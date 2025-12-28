José Antonio Marina: la lucidez como deber colectivo y vacuna mental

‘La vacuna contra la insensatez. Tratado de inmunología mental’, de José Antonio Marina, publicado por Ariel, es un ensayo que se lee como una mezcla de manual de autodefensa intelectual y diagnóstico incómodo de nuestro tiempo. El punto de partida es una paradoja: nunca ha habido tanta información disponible y, sin embargo, la sensación de vivir rodeados de estupideces, engaños y teorías descabelladas es abrumadora. Marina responde a esta paradoja con una hipótesis provocadora: el v erdadero peligro no es tanto la ignorancia como los «virus mentales», ideas que infectan la inteligencia, sesgan el juicio y nos hacen vulnerables a la manipulación política, económica e ideológica.

A partir de ahí, el autor despliega una metáfora médica muy potente: así como existen patógenos que atacan al cuerpo, hay patógenos conceptuales que atacan la mente. Habla de desinformación, conspiracionismo, tópicos convertidos en dogmas y prejuicios que se propagan con una facilidad inquietante gracias a las redes sociales y al ruido mediático. La insensatez se presenta como el «virus» más contagioso de nuestro tiempo, frente al cual nuestras defensas cognitivas parecen estar en mínimos históricos. La tesis de fondo es clara: el cerebro humano es una obra inacabada de la evolución, lleno de atajos y sesgos que nos empujan a cometer errores sistemáticos si no se educa y se entrena deliberadamente.

La primera parte del libro funciona como un diagnóstico de esos «fallos de fábrica» de nuestra mente. J. A. Marina repasa los sesgos cognitivos, la tendencia a creer lo que nos tranquiliza, la fuerza de la emoción sobre la razón y la facilidad con la que delegamos nuestro criterio en gurús, algoritmos o comunidades ideológicas. No se limita a enumerar errores, sino que muestra cómo estas debilidades son aprovechadas por aparatos de propaganda, campañas de desinformación y sistemas de poder que se benefician de una ciudadanía crédula. El resultado es un retrato poco complaciente de una sociedad con algo parecido a un «síndrome de inmunodeficiencia social»: no detecta a tiempo los patógenos mentales, los normaliza y acaba conviviendo con la corrupción, la mentira y la polarización como si fueran inevitables.

En la segunda parte aparece el elemento más original del ensayo: la propuesta de una auténtica «inmunología mental». Marina traslada la lógica de las vacunas, los anticuerpos y los interferones al terreno del pensamiento crítico. No promete una vacuna definitiva, advierte que, como los virus biológicos mutan, también lo hacen los virus mentales, pero sí diseña un sistema de defensas: hábitos de análisis, verificación de fuentes, sensibilidad a las falacias y capacidad para desconfiar de los propios prejuicios. La idea de los «interferones mentales» resume bien su planteamiento: más que prescribir recetas simples, se trata de reforzar la inteligencia para que responda mejor ante nuevas formas de engaño. Uno de los aciertos del libro es su equilibrio entre rigor y claridad. Marina escribe desde una sólida formación filosófica y pedagógica, pero evita el tono hermético; explica conceptos complejos con ejemplos didácticos, del día a día. El ensayo no se queda en la denuncia apocalíptica del estado del mundo, sino que insiste en la responsabilidad personal: cada lector es, a la vez, posible víctima y posible vector de la insensatez. Compartir bulos, opinar sin contrastar, indignarse sin comprender el contexto, son formas de convertirse en agente de contagio. El libro tiene también una dimensión claramente educativa y cívica. Marina defiende que esta «vacunación intelectual» no puede limitarse a iniciativas individuales, sino que debería convertirse en una tarea central de la escuela, los medios de comunicación y las instituciones democráticas. Propone, en la práctica, una cultura pública que premie la lucidez y el debate informado por encima del eslogan y la «consigna emoción». Sin embargo, el tono no es ingenuo: reconoce el poder de las plataformas digitales, la lógica de la atención como negocio y el riesgo de que la inteligencia artificial se convierta en un marco adicional de insensatez si no se gobierna con criterio.

‘La vacuna contra la insensatez’ no descubre desde cero el tema del pensamiento crítico, pero sí lo empaqueta en una metáfora poderosa y muy adecuada a la sensibilidad postpandemia. Su mayor fortaleza reside en conectar diagnósticos psicológicos, análisis social y propuestas educativas en un lenguaje accesible para el lector general. En última instancia, el libro invita a asumir que la salud mental colectiva no depende solo de terapias individuales, sino de una ciudadanía dispuesta a vacunarse contra su propia comodidad intelectual.