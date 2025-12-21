Groucho Marx: el cómico en su laberinto

En 1921, con su primer hijo Arthur recién nacido, Groucho Marx pasaba el tiempo en la sala de maternidad del hospital de Nueva York donde vino al mundo. Tan absorto estaba con el estreno de la paternidad, que perdió la noción del tiempo y tuvo que marchar raudo al teatro de Queens, donde actuaba con sus hermanos.

Ya en el camerino vacío, como el pegamento de su bigote falso tardaba un buen rato en secarse, de manera impulsiva tomó una barra de maquillaje, «se pintó una raya ancha sobre el labio superior y entró en escena justo cuando se levantaba el telón».

La escena la cuenta el periodista y crítico cultural neoyorquino Stefan Kanfer, en la biografía de su paisano Groucho Marx (1890-1977), ‘Groucho. La vida y la época de Julius Henry Marx’, que acaba de recuperar la editorial Cult Books.

Kanfer ofrece a lo largo de 450 páginas uno de los retratos más profundos y polifónicos del genial humorista a quien conoció a finales de los 60 junto a su hermano Zeppo. ‘Polifónico’, por la multitud de fuentes que ha empleado, desde material escrito a actuaciones televisivas y testimonios personales de sus amigos y familia; empezando por Maxine y Miriam Marx, hijas de Chico y Groucho, respectivamente.

Y retrato ‘profundo’ porque, a lo largo de la biografía, ofrece una sesuda aproximación psicológica a este genio atormentado que consiguió atormentar a buena parte de su entorno; en muchas ocasiones, con fatídicas consecuencias, como la adicción al alcohol que desarrollaron algunas de las mujeres con las que convivió, incluida una de sus hijas.

Se convierte así esta obra sobre Groucho en una biografía ‘de carne y hueso’, y no en una hagiografía del montón. Además, el libro logra guardar el equilibrio entre la persona y el artista -muchas veces opuestos como la noche y el día- para ofrecernos con todo detalle cómo se gestó el grupo de cómicos más célebre de toda la Historia del Cine.

La viga maestra en la que se sustentó tan brillante carrera fue Minna (Minnie) Schoenberg, la madre de los hermanos Marx; como su marido -el intrascendente sastre Sam ‘Frenchie’ Marx-, emigrante de familia judía centroeuropea.

Minnie, una fuerza de la Naturaleza, inasequible al desaliento, logró que sus hijos pasaran del teatro de variedades más zarrapastroso al estrellato mundial. Eso sí, el esfuerzo fue ímprobo y dejó algunas víctimas por el camino; entre ellas el propio Julius Henry Marx, un adolescente introvertido, gran lector; con acrisolada fama de adusto y gruñón (en inglés, gruñir es ‘to grouch’) que se vio obligado a dejar la escuela para trabajar en los escenarios. Como afirma su biógrafo: «Empujado fuera del nido antes de estar preparado, siempre sería inmaduro en materia de mujeres, dinero y poder».

El repaso a la vida y época de Groucho, Chico, Harpo, Zeppo y Gummo Marx supone también una mirada al Hollywood dorado que comenzaba a ‘soltarse’ con el sonoro, y en el que irrumpieron, como elefante en una cacharrería, esta tribu disparatada e iconoclasta.

Especial atractivo tienen las páginas que describen la fugaz pero productiva etapa de los Hermanos Marx bajo el joven prodigio de la Metro, Irving Thalberg, que llevó a buen puerto -camarote abarrotado incluido- el barco de los Marx de ‘Una noche en la ópera’, y la convirtió, además de en su película más memorable -a poca distancia de la anterior, ‘Sopa de ganso’- en un manantial de dólares para la MGM.

Y dólares, muchos dólares son los que desfilan también por estas páginas; desde los que Chico se jugaba a las apuestas, por lo que dilapidó buena parte de su fortuna, hasta los que Groucho ansiaba con avaricia enfermiza; sobre todo a partir del ‘Crack’ del 29 cuando su seguro mundo financiero se vino abajo.

El libro incluye extractos muy bien escogidos de los guiones de sus películas y una parte final más truculenta, en la que el cómico, que se había reinventado como estrella de la televisión, vivirá una vejez patética, convertido en juguete de una fan controladora, lo que conllevará enfrentarse a sus propios hijos. No es oro todo lo que reluce en Groucho, por eso se agradece una aproximación tan sincera a su vida y obra. (Y dos huevos duros, claro).