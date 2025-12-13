Pearl S. Buck: una voz entre dos mundos

«Mi señor, ¿has visto el amanecer esta mañana? Se hubiera dicho que la tierra saltaba al encuentro del sol. Al principio todo era oscuridad; luego, surgió la luz como una nota musical. Mi señor, yo soy tu pobre tierra, que espera». Este párrafo, con su tono poético y a la vez narrativo, de la novela con el título memorable ‘Viento del este, viento del oeste’ -y que en los últimos años ha continuado reeditando la editorial DeBolsillo-, sirve para ilustrar una de las novelas por las que las que, en 1938, se le otorgó el Premio Nobel de Literatura a Pearl S. Buck (1892, Hillsboro - 1973, Vermont) tras la publicación de otra novela, ‘La buena tierra’. Su obra significó una aproximación cultural entre China y Occidente.

En 1892, durante los últimos años de la dinastía Qing, el país de la bandera del dragón amarillo, un matrimonio de misioneros presbiterianos procedente de los Estados Unidos se instala al norte del río Yangtsé, uno de los ríos más largos del mundo y que atraviesa increíbles gargantas hasta desembocar en la región de Jiangnan. Con ellos viaja su hija, de menos de un año, y que se educará en la cultura de este país hasta que en 1909 regresará a los Estados Unidos para continuar con su educación. De alguna manera todos nacemos dos veces, primero biológicamente, en el caso de ella en los Estados Unidos, y después cuando comienza a desarrollarse nuestra memoria, en su caso en este país asiático donde crecerá con una identidad híbrida. A su vuelta a China se casará con otro norteamericano, y ambos serán profesores en la Universidad de Nankín. En esta ciudad, a unos trescientos kilómetros al noroeste de Shanghái, vivirán la invasión japonesa, la aparición del líder nacionalista Chiang Kai-Shek, y la revuelta comunista en la ciudad de 1927. Dos años más tarde ella escribirá su primera novela con un título poético de evocación oriental, ‘Viento del este, viento del oeste’, y nueve años después le concederán el Premio Nobel de Literatura.

La novela comienza precedida por una sola frase: «Habla una mujer china». Estas palabras anticipan que el narrador será un personaje, Kwei-Lan, y después descubriremos algo inusual, que la narradora comienza en segunda persona, es decir, que se dirige a otra mujer, una estrategia narrativa para llegar al lector, donde la narradora habla a quien considera una hermana, aunque ella sea china y la otra occidental. Quiere confiarle la historia de su vida por ser una mujer de dos mundos, y la narradora hace alusión a su país según la tradición, el Reino Central -Zhōngguó- que es como dicen los chinos. ‘Viento del este, viento del oeste’ es la historia de un matrimonio concertado antes del nacimiento de la protagonista, una mujer tradicional que choca con un hombre que ha viajado y se ha formado en una cultura más moderna. Kwei-Lan quiere adoptar una atracción que no sea solo el deseo primitivo por la belleza física, es decir, que no sea por la belleza sin alma de un cadáver, sino a través de una conexión más trascendente. Pearl S. Buck utiliza en su narrativa un lenguaje poético que excluye ese lenguaje barroco que denostaba Borges, el que utiliza el escritor mediocre para ocultar sus carencias, y que ella sublima a través de la profundidad de imágenes. Se podría vincular cierto parentesco literario entre Walt Whitman y Pearl S. Buck. Él liberó a la poesía americana del corsé europeo de la rima, mientras que ella contribuyó a liberar a la novela del corsé victoriano con una prosa poética sin caer en la bisutería verbal.

‘Viento del este, viento del oeste’ guarda algunos paralelismos con la novela de la escritora japonesa Sawako Arisyoshi, ‘Las dos rivales’, que el año pasado publicó Errata Naturae. Ambas novelas -la primera transcurre en Japón, en el periodo Edo- tratan historias de matrimonios concertados en contextos fuertemente tradicionales, sin embargo, mientras en la novela de Ariyoshi el conflicto se centra entre la nuera y la suegra, en la novela de Pearl S. Buck el conflicto es un choque cultural entre la tradición china y las costumbres de Occidente que adopta el marido. En ambas historias dibujan la lucha de estas mujeres en culturas con fuertes estructuras familiares. Kwei-Lan se encuentra con algo desconcertante, su marido la trata con una cierta igualdad en su intimidad, rompiendo con la tradición, una muestra significativa es cuando nace el hijo de ambos y ella se lo entrega al marido como su propiedad, entonces, él le responde que el hijo es de los dos y lo criarán juntos. El marido de Kwei-Lan mira cómo la modernidad se abre paso frente a las tradiciones. Entonces ella conoce a la americana que se había casado con su hermano y tienen un hijo. Kwei-Lan defiende esa personalidad híbrida, que su sobrino tendrá un poco de los dos países, un poco de chino y también de americano.

En los últimos años de su vida, Pearl S. Buck pide al presidente norteamericano Richard Nixon que la lleve con él en su visita a China, pues la embajada de este país no le había concedido el visado. Sin embargo, Nixon no la lleva con él, y posteriormente ella muere en los Estados Unidos sin poder regresar a su amada China, aunque en vida pide que cuando muera se escriba en su lápida su nombre con los caracteres de la lengua de este país, que en nuestro alfabeto sería Sài Zhēnzhū.