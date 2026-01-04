Ivo Andrić: la joya olvidada de los Balcanes

En 1961 la Academia Sueca otorgó a Andrić el Premio Nobel de Literatura «por la fuerza épica con la que da forma a los motivos y destinos de la historia de su tierra». El escenario predilecto de sus relatos es Bosnia, por la que el escritor sentía verdadera fijación. Ningún autor ha retratado como Andrić el singular universo de Los Balcanes con su abigarrada mezcla de pueblos y religiones cuya convivencia oscila entre la concordia y la hostilidad. Nadie en la literatura sintió ese mundo como suyo como Andrić.

La reputación de Andrić en las letras yugoslavas se cimentó en sus narraciones históricas, ambientadas en los siglos durante los cuales los Balcanes formaban parte del Imperio otomano. Si bien abundan los personajes y hechos reales, fruto de una afanosa labor de documentación, Andrić trasciende la mera recreación histórica para convertirlos en representativos de la condición humana. Los protagonistas de sus relatos aparecen desvalidos frente a las arbitrariedades del poder, los vuelcos de la historia y la irremediable precariedad de la existencia.

El gran autor yugoslavo retrató la compleja historia de los Balcanes en novelas como ‘Un puente sobre el Drina’ ese famoso puente, construido en el siglo XVI por el gran visir otomano Mehmed Pasa Sokolovic.

Coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del escritor la editorial Xórdica ha querido recuperar la obra de Andrić publicando ‘El patio maldito’, una selección de quince relatos donde está retratado todo el universo de Bosnia, sus gentes, sus pequeños y grandes conflictos y toda la riqueza de un mundo atravesado por un convivencia siempre frágil entre turcos, cristianos. Todo ello Andrić supo retratar con el genio propio de los grandes maestros convirtiendo historias cotidianas en universales.

El relato que abre esta colección es ‘El viaje de Aija Dzerzelez’, una de las historias más significativas de Andrić es precisamente esta, que desmistifica al héroe popular Alija Dzerzelez, un personaje de los cuentos populares de los musulmanes bosnios, cuya leyenda de heroísmo Andrić la recompone y la convierte en la historia de un hombre común y corriente, lleno de defectos. Va persiguiendo sin lograrlo la conquista de varias mujeres. Una veneciana vestida de piel y terciopelo, cuyo cuerpo, esbelto y noble, es inimaginable. La gitana Zemka, un animal descarado y traicionero, pero encantador. Una viuda gorda. Una judía apasionada y demasiado elegante. Y Katinka, una fruta madurando a la sombra. Para finalmente acabar en el regazo de Ekaterina, la única mujer que nunca ha deseado.

A destacar también ‘El Puente sobre el Zepa’, un antecedente de su más preciada novela ‘Un puente sobre el Drina’. El Puente sobre Žepa es una historia centrada en la construcción de un puente y el destino de dos personajes: el visir Yusuf y el constructor italiano. El visir Yusuf ordenó la construcción del puente para ayudar a los habitantes de su ciudad natal y contrató al constructor para su construcción.

La historia describe las numerosas dificultades que aquejan al constructor durante la construcción del puente, pero al final logran un resultado exitoso. El puente se construye, pero ambos personajes terminan trágicamente. El constructor muere de peste y el visir sufre los traumas sufridos durante su cautiverio, que lo llevan a un camino de autodestrucción.

En ‘La sed’ refleja los conflictos internos de la joven esposa de un militar austriaco, destinado en Bosnia. Mientras ella se lamenta en el desierto bosnio, el oficial pasa días enteros rastreando el campo en busca de bandidos. El bandido más poderoso es un tal Lazar Zelenović, a quien el joven oficial solo puede soñar con capturar. Sin embargo, por un golpe de suerte, el austriaco logra capturar a Lazar. El bandido herido es llevado de vuelta al cuartel general, donde lo encierran y le privan de agua por no traicionar a sus camaradas. Mientras su esposo duerme, la esposa del oficial permanece despierta por la noche, absorta en el horror de la tortura de Lazar. Solo con la salida del sol se apagan los gemidos de Lazar y finalmente cesan. El oficial despierta y comienza a hacerle el amor a su esposa. Con la voz del moribundo apenas apagada, la esposa se horroriza al pensar en los deseos de su marido, pero se queda sin palabras e incapaz de resistirse. Finalmente se entrega por completo a los placeres sexuales. Sus pensamientos y resoluciones nocturnas… se disuelven en el aire uno tras otro como burbujas de agua.

Finalmente el libro se cierra con la novela corta ‘El patio maldito’, uno de los títulos más representativos del genio de Andrić. El Patio Maldito es el nombre de una famosa y terrible prisión de Constantinopla donde, por razones injustificadas, el franciscano fray Petar fue enviado para realizar labores monásticas. En el ejercicio de sus tareas religioasas fray Petar conoce a varias personas que se convierten en una galería de personajes interesantes. Están el guardián de la cárcel, el siniestro Karagöz, que gobierna el penal con métodos sangrientos; el prisionero Haim, judío de Esmirna; y el personaje central de la novela, Çamil-effendi, un joven turco rico de Esmirna.

En esta historia, vemos cómo la lucha por el poder ha sido el detonante de muchas guerras, desgracias y males desde la existencia de la humanidad. El afán de dominación y control no ha cambiado a lo largo de la historia. Solo han cambiado los actores, las armas y la forma de alcanzar el objetivo deseado.