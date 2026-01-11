Creta, la isla de Zorba el griego

Cinco años después de la publicación del libro de Henry Miller ‘El coloso de Marusi’ (Edhasa), su viaje a Grecia, Nikos Kazantzakis (Heraclión, 1883 - Friburgo, 1957) publica en 1946 su novela ‘Vidas y andanzas de Alexis Zorba’, que Acantilado publicó con el título de la famosa adaptación al cine de Michael Cacoyannis en 1964, ‘Zorba el griego’. Es donde Anthony Quinn interpreta uno de sus mejores papeles cinematográficos, cuando un griego que viaja con un santuri, un peculiar instrumento musical de cuerda, convence a un intelectual de origen griego que se ha educado en Inglaterra, y que se halla al borde de la ruina, para que le lleve consigo a la isla de Creta. Durante las horas que llueve fuertemente en el puerto del Pireo (Atenas), ambos aguardan hasta que cese el temporal y zarpen los barcos. Allí se produce un combate psicológico hasta que el intelectual cede y acepta llevar con él a Zorba para explotar una mina abandonada de lignito, digamos, el paso de la desconfianza por un extraño que surge de la nada a su encuentro, hasta el entusiasmo contagiado por Zorba.

Aún no habían desembarcado en Grecia durante la Segunda Guerra Mundial esos soldados italianos de la novela de Renzo Biasion ‘Sagapò’ (Acantilado). La trama de Zorba se ubica temporalmente en el periodo de entreguerras, cuando madame Hortense recuerda a los almirantes que según ella la pretendían durante la Primera Guerra Mundial. El personaje de la viuda -Irene Papas en el cine-, tiene un aire trágico que recuerda a la literatura de Federico García Lorca, una mujer atractiva pretendida por el hijo del cacique del pueblo y la que todos los hombres desean, pero que ella desprecia, convirtiéndose así en un objeto de deseo inalcanzable que casi todos odian, los hombres por no poder tenerla y las mujeres del pueblo porque es joven y atractiva, pero a su vez, porque conserva su dignidad y su independencia. La viuda vive en el mismo mundo que sus vecinos, todos encerrados en la miseria desnuda del pueblo, en lo económico y en lo moral, un espejo de la condición humana, sobre todo en la escena en la que madame Hortense está al borde de la muerte y las ancianas del lugar, como las moiras griegas que hilan, miden, y cortan el hilo de la vida, esperan su muerte para saquear la pensión que regentaba y repartirse sus objetos, como si hubiese un derecho no escrito por el que el pueblo saquease sus bienes, y esas mujeres desdentadas y con la piel de la cara cuarteada, con una risa al borde de la locura, estuvieran al acecho, aterrorizando a madame Hortense que al mirarlas sentía como ver reflejadas en un viejo espejo de latón una muerte más horrible que la imagen de un encapuchado blandiendo la guadaña.

Basil, el intelectual de origen griego educado en Inglaterra, es dueño de una mina de lignito en un pueblo próximo a Megalo Kastro, en Creta, representa en la novela al escritor mediocre, y a la vez también al hombre cobarde que no es capaz de luchar por la viuda, mientras que Zorba, un hombre de acción, intelectualmente más primitivo, pero con un conocimiento piel con piel de la vida, la encarnación del ansia por vivir. Ambos acaban siendo amigos, las dos caras de una moneda, el pusilánime y el que ve resquicios de vida en la adversidad, el que concede dignidad a madame Hortense en la indignidad de la miseria.

Una estampa difícil de imaginar, el esplendor de una playa sin hoteles, entonces el turismo era solo para una élite, y los que viajaban, como Zorba y Basil, eran viajeros. En este pueblo solo había un hostal. Y la austeridad de la costa, apenas sin gente, en un plano en blanco y negro como la adaptación al cine de la novela de Zorba, una época que ya no existe, los tiempos de pasión de Zorba en una isla griega, el capataz de la mina cuando Basil intercede de modo condescendiente por los mineros que huyen de la galería, dejando los picos en el interior, al escuchar el rugido de un derrumbe, y Zorba interpela al dueño de la mina de lignito y le dice que decida cuál es su papel en aquel negocio, un puyazo irónico de Kazantzakis enfrentando al intelectual de salón, sin callos de haber cogido un pico, y la realidad bruta del que intenta que la mina no se hunda ni se pierdan las herramientas.

Una noche, detrás del cañizo que rodea el jardín de la pensión, unos niños del pueblo se burlan de madame Hortense, y Zorba, con la cara de Anthony Quinn, les echa baldeándoles con el agua de una jarra. Los refinamientos antiguos y pretenciosos de madame Hortense son objeto de burla en el pueblo, salvo para Zorba, que le sigue el juego como una forma de piedad que otorga profundidad y perspectiva a un personaje icónico de la literatura y el cine del siglo XX.

La playa cretense donde se rodó la adaptación al cine de ‘Zorba el griego’ es Stavros, a diecisiete kilómetros de la localidad de Chaniá, y desde donde se puede acudir en autobús, o también en vehículo o en taxi. Según publicó el diario Infobae en 2024, los vecinos denuncian que el entorno se encuentra amenazado por proyectos hoteleros que podrían alterar el entorno. Stavros es donde se produce la escena en la que Zorba pregunta a Basil si alguna vez en la vida vio un desastre tan esplendoroso, cuando el proyecto de la mina se va al traste. Y más tarde, en Stavros, será Basil quien le pida a Zorba que le enseñe a bailar el famoso baile griego, el Sirtaki.