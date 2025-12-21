Los mejores libros de 2025: una selección para Navidad

Autor: Javier Cercas

Editorial: Random House

Javier Cercas se aproxima desde su ateísmo a la figura del papa Francisco en ‘El loco de Dios en el fin del mundo’ para buscar respuesta a la inmortalidad. Encuentra a un loco de Dios, bien centrado y humano. ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, que además de ser una novela híbrida, reúne la condición de insólita en su trama narrativa y de extraordinaria en su concepción literaria. Se trata de una intromisión en el Vaticano para retratar sin ningún tipo de cortapisas la situación de la Iglesia Católica en el mundo y, especialmente, del papa Francisco. El escritor acepta este reto en un momento decisivo del catolicismo en el mundo, donde cada vez pinta menos, a causa de su lenguaje viejo y oxidado y difícilmente comprensible, a la par que la secularización avanza y gana terreno en todas partes. Reflexiona sobre el papel en la vida humana de lo espiritual y lo transcendente, el lugar en ella de la religión y el ansia de inmortalidad.