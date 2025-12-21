Paul McCartney: ¿vida después de The Beatles?

«-Convencí a Paul McCartney de abandonar los Wings. -Idiota, ¡era el único con talento!». Quien responde gritando y de forma agresiva es Homer Simpson, que se encuentra en la consulta de un psicólogo especialista en desprogramación que menciona su éxito con McCartney como aval para tranquilizar a los padres de Lisa, quien acaba de convertirse en vegetariana ante la incomprensiòn familiar. En ese episodio, el decimoctavo de la quinta temporada de Los Simpsons, los invitados especiales eran Linda y Paul McCartney, el corazón de los Wings, y a quienes quizá la broma no les hizo tanta gracia -sumado a que solo era una de tantas puyas que llevaban años recibiendo-. Y contra ese prejuicio, el de que la banda que formó en 1971 apenas cuenta como un capítulo menor e intrascendente de su carrera, aún pelea el que sin duda es el músico de más éxito de su generación. Ahora, casi un cuarto de siglo después de la ruptura de ese segundo grupo llega ‘Wings. A Band on the Run. La historia oral’ (Libros Cúpula, 2025), en el que el relato combinado de músicos, amigos y familiares pretende argumentar una ansiada reivindicación.

Paul McCartney lleva años sacando lustre a cada anécdota que aún recuerda de The Beatles, muy lejos están aquellos años en que ni tan siquiera tocada en directo las canciones de la banda que formó en Liverpool, pero aunque también ha recuperado para sus conciertos buena parte del repertorio de Wings, a lo que todavía no se había atrevido era a sacar pecho de esa década que pasó jugando a tener un grupo. Hasta ahora. ‘Wings. A Band on the Run. La historia oral’ (Libros Cúpula, 2025) anticipa un documental previsto para febrero de 2026, con el que comparte docenas de horas de entrevistas con los protagonistas de esa aventura musical y gente cercana -es curioso que Sean Lennon, el menor de los hijos de John, disfruta de bastante protagonismo en el libro-. Parece que a la que ha sido una de las bandas más denostadas e incomprendidas de los 70 le ha llegado el momento de ser aplaudida. Este volumen, de más de 500 páginas en su versión española, debe servir de primera prueba de la defensa.

Wings, también conocido como Paul McCartney & Wings / L.O.

Este libro se le atribuye a Paul McCartney, pero todo el trabajo duro ha recaído en Ted Widmer, quien lo ha editado y dado forma, proceso bien explicado en la introducción del mismo. !MPL se echó el peso de la tarea a los hombros, coorganizando la investigación tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos y buscando entrevistas contemporáneas que plasmaran la extravagante historia de la banda», comenta Widmer, quien añade que «Morgan Neville recopiló un conjunto significativo de entrevistas para su documental sobre Wings, ‘Man on the Run’, que son la esencia misma del libro». Aunque esta obra está claramente dirigida a los fans, lo cierto es que uno de los mayores esfuerzos de Widmer ha sido contextualizar cada detalle del relato con tremenda minuciosidad. «Dentro de cada capítulo se ofrece un eje cronológico, y al final del libro también hemos incluido una discografía y una lista de conciertos, con introducciones escritas por Pete Paphides. En cuanto a los lanzamientos más importantes, hemos incluido una introducción a los álbumes y singles no discográficos publicados por Wings. También hemos incluido una discografía seleccionada en la que se hace un repaso más exhaustivo de los lanzamientos de la época. [...] También hemos incluido detalles de algunos de los álbumes más vendidos de cada año, no con ánimo de presentar una lista exhaustiva, sino para dar una idea de lo que era popular por aquel entonces y del cambio de tendencias». Todo un esfuerzo enciclopédico, sin duda.

Widmer explica otra decisión que ha ayudado a enriquecer el libro: «Consideramos que la historia de Wings incluye el primer álbum en solitario de Paul, McCartney, y su segundo, ‘RAM’, publicado por Paul y Linda McCartney, pero con un batería, Denny Seiwell, que pasó a formar parte de Wings. Cronológicamente, estos dos álbumes son anteriores a Wings, pero todos estábamos de acuerdo en que también formaban parte de su historia, al igual que ‘McCartney II’, que salió en mayo de 1980, cuando Wings casi tocaba a su fin». De este modo, toda la década de los 70 queda incluida en este libro, y los aficionados más fieles seguro que lo agradecen.

¿Y todo este trabajo ha merecido la pena? Pues sí, y su lectura puede ser provechosa incluso para quien no sea fan de la banda. De los muchos libros musicales nacidos a la estela de ‘Por favor, mátame: La historia oral del punk’, de Gillian McCain y Legs McNeil, libro seminal y por el que aún se deben medir las demás historias orales, el de los Wings era más necesario que muchos otros. ¿Cómo podía ser tan oscura y olvidada una banda que llegó a vender decenas de millones de discos, protagonizó escándalos bien publicitados y montó giras mundiales de enorme éxito? McCartney tiene razón en querer que se conozca la historia de su otro grupo, uno que él mismo montó y que jamás tuvo otra personalidad que la que él le dio, pero que sin duda disfrutó de una existencia que merece la pena conocer, una llena de excesos, un poco de cursilería y sentimentalismo y también muy buenas canciones.