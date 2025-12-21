Libros recomendados
Los mejores libros de 2025: una selección para Navidad
Hacemos una selección de 32 títulos, de diferentes estilos, que nos permiten repasar los mejores títulos publicados durante este 2025 y que siempre serán un acierto para regalar en cualquier momento
Se acerca el fin del 2025 y es momento se hacer balance de los títulos que han llegado a la estanterías de las librerías durante este año. Escogemos 32 libros entre los mejores del 2025, con diferentes estilos, pero siempre aportando algo novedoso y mucha calidad en su estilo. Novela, poesía, ensayo e, incluso, la propuesta casi periodística de Javier Cercas. Hay 16 títulos en castellano y otros en otras lenguas. Lean, decidan y compren.
Narrativa en español
El loco de Dios en el fin del mundo
Autor: Javier Cercas
Editorial: Random House
Javier Cercas se aproxima desde su ateísmo a la figura del papa Francisco en ‘El loco de Dios en el fin del mundo’ para buscar respuesta a la inmortalidad. Encuentra a un loco de Dios, bien centrado y humano. ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, que además de ser una novela híbrida, reúne la condición de insólita en su trama narrativa y de extraordinaria en su concepción literaria. Se trata de una intromisión en el Vaticano para retratar sin ningún tipo de cortapisas la situación de la Iglesia Católica en el mundo y, especialmente, del papa Francisco. El escritor acepta este reto en un momento decisivo del catolicismo en el mundo, donde cada vez pinta menos, a causa de su lenguaje viejo y oxidado y difícilmente comprensible, a la par que la secularización avanza y gana terreno en todas partes. Reflexiona sobre el papel en la vida humana de lo espiritual y lo transcendente, el lugar en ella de la religión y el ansia de inmortalidad.
Los nombres de Feliza
Autor: Juan Gabriel Vázquez
Editorial: Alfaguara
El escritor se reencuentra en ‘Los nombres de Feliza’ con su Moby Dick para rendir homenaje a Feliza Bursztyn, escultora fallecida en París y eje, junto a García Márquez, de una fallida generación de oro para la cultura de Colombia. Vásquez, construye a una persona, esto es, una leyenda.
Los ilusionistas
Autor: Marcos Giralt Torrente
Editorial: Seix Barral
Marcos Giralt Torrente realiza una disección de su familia materna, la que funda el escritor Gonzalo Torrente Ballester, como territorio esencial de la memoria y en la que rinde tributo al abuelo y a sus tíos, con especial entrega a su madre, sin eludir que él mismo es un eslabón más de esa cadena familiar.
Misión en París
Autor: Arturo Pérez Reverte
Editorial: Alfaguara
‘Misión en París’, la última entrega de las aventuras del capitán Alatriste, traslada al soldado a París para llevar a cabo una arriesgada misión que pondría en riesgo el futuro de Francia y España con Inglaterra de por medio y se las verá cara a cara con el mismísimo Richelieu.
Lo que no se ve
Autora: Cristina Fernández Cubas
Editorial: Tusquets
Lo que no se ve supuso el regreso al género del cuento de Cristina Fernández Cubas, un género que ella ha elevado a una magnitud superior. En esta colección despliega en seis originales historias ese universo propio donde lo inexplicable y lo cotidiano se unen secretamente con resultados sorprendentes.
Morir en la arena
Autor: Leonardo Padura
Editorial: Tusquets
En Morir en la arena, Leonardo Padura narra con valentía y brillantez la tragedia de una generación, la suya, que creyó en la bondad de la revolución cubana y que trabajó y se sacrificó para terminar muriendo en la arena, en la ruina moral y económica de un país derrotado por el engaño.
Las buenas noches
Autor: Isaac Rosas
Editorial: Seix Barral
El autor de ‘El vano ayer’ y ganador del Premio Rómulo Gallegos publica ‘Las buenas noches’, novela sobre el insomnio para lectores despiertos en el que el análisis crítico de la actualidad convive con un notable dominio de los mecanismos de la ficción.
