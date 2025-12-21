Coral Bracho: casi en silencio

Difícil en los tiempos que corren –malos tiempos, diría– encontrar esa serena paz que nos lleva a reflexionar sobre lo humano y lo divino, ahondar en todo aquello que forma parte de nuestras vidas, de nuestras almas. En una de sus ‘Meditaciones líricas’, concretamente en la titulada ‘El fuego’, el andaluz y poeta universal Juan Ramón Jiménez escribía: «¡Hermoso tiempo! ¡Tiempo del fuego! Invierno en tu hogar, encendido de quemar tantas cosas. ¡Oh, qué bella purificación de vida! Dejar sólo lo justo, lo verdadero, lo necesario, y echar a la nada la hojarasca, el cartón, lo hueco, lo superfluo. ¡Qué orden tan sabio me traes, fuego rosa y oro, que lames el frío de mi carne con tus lenguas tibias y sensuales! Tú borras todo lo malvado, todo lo impuro, todo lo inicuo, todo lo malo. (…) Eres más limpio que el agua, más armonioso que el aire, más noble que la tierra. Eres el mejor de los cuatro hermanos. A ti quiero confiarme. Deja sólo de mí lo que deba quedar, mi alma más pura, más clara, más divina. Y borra la carne de mi muerte, bórrame del todo, y que tu hermano el viento lleve mis cenizas esparcidas a tu hermano el mar». Todos los sentidos confluyen en la poesía, la grande y pura, la que conmueve al lector desde la desnudez misma de su alma.

Ante el ruido poético existente, otros son los que enaltecen la verdadera poesía, como es el caso de la poeta Coral Bracho (México, 1951), con una mirada limpia que se adentra en el frondoso jardín de las palabras, hasta abismarse en la luz de todos los silencios existentes. En su reciente libro ‘Poesía reunida 1977-2023’, cuidadosamente editado por el sello valenciano Pre-Textos, encontrará el lector muchas de las claves líricas de esta poeta mexicana, en la que converge experiencia y emoción.

Como reconocimiento a su obra ha recibido los premios Nacional de Poesía Aguascalientes, Xavier Villaurrutia, Internacional de Poesía Jaime Sabines-Gatien Lapointe, Internacional de Poesía Zacatecas e Internacional de Poesía Federico García Lorca, entre otros. Su producción poética, iniciada con ‘Peces de piel fugaz (1977), pasando por otros como ‘El ser que va a morir’, ‘Tierra de entraña ardiente’, ‘Ese espacio, ese jardín’, ‘Cuarto de hotel’, ‘Se ríe el emperador’, ‘Debe ser un malentendido’ o el último ‘En un jardín japonés’ (2023), están contenidos en este volumen de ’Poesía reunida’.

La obra de Coral Bracho ha sido sobradamente reconocida por crítica y público, debido a su coherencia y honda expresión de una realidad que asume, pero que sabe transmutar hasta convertir lo cotidiano en sublime.

Su poesía, con tintes de un claro neobarroquismo descriptivo en los primeros libros, trasciende a otra más meditativa y singular donde destaca la precisión del verso, formado por la esencialidad de la palabra, esa que es luz de silencios y espejo de la existencia.

Una obra en la que los sentidos juegan un papel fundamental, al igual que los elementos naturales como el agua, el fuego, la tierra y el aire, pero también humanista y cercana, compleja, sí, y hay que decirlo, pero extraordinariamente viva. «La obra de Coral Bracho –escribe Hamlet Ayala– no solo constituye el ejemplo de un riguroso proyecto de indagación estética con reconocida solidez y vocación absoluta. También, y sobre todo, se nos presenta como una invitación a transitar por los temas más complejos y fundamentales de la experiencia humana».

Y si, ciertamente Bracho toma el camino de la indagación estética, no podemos obviar que su mayor acierto está en haber consolidado una voz personalísima que la reconoce y nos reconoce en su esencialidad poética: «Como una mirada cálida / y entrañable, / como un recuerdo que cifra / su resplandor, se abre la delicada / flor del agua». La vida en sí misma ronda cada una de las páginas de esta ‘Poesía reunida’, de manera que para Luis Mendoza Vega esta poesía «resulta un organismo atrapado en el circuito del lenguaje, destituyendo las conexiones entre el orden de las palabras y el orden de los cuerpos que definen el lugar de cada uno de ellos.

En su universo se encuentran no solo preocupaciones, técnicas y acercamientos distintos entre sí, sino también ejemplos de condensación y profundidad absolutas, que fincan la fisura dispuesta entre el mundo y la lengua. Creo que es allí donde este animal literario acecha: desde su inestabilidad y desbordamiento continuo».

Coral Bracho abraza todos los temas frecuentes en la poesía, desde el mismo cuerpo, el tiempo, la soledad, la deshumanización, la violencia (‘Si ríe el emperador’), los sentidos (‘Tierra de entraña ardiente’), la sensualidad, así como la enfermedad (‘Debe ser un malentendido’) o la muerte (‘Ese espacio, ese jardín’). Todos ellos, en la pluma de Coral Bracho toman una dimensión fundamentalmente humana; su tratamiento pasa por expresar, desde una elegante sensibilidad y una estética crucial como aporte a su lírica, aquello que importa, que es vital. En ‘Ese espacio, ese jardín’ apreciamos la composición magistral de una larga elegía a la muerte del padre: «La muerte / es el hilo de oro que enredamos entre los muebles, / entre las plantas límpidas del jardín. / Es la palabra del inicio; / es tu risa / colmando / con su fuente la casa, con su cristal sonoro / el ámbito nuevo, eterno (…) Porque la muerte tiene, en el torneado corazón / de la vida / encajados sus vértices. Y con ellos inicia y en ellos abre / una extensión: / la del espacio que transcurre. (…) Del espacio impalpable, una certeza: tu voz; / tu voz que funde / y permanece».

La mirada de Bracho siempre ahonda, pule lo que toca y resplandece el canto con su intimísima voz. Otra elegía densa en esta ‘Poesía reunida’ es la que dedica a la madre, enferma de alzheimer: «–¡Qué hermoso! / exclamaste de pronto. Y sin mirar, / sin entender, te volviste hacia aquel oscuro, / y ya implacable silencio». Y concluyo con estos versos de su último libro ‘En un jardín japonés’ que, a modo de haikus, resume la brillante trayectoria poética de Coral Bracho: «En el oro que el templo vierte / sobre el filo del agua, / saltan pequeños peces / de plata». ¡Abrazarse a su poesía, casi en silencio!