Las grandes voces literarias del pasado que brillan en 2026

200 años de Carlo Collodi y su Pinocho

Carlo Collodi nació el 24 de noviembre de 1826 en Florencia, Italia. Fue uno de los diez hijos del cocinero Domenico Lorenzini y de María Angela Carolina Orzali. Influenciado por los ideales políticos de Giuseppe Mazzini, Collodi plasmó en sus obras la doctrina liberal de este gran líder de la Italia unificada. En 1875 se inició en la literatura infantil con la publicación de Racconti delle fate, traducciones de los cuentos de hadas franceses de Charles Perrault, Madame Leprince de Beaumont y Madame d’Aulnoy. Pinocho, apareció en julio de 1881 en el semanario para niños Giornale per i Bambini, con el título de Storia di un Burattino (’Historia de un muñeco’). En 1883 se editaron Las aventuras de Pinocho. La popularidad de Pinocho experimentó un gran auge en 1940 con el estreno de la película animada de Walt Disney.

Carlo Collodi y su Pinocho / L.O.

Pinocho es la obra de la literatura italiana más vendida y traducida de todos los tiempos. Una estimación de la Fundación Nacional Carlo Collodi a fines de la década de 1990, basada en fuentes de la UNESCO, habla de más de 240 traducciones. Traducido a todas las lenguas, Pinocho trata un tema universal: el del aprendizaje y forja de una personalidad a través de sucesivas experiencias.

Rainer Maria Rilke / L.O.

Rainer Maria Rilke: Un siglo desde su muerte

Uno de los principales poetas en lengua alemana de la primera mitad del siglo XX. Sus obras más importantes son Elegías de Duino y Cartas a un joven poeta. Nació en Praga en 1875. Estudió literatura, historia del arte y filosofía en las universidades de Praga, Múnich y Berlín. En 1897, tuvo un apasionado romance con Lou Andreas-Salomé, una antigua conocida de Nietzsche, con quien viajó a Rusia. Tanto por el paisaje como por la gente, en ese viaje se convenció de que Dios estaba presente en todas las cosas. A partir de entonces, fue dejando el lirismo heredado, en parte, de los simbolistas franceses. Entre 1905 y 1906 fue secretario de Rodin, con quien aprendió a contemplar las obras de arte como esculturas y a hacer las poesías tan completas como si fueran esculturas. Vivió en Francia y Alemania hasta que se estableció definitivamente en Suiza. En su obra más tardía, la muerte aparece como una transformación de la vida en una realidad interior en la que forman una unidad. Murió de leucemia en 1926.

Jack London / L.O.

150 años de Jack London, el lobo de mar

Jack London nació el 12 de enero de 1876 en San Francisco como John Griffith Chaney, aunque pronto adoptó el apellido de su padrastro, John London, y el apodo con el que sería célebre. En 1893, con apenas 17 años cumplidos, Jack London se embarcó de grumete en la goleta Sophia Sutherland, que partía a la costa de Japón y comenzó su aventura vital que supo trasladar con maestría a sus relatos y novelas. En sus apenas cuarenta años de vida se embarcó en todo tipo de actividades y de todas ellas sacó provecho para historias. Fue marinero, pirata con barco propio, buscador de oro en las tierras de Alaska, -escenario de sus mejores historias- y hasta vagabundo. Aquellas vivencias alimentaron grandes relatos como ‘La llamada de lo salvaje’, ‘El lobo de mar’ o ‘Colmillo Blanco’, ambientados en la Alaska del siglo XX. Desde temprano fue también militante socialista y escritor periodístico y ello queda reflejado en su literatura, con su frecuente defensa de los oprimidos. Con apenas 40 años, Jack London falleció en 1916 en su rancho de Glen Ellen (California), dejando una prodigiosa obra de más de cincuenta libros y centenares de relatos cortos. Sus fans siempre pueden acercarse hasta su obra ‘El lobo de mar’, una novela apasionante en la que London manifiesta su talento y sus preocupaciones por el destino de la humanidad.

Agatha Christie / L.O.

