Revista Litoral: El beso

El beso, el material del que están hechos los boleros, las películas románticas y apasionadas del Hollywood dorado, los versos de tantos poetas, los lienzos de tantos pintores. «No existe conjunción más verdadera / ni mayor claridad en la sustancia /de que estamos creados / Esta fusión bendita hecha de entrañas / la arteria permanente de la estirpe. / Sólo quien ha besado sabe que es inmortal», escribió Raquel Lanseros, palabras, entre muchas otras, que recoge el nuevo número de la revista Litoral, dedicado por entero al ósculo.

El beso es el gesto más humano de todos, quizás el principio de lo que somos; o, como resume Amanda Sorokin, «la célula embrionaria de la humanidad». Lo subraya Lorenzo Saval, director de la publicación, aludiendo a la existencia de grabados en roca, petroglifos de la Edad del Bronce, donde ya aparecen figuras besándose, o que hace 5.000 años, en la cultura mesopotámica, ya aparecieron los primeros escritos sobre ósculos en tablillas de arcillas.

Así que por las páginas del tomo aparecen «el primer beso, los besos familiares, los mortales, los besos de cuentos, como el de La bella durmiente, los besos del deseo, etcétera». También la mirada poliédrica aporta sendos ensayos sobre la historia del beso en el arte, el cine, la música moderna e incluye una antología fotográfica de los besos más famosos comentados por destacadas narradoras y poetas.

Fascinación

¿Qué tiene este sencillo acto que ha fascinado a tantos escritores (en especial, a los poetas) y artistas plásticos a lo largo y ancho de la historia de la literatura y el arte? Bastantes de ellos son convocados por la revista malagueña en su nueva publicación: así, del bando de las palabras, tenemos, entre muchos otros, a Francisco Brines, Luis Eduardo Aute, Pere Gimferrer, Jorge Luis Borges, Ángelo Néstore, Gustavo Adolfo Bécquer, Clara Janés, José María Micó, Vicente Molina Foix y David Lynch, que se aproximan a la gramática del ósculo desde sus múltiples miradas e intereses, que van desde el beso de buenas noches al más apasionado de todos, del de la despedida hasta el del vampiro que invita a la inmortalidad, o el de la madre devota de su hijo... Besos góticos, besos de romance infinito, besos de despecho, besos imposibles a estrellas de cine inalcanzables, besos de deseo... «Llevar un cielo y no sentir su peso; / Volverse transparente y de zafir; Medir la Eternidad... un beso es eso, / y es más: morir... y nunca más morir!», tal y como resumió Julio Herrera y Reissig.

Y en el lado de los artistas, la nómina es impresionante: Roy Lichtenstein, Helmut Newton, Pablo Picasso y Gustav Klimt, por citar algunos nombres, aportan sus aproximaciones visuales al beso. ¿Saben que el póster más vendido de la historia es el de un beso? Sí, el de los amantes parisinos que se devoran mientras pasean, obra de Doisneau. También recordarán el beso playero, con las olas rompiendo en las rocas, de Burt Lancaster y Deborah Kerr, en De aquí a la eternidad (Fred Zinemann) o esos policías besándose que el enigmático Banksy retrató en una pared para reivindicar el amor en tiempos de conflictos. Todas esas imágenes están reunidas en la publicación y nos recuerdan como, en palabras de Saval, el beso es nuestro salvavidas cotidiano, el refugio al que recurrimos en plena zozobra, «lo que aumenta los niveles de las hormonas de la felicidad que sostienen el corazón cuando todo parece perdido».