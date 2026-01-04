Joaquín Correa Barco y su ‘Nota de suicidio: Manual de instrucciones’: entre novela y relato

Me gustan los libros que trasgreden las fronteras, esos que no son ni de un lado ni de otro, esos libros que cuando uno se enfrenta al momento taxonómico de determinar en qué cajoncito lo mete tendría que partirlo por la mitad y colocarlo en, al menos, dos. ‘Nota de suicidio: Manual de instrucciones’, de Joaquín Correa Barco, es uno de estos libros, uno de esos que puede leerse como colección de relatos y, también, como novela, aunque más exactamente habría que decir nouvelle, porque, de serlo, sería más una novela corta (con sus características técnicas muy determinadas), que una novela en sí, dado que carece de subtramas. Y eso es lo que nos lleva a situarlo, también, como un libro de cuentos, pues cada uno de los relatos tiene una marcada estructura de eso, de relato, con todos sus elementos tendiendo a un único objetivo, el desenlace. Ya el propio autor, en una nota introductoria, advierte de esta circunstancia, y reconoce que «todos los relatos son de posible lectura independiente, pero recomiendo que se respete el orden propuesto porque creo que la visión de conjunto que esa lectura ofrece presta una mayor riqueza».

El personaje central de los ocho cuentos que componen el volumen es una mujer de la limpieza que recorre diferentes puestos de trabajo dentro del mismo sector: limpieza en casas particulares, en hoteles, en hospitales… Es, como se insistirá en cada uno de los relatos, «una humilde mujer de la limpieza», alguien que, en la mayoría de las ocasiones, resulta invisible. Pero esta mujer, de la que no conoceremos su nombre, pero sí su historia, que irá desgranándose relato a relato, no es del todo invisible porque tiene una característica especial: lee mucho.

Como decimos, ‘Nota de suicidio: Manuel de instrucciones’, publicado por Adeshoras, y que se alzó con el XXXII Premio Otoño Villa de Chiva de Creación Literaria 2022, puede ser leído como una novela corta, lo que transformaría cada cuento en un capítulo, pero el acierto del autor está en dar características de relato a cada pieza y aun así, construir una historia completa en la que la soledad es el eje central, el argumento que hilvana los textos. Una soledad que es característica de la protagonista (que va recolectando pastillas guardándolas en un bote «para una tarde de lluvia») y que también afecta a la mayoría de los personajes que aparecen en los cuentos, mostrándonos que, sin ningún género de dudas, la soledad es la gran epidemia de nuestro tiempo. No en vano el libro comienza con una frase de Lucía Berlín (autora que se hizo famosa con su libro de relatos ‘Manual para mujeres de la limpieza’ y que, es evidente, es la fuente inspiradora de Correa) que alude a la soledad: «el miedo, la pobreza, el alcoholismo, la soledad son enfermedades terminales. Urgencias, de hecho».

De entre los ocho relatos que componen el libro el más brillante es, sin duda, ‘Árboles que corren hacia atrás’, donde el autor inserta un relato dentro del relato que lo hace especialmente interesante.