Agatha Christie: 50 años de su fallecimiento

El 12 de enero se cumplirá medio siglo de la muerte de Agatha Christie en Winterbrook (Reino Unido) a los 85 años. Conocida como la dama del crimen y la reina del suspense gracias a obras como Muerte en el Nilo, Asesinato en el Orient Express y Diez negritos, y creadora de Hércules Poirot y Miss Marple.

Autora incansable, escribió 66 novelas policíacas, múltiples colecciones de cuentos y obras de teatro como ‘La ratonera’, consolidándose como la escritora más vendida de todos los tiempos, con más de dos mil millones de ejemplares traducidos a más de cien idiomas. Para los lectores sensibles a la literatura, esta efeméride no solo conmemora el adiós físico de una autora brillante, sino la culminación de una narrativa que redefinió el género de misterio. Christie perfeccionó la fórmula de la intriga: un escenario íntimo, un asesinato misterioso, pistas ingeniosas, y un detective excéntrico, desde Hercules Poirot hasta Miss Marple, que restaura el orden con lógica y perspicacia. Cuando se cumple medio siglo sin la «reina del crimen», su legado sigue alimentando la imaginación literaria: adaptaciones teatrales, televisivas y cinematográficas de sus obras, continuaciones, homenajes y cursos que exploran su método narrativo, como el reciente proyecto Agatha Christie que revive su voz para enseñar escritura de crimen literario.

Los viajes de Gulliver (1726) / L.O.

300 años de Los viajes de Gulliver

Los viajes de Gulliver (1726), aparecido inicialmente como obra anónima, cuenta los fantásticos viajes del cirujano y capitán de barco Lemuel Gulliver tras su naufragio en una isla perdida. Pronto Gulliver descubrirá que la isla está habitada por una increíble sociedad de seres humanos de tan solo seis pulgadas de estatura, los liliputienses, engreidos y vanidosos ciudadanos de Liliput. En un segundo viaje Gulliver descubre Brodbingnag, una tierra poblada por hombres gigantes, de gran capacidad práctica, pero incapaces de pensamientos abstractos.

En su tercer viaje va a parar a la isla volante de Laputa, cuyos habitantes son científicos e intelectuales, ciertamente pedantes, obsesionados con su particular campo de investigación pero totalmente ignorantes del resto de la realidad.

A estos viaje siguen otros cinco llenos de aventuras, que sirven a su creador Jonathan Swift, como los anteriores, para fustigar con su lúcida ironía la ridícula prepotencia y vanidad de políticos, científicos, y seres humanos en general.

Jonathan Swift nació en Dublín en 1667. Con 30 años ya era todo un gran personajes de la vida literaria y política londinense debido a sus demoledores y satíricos ensayos. En 1713 fue nombrado deán de la catedral de St. Patrick, en Dublín, cargo que ejerció hasta 1742, tres años antes de su muerte.

Ramón J. Sender / L.O.

Ramón J. Sender un gigante literario que solo el exilio privó de consagrar

3 de Febrero: 125 años del nacimiento de Ramón J. Sender, figura clave de la Generación del 27 y autor de Réquiem por un campesino español. Es uno de los más importantes narradores contemporáneos en lengua castellana. Solo la guerra civil y el exilio obligado impidieron la consagración de Sender como el gran novelista nacional a la altura de Galdós. En 1935 le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura por Mr. Witt en el Cantón. Al finalizar la guerra civil española se exilió y desde 1948 residió en Estados Unidos, donde ejerció como profesor de literatura en diversas universidades. Entre sus obras hay que mencionar especialmente: El lugar de un hombre (1939), Epitalamio del Prieto Trinidad (1942), La esfera (1947), El rey y la reina (1949), Carolus Rex (1963), Las criaturas saturnianas (1967) y Nocturno de los catorce (1971). Su obra más extensa y quizá la más conocida es la serie Crónica del alba (1942-1966).

Queda todavía pendiente la recuperación de la extensa obra narrativa de Ramón J. Sender, aún así lo conocido, lo esencial de su obra, es suficiente para señalar que su narrativa, una clarividente crónica de su tiempo lo consagra entre los grandes de la literatura española del siglo XX.

Josefina Aldecoa / L.O.

