que concede la editorial Anagrama, porque la obligación principal de todo novelista es, precisamente, la de embaucar al lector, enredarlo en la narración y hacerlo entrar en ella sin posibilidad de escape hasta, al menos, encontrar la palabra ‘fin’.

¿Y por qué se me ha ocurrido comparar a Maurette con un charlatán de feria? Porque ha sido capaz de «vender» no una, ni dos, sino tres historias que en sí mismas, separadas, individualizadas, no habrían tenido la más mínima gracia, el menor interés. Y, sin embargo, juntas, entrelazadas, entremezclándose, alcanzan niveles de buena novela.

Tiene Maurette una inmensa capacidad para contar historias. La suya es una escritura torrencial, dotada de una impresionante habilidad para la narración. La novela, titulada ‘El contrabando ejemplar’, es la historia de un chico (Pablo, con claras coincidencias biográficas con el autor, incluyendo el nombre) que cuenta la historia de su amigo y mentor Eduardo, que a su vez cuenta la historia del monstruo querandí, origen de todos los males que asolan y asolarán a Argentina.

Y todo ello lleno de circunloquios. Una inmensa digresión que entra y sale del tema que en realidad no es el tema, sino la primera digresión. Pero, lejos de atragantarse, ‘El contrabando ejemplar’ se muestra como una encantadora novela, de fácil lectura, amena, diferente: «me desbordé y crié (sic) un monstruo hecho de retazos variopintos, diversos y abigarrados, sin medida ni razón» (página 333).

Son, como decimos, tres historias centrales (la de Pablo, la de Eduardo, la del monstruo querandí) y un amplio abanico de historias laterales (las tías, especialmente Chiquita, de Eduardo; la inquietante Teruca, Pietro Malaspina…).

El relato en torno al monstruo: «el nacimiento del monstruo querandí, el entierro de sus huesos debajo de la catedral y la maldición in saecula saeculorum» (página 112), figura del folklore argentino a quien se culpa del infortunado destino del país, se torna una suerte de realismo mágico muy interesante, en el que lo sobrenatural, lo asombroso, lo fantástico, convive con naturalidad con lo real, completándolo, dándole sentido.

Otro de los aciertos de Pablo Maurette es dar una vuelta de tuerca al viejo recurso del manuscrito encontrado (un tópico tan antiguo que ya fue usado en la Biblia, donde se dice que el rey Josías de Judá había encontrado un manuscrito ampliado y corregido del Deuteronomio; que se encuentra también en el Amadís de Gaula y en muchos otros libros de caballerías y, por supuesto, en el Quijote, donde se nos cuenta que Cervantes encuentra el manuscrito de Cide Hamete Benegeli en el alcaná de Toledo), para contar la historia de Eduardo, autor por su parte de la novela inacabada ‘El contrabando ejemplar’, que Pablo quiere plagiar una vez muerto Eduardo. A su vez, Eduardo contará a Pablo que nos contará a nosotros, los lectores, la historia del monstruo, como razón y fundamento de la tragedia constante de Argentina.

La novela está dividida en once capítulos. Tal vez, el último, el capítulo onceno, acaba siendo poco eficaz, acaso fallido. El cierre de la novela deja un tanto desangelado, aunque ello no le quite el brillo general a la obra, que se lee con gusto, con interés.