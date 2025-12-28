El lento y presagiado devenir de la muerte de un pueblo

Falto de José Saramago, con solo Gonçalo M. Tavares o José Luis Peixoto como referentes de la vieja literatura portuguesa, ésta sueña con la presencia de nuevos escritores que realcen su panorama narrativo. Esa nueva presencia bien podría ser Rui Couceiro, que acaba de irrumpir con fuerza en ese escenario de las letras lusas con su novela ‘Baiôa sin fecha de muerte’, una poderosa pieza narrativa, impactante y conmovedora, que desde su aparición viene cosechando elogios de crítica y lectores, que ha obtenido ya el Premio Literario Manuel de Boaventura y el elogio de uno de los grandes críticos literarios, Alberto Manguel, que la tacha de «obra perfecta» por su originalidad y su maravillosa narración y le recuerda a Juan Rulfo y su extraordinario ‘Pedro Paramo’.

Y ello a pesar de que la historia que narra Rui Cruceiro en ‘Baiôa sin fecha de muerte’ no es agradable; retrata la postrimería de un pueblo perdido en lo profundo del Alentejo de Portugal, un pueblo donde todo parece morir; donde el progreso y el paso de la historia no han llegado a sus calles.

Hasta ese pueblo, que fue el de sus padres, regresa un joven profesor, de nombre desconocido, que será el narrador de la historia. No tiene mujer, ni novia, ni hijos; no tiene empleo estable; es un adicto al móvil y a las redes sociales, que sin raíces ni rumbo vital establecido decide darse año sabático, y instalarse en el pueblo de sus padres, Gorda-e-Feia, (Gorda y Fea) en busca del equilibrio que le falta.

En Gorda-e-Feia se encontrará con Joaquim Baiôa, que da título a la novela, un sabio anciano de más de 80 años que sueña con mantener viva su tierra y lucha por todos los medios contra lo imposible, contra el fin irreversible del pueblo . Uno de sus sueños es reconstruir las viejas casas en ruinas para convencer a sus dueños de que regresen. No solo está dispuesto a devolver la vida al pueblo, reconstruyendo las casas con su dinero para que los vecinos vuelvan, también se ocupa de limpiar las calles, mantener cierto orden cotidiano; es guardián del pueblo y un viejo manitas que asume una misión titánica: evitar que el pueblo donde vive, caiga en el olvido y desaparezca.

El anciano se convierte en el tutor y guía del joven maestro. Será el quien le enseñe a vivir con su manual de supervivencia, enseñándole como aprovechar la vida al máximo sin depender de espejismos como la pantalla de un móvil u otros sucedáneos terapéutico.

A su vez, con la llegada del joven, Baiôa comenzará a albergar la esperanza de que su trabajo y esfuerzo no son en vano. La incorporación del joven a las duras obras en las que está embarcado le dará confianza para compartir con él la carga de un secreto que le corroe y que le obliga a luchar contra el tiempo; un secreto que tiene que ver con el destino final de los habitantes del pueblo. Él conoce las predicciones del médico que antes de fallecer dejó escrita la fecha de la muerte de todos los residentes, excepto Baiôa. De manera que, pese a los esfuerzos del anciano por devolver la vida al pueblo, es la muerte la que insiste en tomar las calles, y todo se va convirtiendo en tiempo de duelos y escasez. Pero el anciano no desiste y cuando el joven maestro le hacer ver que todo ese esfuerzo puede ser inútil, le contesta «¿y eso qué importa? Es inútil, pero es hermoso».

Todos estos vecinos, que irán muriendo de manera irreversible, son diferentes entre sí y memorables, desde Adelino Reis el tabernero, que también es barbero, hasta Zé Patife,el gordo y falso lisiado que usa un bastón para captar la atención y el cariño de los demás, pasando por la tía Zulmira, experta en redes sociales y madrina de casi todos los nacidos en el pueblo, sin olvidar a la fadista y sus noches cantando en la ventana.

Couceiro ha escrito una novela en la que, a través de las figuras del profesor y del viejo Baiôa, enfrenta dos mundos antagónicos, el urbano y el rural, y recrea el encuentro entre dos generaciones que se hallan a mitad de camino: la más jo ven esperando, la más vieja sin fecha para morir.

En ‘Baiôa sin fecha de muerte’ Couceiro nos muestra sin ambages, pero con ternura y una profunda belleza, el deterioro de casas, calles y jardines, íntimamente ligado al de los pocos ancianos que todavía sobreviven en un pueblo que vive al margen de una sociedad agitada por el estrés y marcada por las nuevas tecnologías.

La vejez, la amistad, el destino o la relación entre pasado y presente se muestran como cuestiones universales que atrapan al lector.

En una novela a la vez poética e irónica, llena de personajes memorables e imaginación exuberante, construida como una red que se espesa con el ritmo de la lectura, Rui Couceiro yuxtapone dos mundos antagónicos, el urbano y el rural, y dos generaciones que se encuentran a mitad de camino, la más joven esperando, la mayor sin fecha para morir.