Diarios de la Segunda Guerra Mundial
Autor: Manuel Chaves Nogales
Editorial: El Paseo
Primer tomo de los tres que recogen las crónicas del periodista Manuel Chaves Nogales sobre la Segunda Guerra Mundial, conjunto con más de 600 piezas inéditas de entre 1939 y 1944, Un hito culminante en la recuperación de la obra del gran periodista español del siglo XX.
La hambruna española
Autor: Miguel Ángel del Arco Blanco
Editorial: Crítica
El historiador Miguel Ángel del Arco Blanco desvela en su libro ‘La hambruna española’ cómo la dictadura franquista utilizó el hambre para dejar morir a unos 200.000 ciudadanos. Fue provocada a conciencia por decisiones políticas, pues el hambre y la lucha por sobrevivir impedían cualquier atisbo de oposición.
El viaje de mi padre
Autor: Julio Llamazares
Editorial: Alfaguara
Julio Llamazares recorre en este libro el mismo trayecto -de León a Castellón- y en la misma época del año, el cruel invierno, que hizo su padre en el año 1937 para incorporarse al frente. Iba a tener lugar la batalla de Teruel, el Stalingrado español, un episodio épico.
El buen mal
Autora: Samanta Schweblin
Editorial: Seix Barral
En El buen mal, Schweblin da sobradas muestras de que sabe manejar con suficiencia envidiable todas las herramientas que justifican y engrandecen el relato. Motivos sigilosamente perturbadores, desarrollos impredecibles, estructuras sutiles y las dosis justas de contención y asombro para alterar al lector.
Poesía completa
Autor: Álvaro Pombo
Editorial: Vituvio
Tras el premio Cervantes, Pombo nos invita a conocer su poesía completa editada Vitruvio. Es la suya una poesía del pensamiento, de la abstracción continuada, de la filosofía y su lirismo reflexivo una consecuencia de la propia existencia, que dirime a base del juego de espejos entre lo coloquial y lo filosófico.
Bue
Autor: Martín Caparrós
Editorial: Random House
En ‘Bue’ el escritor Martín Caparrós trata de encontrar un modelo que modernice la literatura, que la saque del estancamiento en el que vive, buscando un relato totalista que logre narrar la vida de una ciudad, Buenos Aires. Por ello es una novela apasionante, escrita con un meritorio riesgo.
Canon de cámara oscura
Autor: Enrique Vila-Matas
Editorial: Seix Barral
‘Canon de cámara oscura’ presenta a un enigmático protagonista que selecciona setenta y un libros de la biblioteca de un escritor maldito, en un mundo donde Vila-Matas mezcla la inteligencia robótica con la metaliteratura es decir literatura que habla de literatura y un mundo loco.
Oposición
Autora: Sara Mesa
Editorial: Anagrama
Con su lenguaje versátil, conciso y expresivo, Sara Mesa nos destapa en ‘Oposición’ algo que, aunque todos sabemos, no es fácil de narrar. La cara interna del gran monstruo de la burocracia administrativa , y revela de manera incisiva y sonrojante la burocracia inútil de esa gran paquidermo.
El secreto de Marcial
Autor: Jorge Fernández Díaz
Editorial: Destino
‘El secreto de Marcial’ es el libro de un enamorado del cine que hace de su vida una película continua y se sirve de ellas como hilo conductor para reconstruir la vida del padre así como desvelar la complicada relación entre ese padre a la antigua y el hijo, el narrador. Una poderosa novela.
- Descubren a una familia británica intentando colar un cadáver en un vuelo de Easyjet que salía de Málaga
- Lluvia en Málaga: Las precipitaciones de este viernes dejan más de 36 litros
- Buscar aparcamiento: la nueva odisea de los vecinos de Eugenio Gross con las obras del metro al Civil
- Fugas en los pueblos de Málaga: la Diputación contrata actuaciones para no perder el agua que abastecería a 100.000 personas
- Torremolinos transformará su antiguo vertedero en un parque para toda la familia
- El pueblo de Málaga con el mejor clima de Europa ofrece migas gratis este domingo
- Las arboledas perdidas de La Malagueta y la avenida de Príes
- El misterio del virus 'Málaga 1991': Quintero se reúne con el hijo de su autor tras 33 años