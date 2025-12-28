Una de las grandes preguntas que se nos quedarán sin responder sobre la historia de este país es cómo sería su riqueza cultural e intelectual si no hubiera sufrido la estocada de la Guerra Civil y el remate de cuarenta años de férrea dictadura. Qué sería de nosotros si no se hubiera producido la diáspora de finales de los treinta del siglo pasado, si la inquietud, el ingenio y el talento pudieran haber seguido expandiéndose, ramificándose y germinando en libertad, en lugar de retorcerse en las sombras de la represión y el exilio

Los poetas que vencieron al silencio

La arteria cultural de la España de aquellos años, los viejos intelectuales de la generación del 98 -Machado, Unamuno, Baroja, Valle Inclán…-, los jovencísimos de la generación del 27 -Lorca, Cernuda, Alberti, Aleixandre…- e incluso los niños de la guerra que conformaron la generación del 50 -Fuertes, Atencia, Aldecoa…- consiguieron, de alguna forma, rebelarse y componer una valiosa hemeroteca literaria que hoy por hoy sigue explicando con claridad el estado de hibernación en el que se sumió el país, así como el dolor con el que vivieron aquellos que se vieron obligados a marchar para salvar la vida.

Pese a que ese relato esperanzador es cierto, también lo son las pérdidas irreparables que aún arrastra la sociedad española, siendo el asesinato de Lorca, cuyo cuerpo jamás ha llegado a encontrarse, uno de los más lacerantes. «Federico García/ hasta ayer se llamó: polvo se llama./ Ayer tuvo un espacio bajo el día/ que hoy el hoyo le da bajo la grama». Fueron los versos que le dedicó al enterarse de su muerte el poeta de Orihuela Miguel Hernández, que también murió joven a causa de una grave tuberculosis encarcelado por el franquismo.

Como ejemplo de que su legado sigue más vivo que nunca, el autor de cómic, ilustrador y músico valenciano Carlos Esquembre nos acerca junto a Planeta Cómic a las vidas de estos dos grandes poetas españoles en la trilogía ‘Las voces caídas. Poetas de la República’, un trabajo que culmina con la dura historia de los hermanos Machado, Antonio y Manuel, separados por la guerra y el exilio. Son tres novelas gráficas que conforman un estuche con un colorido y una belleza visual que no pasan desapercibidos, representando con cada libro uno de los colores de la bandera republicana.

Para los admiradores del poeta granadino, Esquembres consigue lo impensable: acompañar a Lorca al que sería uno de los viajes de su vida, Nueva York, cuando este se encontraba atravesado por el pesimismo y la depresión tanto en la esfera sentimental como en la profesional, después de que una de sus obras más universales ‘Romancero Gitano’ le valiese duras críticas por su supuesto exceso de costumbrismo y folclore frente a la corriente surrealista del momento. Con esta novela gráfica es posible «espiar» a un Lorca devastado que se recompone poco a poco, absorbido por una gran ciudad tan despampanante y excesiva como desigual e injusta. Son las vivencias que desembocaron en ‘Poeta en Nueva York’, una obra que Lorca no llegó a ver publicada.

Por otro lado, el ilustrador decide dividir en tres actos la obra dedicada al «poeta cabrero», Miguel Hernández, para contar su etapa formativa, estrechamente vinculada a los jesuitas del colegio de su pueblo, su amistad joven con Ramón Sijé y su posterior distanciamiento por motivos ideológicos y religiosos o el descubrimiento sexual con la pintora gallega Maruja Mallo, en contraposición con el amor casto de la que fue su esposa, Josefina Manresa. Momentos todos ellos que marcarían la vida del poeta, como también su alistamiento voluntario al Ejército Republicano o sus numerosos encarcelamientos.

Carlos Esquembres decide cerrar esta trilogía con los hermanos Machado, oriundos de Sevilla, protagonistas de una de las terribles historias que dejó la Guerra Civil, la de una familia quebrada por la guerra y la supervivencia. Este libro presenta una tragedia en seis actos, en un universo casi onírico, irreal, donde el lector se convierte en el espectador de una obra representada en una suerte de teatro grecolatino en el que ambos hermanos se sinceran, discuten y se perdonan en esa vida que, quizás, existe más allá de la muerte.