Thomas Korsgaard : ‘La ciudad’, Tue reaparece buscando su camino

Con tan solo veintidós años, el escritor danés Thomas Korsgaard debutó a lo grande en la literatura de su país y, rápidamente, su éxito se extendió hacia otros países. En 2021, tres años después de la aparición de su primera novela, ‘El patio’, recibió dos de los más reconocidos premios literarios en Dinamarca: el De Gyldne Laurbaer y el Otto B. Lindhart.

‘El patio’, publicada en 2025 en español por la editorial Random House, es la primera novela de una trilogía que completan ‘0La ciudad’ y ‘Paraíso’. La segunda ya está en las librerías y la tercera estará en abril de 2026. Las tres novelas se centran en un personaje, Tue, con claros tintes autobiográficos, que vive en el seno de una familia disfuncional residente en una granja un tanto aislada. El joven Tue irá aprendiendo que la infancia no es un terreno idílico, sagrado, sino un territorio agresivo, quizás peligroso, por el que transcurre sin mucha seguridad.

Quienes leyeran la primera entrega reencontrarán en ‘La ciudad’ a un Tue ya adolescente enfrentándose a nuevas experiencias, a su incipiente sexualidad, a la «huida» de su familia, el encuentro con la amistad, pero todo marcado con el mismo hierro de la soledad.

Es descarnada la escritura de Thomas Korsgaard. No hace concesiones al lirismo, no se permite apenas figuras, digresiones, ninguna floritura. Es un territorio despojado, acorde con la historia que nos cuenta.

Korsgaard escribe desde la experiencia propia, en una suerte de autoficción que no llega a serlo del todo. El propio autor ha explicado alguna vez que le resulta muy difícil determinar cuánto hay de fantasía y cuánto de experiencia propia, aunque asume que el conflicto central de la obra lo ha sacado de su propia vida. Ese conflicto se arraiga en una familia de clase media-baja que vive en la frontera de la pobreza, con una madre sumida en la depresión, la adicción al juego y a los chats de internet; un padre violento y unos hermanos que tratan de vivir como pueden. La familia extensa (abuelos, tíos, primos) cumple un papel similar, lleno de alejamientos, de silencios, de distancias.

Tiene ‘La ciudad’ tintes de literatura adolescente. No tiene nada de extraño. Thomas Korsgaard abordó la escritura con tan solo veinte años. Es inevitable, al menos para este reseñista, encontrar un cierto tono que recuerda al J.D. Salinger de ‘El guardián entre el centeno’. A fin de cuentas, el protagonista no parece ver una salida, un horizonte, un futuro. Tampoco parece buscarlo. Lo mismo sucede con el resto. Los personajes de ‘La ciudad’ están marcados por su entorno, como en definitiva lo estamos todos. Sucede que el entorno rural de Dinamarca se vio seriamente alterado después de la crisis mundial de 2008. Las pequeñas explotaciones ganaderas que suponían el sustento de miles de familias se vieron abocadas al desastre ante la competencia de la macrogranjas. Eso significó no solo la quiebra de un modelo económico, también de un modelo social. Todo se hizo añicos. Y esa atmósfera de desolación marca la novela.

En ‘La ciudad’, el Tue adolescente se va a enfrentar con su despertar sexual. Frecuenta la compañía de dos chicas, pero siente atracción por algunos chicos. Varias veces será interpelado durante la narración sobre su homosexualidad, que negará una y otra vez, a pesar de vivir varias experiencias homosexuales. Tue es un personaje en busca de identidad. Sabe que no encaja en la masculinidad tradicional, la que representa su colérico padre, con el que mantiene una tensa relación. Es, en cambio, el confidente de su madre, que descargará en él sus miedos, sus infidelidades, su frustración. Tue no tendrá más remedio que salir de ese ambiente. Es, también, o sobre todo, un personaje en busca de afecto, en busca de un modo de salir adelante.

Thomas Korsgaard consigue crear un universo personal, íntimo, en el que el lector se sumerge y queda atrapado. Sin concesiones, sin avituallamiento, sin respiros, la novela nos lleva por ese mundo desolado, sin salida, que es el mundo de Tue.