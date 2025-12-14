Edgar Morin y las artes de la civilización

En estos tiempos réprobos en los que a casi nadie le entran ganas de morirse debería ser un imperativo moral envejecer como Edgar Morin. Más aun si se tiene en cuenta la atolondrada competencia que últimamente le ha salido al mundo en eso de durar para siempre, con ancianos bañados en oro pegando petardazos en el Caribe y otros criminales añosos a los que les chifla mandar mensajes al festival de Eurovisión. Edgar Morin cumplió en julio 104 años. Una edad en la que está justificado casi todo siempre que no comporte pena de cárcel y que él -intelectual de la vieja escuela- sigue aprovechando para escribir. Algo que ya de por sí suena heroico y memorable, pero que en su caso además viene acompañado de una lucidez y de una prestancia ética y estética a prueba de extorsiones. Incluidas las que plantea el milenio con todos sus cachivaches y crisis ecológicas a alguien que casi alcanzaba la cincuentena cuando los Beatles lanzaron su primer LP.

Filósofo y sociólogo, Morin ha sido todo lo que el mundo fue. Francés de origen sefardita -aunque crítico con la política de Israel- comunista, miembro de la resistencia parisina, teórico del cine y hasta militar de alto postín. Además, claro está, de introducir varios conceptos -la transdisciplinariedad, el hombre antropoético- que cambiaron la manera de aproximarnos a la educación y a la cultura en tanto que fenómeno. Una hoja curricular reforzada por más de cuarenta libros al que ahora añade ‘Lecciones de la historia. ¿Podemos aprender de nuestro pasado? (Taurus), título que cobra todavía más interés si se advierte que últimamente al pensador le ha dado por decir que para concebir la historia habría que echar a copular a Shakespeare con Marx (sic). Sentencia a todas luces sugerente y muy en la línea de sus trabajos anteriores que en este pequeño libro de apenas un centenar de páginas deja sitio a un bocado exquisito, casi una clase magistral sobre la enseñanza de la materia. Y, sobre todo, acerca de su forma de avanzar, con sus repliegues, hiatos y contradicciones.

Con un pulso elegante, a mitad de camino entre el magisterio y el cuaderno de memorias -llamarle testamento intelectual resulta exagerado-, Morin nos sirve dieciséis perlas con las que batallar en el acercamiento a la historia. Y lo hace con un planteamiento que, pese a su sencillez compositiva, entronca con varios elementos nucleares de su filosofía. Entre ellos, la complejidad de los mecanismos que mueven los acontecimientos, el peso de los mitos y la gran paradoja que a lo largo de los siglos ha hecho que los actos humanos deriven en consecuencias contrarias a su intención inicial –«no era eso, no», ay, solían decir-. No es la primera vez que Edgar Morin responde con el ejemplo, empleándose de manera didáctica y para todos los públicos en el arte de hablar sin florituras de lo complejo que es el mundo. Asunto que nunca ha dejado de preocuparle. Especialmente, si se confronta con su destartalado revés: el triunfo global de la estupidez, la frivolidad y la inconsciencia.

Morin, al que su amigo Nuno Ordine calificaba de buena persona, lo cual no siempre tiene buena prensa en estos tiempos de florilegios y narcisos, es una reserva humanista dentro de la reserva humanista y cada vez más amenazada que es Europa. Leer sus palabras conforta y puede incluso que reconcilie con la figura de un intelectual dramáticamente llamado a desaparecer: el que se ocupa de grandes temas y se implica en nada más y nada menos que desentrañar el destino de la especie. Una vez más, en este libro, traducido al español por Juan Vivanco, el filósofo no se anda con paños calientes y deja poderosas advertencias. Algunas planteadas de fondo y con bastante eco en su bibliografía como es la soberbia del hombre, su ridícula ambición, que ha llevado en más de una ocasión a la civilización al borde de la desaparición. ¿Nos dice algo de esta época el colapso de Roma? El autor nos recuerda que la cultura de los griegos sobrevivió y se divulgó precisamente gracias al pueblo que los sometió. La historia es una cosa que definitivamente da que pensar.

Eso, que tantas horas ha ocupado a Edgar Morin, y no sólo desde una perspectiva teórica, es justamente lo que nos dice este ensayo, que con gran sutileza enuncia el engranaje que hace que la historia se convierta en historia. Esto es, en hechos, pero también en relato. Sin que muchas veces nos quede clara la prelación. ¿Acaso la palabra no hace ni derriba imperios? ¿No es el imaginario colectivo el que tuerce y retuerce el rumbo que acaban adquiriendo los acontecimientos? Edgar Morin, como buen veterano, sabe sacarle partido al tiempo y al espacio, dejando en un ramillete de páginas una de esas obras que levanta más preguntas de las que cierra. Y que casualmente deja en el aire otros posibles ensayos al respecto todavía por escribir. Otra gran lección de un autor que siempre estuvo comprometido con la educación y sus cuestiones aledañas. Y al que siglo -y los que lo poblamos- le debemos al menos la deferencia de tratar de estar a la altura. Aunque los vientos no soplen precisamente a favor. Ni siquiera en el plano académico, donde su aprendizaje por sistemas y multidisciplinar choca con una tendencia cada vez más notoria a la compartimentación de los saberes y la atomización del conocimiento. No sólo hablábamos, por contraste, de Netanyahu y de Trump. También de la patulea de tecnócratas ágrafos que derrapan sus coches de carreras por las autopistas de la información. Cabezas como las de Zuckerberg o Musk frente a los Edgar Morin. Adivinen quién va ganando esta guerra y con quién me quedaré.