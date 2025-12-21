Bailey Seybolt debuta en la novela con 'Los crímenes de Coram House', un thriller ambientado en Vermont

La estadounidense Bailey Seybolt debuta en la novela con ‘Los crímenes de Coam House’ (Editorial Destino), una historia que transita por los cánones habituales del género pero que aporta elementos suficientes y diferenciales como para enganchar al lector. El escenario es la siempre majestuosa área de Nueva Inglaterra, concretamente el boscoso condado de Vermont, y el enigma gira en torno a los sucesos acaecidos en el antiguo orfanato de Coram House, regentando durante décadas por monjas católicas y en las que se registraron casos de maltrato y abusos a menores. Aunque se trata de una novela, la narración está basada en la turbulenta historia real del orfanato de Saint Joseph en Burlington (en la misma zona), por donde pasaron miles de niños durante más de un siglo de actividad.

Muerte en un orfanato de Nueva Inglaterra

Seybolt sitúa como protagonista a Alex Kelly, una escritora de Nueva York especializada en el género del true crime que vive horas muy bajas tras la muerte de su marido y el estrepitoso fracaso (a todos los niveles) de su último libro. Kelley acepta el encargo de escribir la historia de Coram House, que cerró a finales de los años 70, y se traslada a Vermont pero ya desde sus primeras pesquisas comenzará a sospechar que los hechos que le han pedido documentar esconden realidades todavía más oscuras. La aparición de un cadáver en el lago Champlain nada más comenzar a investigar añade más chamusquina al asunto.

Bayley Seybolt tira de clichés algo consabidos (escritora que llega a pueblo pequeño, entorno hostil, un pretendiente millonario, un policía atractivo...) y es cierto que al lector, por ejemplo, también le puede resultar chocante que el personaje de Alex Kelley consiga en el libro descubrir e hilvanar hechos y pistas que a la policía se le han escapado por completo. Pero es también verdad que ‘Los crímenes de Coram House’ introduce aspectos que le otorgan poso propio.

En primer lugar, la investigación de Kelley parte de las declaraciones que realizaron como testigos algunos de los niños que sufrieron abusos, en un juicio que se celebró a finales de los 80. Y en ellas hay versiones diferentes, y algunas de ellas ciertamente contradictorias, sobre todo las relativas a la muerte (o no) de un misterioso niño llamado Tommy.

Otro factor brillante del libro es la propia personalidad de Alex Kelley: es una persona que lleva una pesada mochila emocional a cuestas y que ha cometido errores de bulto en su pasado más reciente como escritora; por tanto, el lector tampoco sabe si fiarse de ella en sus conclusiones.

La trama de ‘Los crímenes de Coram House’ avanza así bien trenzada, descubriendo a cada capítulo nuevas capas de significado tanto del orfanato y sus desdichados niños como del devenir de la escritora protagonista, aunque a algunos quizá les pueda parecer que el final de la historia se vea venir desde, al menos, varios capítulos antes.