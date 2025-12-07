‘El último mohicano’: La gran novela americana de aventuras

Pertenece James Fenimore Cooper a la primerísima hornada de escritores nacidos en los Estados Unidos de América. Este bisnieto de ingleses cuáqueros vino al mundo en 1789, el año de la Revolución Francesa, seis años después de la firma del tratado de paz entre las 13 colonias rebeldes y el Reino Unido.

Además, un año después de nacer se mudó a Cooperstown, la población fundada por su padre en el actual estado de Nueva York, sobre antiguas tierras arrebatadas a los indios iroqueses.

Es pues hijo de su tiempo y se preocupó en dejar en sus escritos la vida de frontera de los suyos y sus antepasados. Este 2026 se cumplirán 200 años de su novela más célebre, ‘El último mohicano’.

Por este motivo, la editorial coruñesa Ediciones del Viento ha preparado una edición conmemorativa, con una nueva traducción de Miguel Temprano García y la reproducción de un plano desplegable de época del fuerte William Henry, a orillas del lago George, en el estado de Nueva York.

Este fuerte británico, principal escenario de la novela, fue el lugar real, en 1757, de una importante batalla entre ingleses y franceses junto a poblaciones indígenas, dentro de la Guerra de los Siete Años.

Fenimore Cooper se valió de este episodio bélico, que concluyó con la derrota inglesa y el posterior asesinato de los soldados británicos rendidos a manos de los indios, para emplazar ‘El último mohicano’. Por cierto que las cifras que manejaron los dos bandos europeos van desde una inmensa masacre a ‘solo’ medio centenar de muertos.

A la novela más célebre de James Fenimore Cooper le ha pasado como otras grandes obras de la literatura, que a lo largo del siglo XX han quedado englobadas, erróneamente, dentro de la literatura juvenil; y en muchos casos, cercenadas por adaptaciones dirigidas a este público.

De esta forma, parece como si sólo hubiera una edad en la vida -la de la adolescencia y la juventud- para poder leer novelas de la talla de ‘La isla del tesoro’, ‘Veinte mil leguas de viaje submarino’, ‘Robinson Crusoe’, ‘Huckleberry Finn’ o ‘El conde de Montecristo’. A esta supuesta categoría juvenil habría que sumar ‘El último mohicano’.

Un lectura reposada de la novela evidencia una verdad que la literatura no se cansa de demostrar y es la de que las obras maestras podrán tener una edad mínima, a partir de la cual disfrutarlas en toda su plenitud; pero de ningún modo una edad tope. ‘El último mohicano’ es una novela magistral, una de las mejores novelas de aventuras jamás escritas; además de uno de los grandes hitos históricos de la novela americana, sin que haya que pedir el DNI a los lectores.

No es de extrañar que el libro entusiasmara a Henry David Thoreau, el asceta de la Naturaleza, por la vibrante presencia de ella a lo largo de toda la novela, hasta el punto de convertirse en una de las grandes protagonistas. A este respecto, Fenimore Cooper parece conocer a la perfección los escenarios de su tierra, porque logra transmitirnos toda su fiereza inhóspita y su arrebatadora belleza.

Además, uno de los méritos de ‘El último mohicano’ radica en el esfuerzo del autor por transmitir al lector occidental de la época la vida y costumbres de los pueblos indios; un colectivo que pinta con numerosos matices, en un esfuerzo por no caer en la simplicidad. Así, dos de los principales protagonistas son el padre y el hijo mohicanos, epítome de nobleza y sabiduría ancestrales. Pero es que incluso el malo de la trama es Magua, un indio hurón que, nos explica su autor, el resentimiento hacia los blancos le viene del trato cruel recibido.

En este escenario de guerra y Naturaleza, Fenimore Cooper se mueve como pez en el agua. El motor principal de la trama, el viaje de las dos hijas del coronel inglés del fuerte William Henry a esta fortificación acosada por los franceses, le sirve al norteamericano para desplegar maravillosas escenas de acción, traición, tragedia e intriga, e incluso de humor, personificado en un estrafalario cantante de salmos -eliminado en la famosa versión cinematográfica de la novela de 1992, protagonizada por Daniel Day-Lewis-.

Así que prepárense para seguir al trío imbatible de Ojo de Halcón, Chingachgook y su hijo Uncas, en una novela que, como ‘gran novela americana’ de aventuras, no tiene edad máxima para deleitarse con ella.