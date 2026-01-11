David Uclés ya tiene el Premio Nadal que tanto quería

David Uclés ya tiene el Premio Nadal, y lo ha conseguido gracias a ‘La ciudad de las luces muertas’, novela que él ha definido como «una carta de amor hacia esta ciudad», en referencia a Barcelona. Por el libro, un puñado de personajes bien conocidos se van cruzando, de Ana María Matute a Carmen Laforet, de Roberto Bolaños a Freddie Mercury y Mercè Rodoreda, entre otros, y todos ellos deben unir sus artes para devolver la luz a la ciudad. Con esta amenaza de cursilería metaliteraria, que por lo poco que sabemos parece más propia del fan art de una serie televisiva que de un prestigioso galardón literario, Uclés se ha llevado a casa la edición 82 del Nadal, certamen al que el escritor de Úbeda se estuvo presentando cada año desde 2010 hasta 2020. No tardará mucho en llegar a las librerías, así que ya veremos qué tal resulta esto de Uclés. En las mesas se va a encontrar con novedades de cierta enjundia, algunas que yo mismo espero con ilusión: ‘Despedidas’ (Anagrama, 2026) podría ser lo último de Julian Barnes, con 80 años, y se intuye que la cercanía de la muerte es uno de los temas de este libro que se publica en unos días; ‘Coloquio de invierno’ (Tusquets, 2026), de Luis Landero, llegará en febrero, y siempre merece la pena; y también en febrero. tendremos ‘Koljós’ (Anagrama, 2026), de Emmanuel Carrère, nuevo ejercicio de investigación y memoria familiar. Mientras llega lo que espero, me entretengo con la buena literatura que me han traído los Reyes Magos, que parece que no he sido tan malo, o ellos no han estado muy atentos.