Josefina Aldecoa, un legado literario y pedagógico

8 de marzo. Centenario de Josefina Aldecoa. Escritora y pedagoga, una voz clave en la renovación educativa y literaria del siglo XX. Entre sus obras se encuentran la célebre trilogía con tintes auto biográficos formada por Historia de una maestra, La fuerza del destino y Mujeres de negro.

Durante sus estudios universitarios -era licenciada en Pedagogía-, se movió en círculos literarios enmarcados en la que luego sería llamada Generación de los 50. Fue allí donde conoció a su marido, también escritor, Ignacio Aldecoa.

Uno de los puntos clave en su trayectoria profesional fue, sin duda, la creación del Colegio Estilo en 1959, donde volcó todas sus ideas sobre la nueva pedagogía, unos principios que chocaban con las técnicas de enseñanza propias del franquismo. En 1961 publicó A ninguna parte, colección de cuentos que, hasta 1983, con Los hijos de la guerra, sería su única producción narrativa. Posteriormente publicó diversos libros, desde la perspectiva más autobiográfica: Historia de una maestra y La enredadera, y sobre temas pedagógicos: La educación de nuestros hijos En el año 2004 recibió el Premio Castilla y León de las Letras en reconocimiento a toda su carrera literaria. Falleció en 2011.

Harper Lee / L.O.

Cien años del nacimiento de Harper Lee

Harper Lee nació el 28 de abril de 1926 en Monroeville (Alabama) en el seno de una familia numerosa, con varios hermanos que marcaron su carácter. Harper Lee es conocida en todo el mundo por la que fue durante casi toda su vida su única obra, ‘Matar un ruiseñor’, ganadora del Premio Pulitzer en 1961 y un símbolo literario de denuncia contra la gran injusticia racial en el sur de Estados Unido.

Matar un ruiseñor también convirtió en leyenda a su autora, una joven desconocida cuando publicó el libro, con 31 años, una leyenda acrecentada por su decisión de recluirse en el silencio literario y público. Abrumada quizá por el éxito y por la sobreexplotación mediática, Harper Lee, siguiendo la estela de otros escritores como J. D. Salinger, regresó a su mundo privado. Dejó de asistir actos públicos o dar entrevistas y no volvió a publicar un solo escrito en los años siguientes. Solo en 2015, un año antes de su muerte, se publicó una novela que había escrito con anterioridad a ‘Matar un ruiseñor’ y que, en realidad, era la antesala de esta y en 2025 una colección de cuentos anteriores a su gran éxito.

Federico García Lorca / L.O.

García Lorca: 90 años de un asesinato sin respuestas

El 19 de agosto se cumplirán 90 años del asesinato de Federico García Lorca a manos del bando sublevado en el camino que va de Víznar a Alfacar. Nacido en 1898 en Fuente Vaqueros (Granada), es el poeta más influyente y el mayor dramaturgo de las letras españolas del siglo XX. Figura central de la generación del 27 con obras de teatro como Bodas de Sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, y los poemarios Romancero gitano, Poeta e n Nueva York y Poema del cante jondo. En sus poemas y en sus dramas se revela como agudo observador del habla, de la música y de las costumbres de la sociedad rural. Una de las peculiaridades de su obra es cómo ese ambiente, descrito con exactitud, llega a convertirse en un espacio imaginario donde se expresan todas las inquietudes más profundas del corazón humano: el deseo, el amor y la muerte, el misterio de la identidad y el milagro de la creación artística

Lorca consideraba la tensión política como «un juego de niños», y cuando las fuerzas sublevadas tomaron la ciudad de Granada se refugió en casa de su amigo Luis Rosales, convencido de que los contactos de la familia con el falangismo le protegerían. Pero se le detuvo acusado de ser espía de Rusia, colaborador del ministro de Cultura republicano y de «practicar la homosexualidad». Fue trasladado de inmediato a un calabozo improvisado y fusilado de madrugada, camino de Alfacar. Se cree que su cuerpo descansa en una fosa común.

Jorge Luis Borges / L.O.

Jorge Luis Borges, cuarenta años sin su clarividencia

Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Entre 1914 y 1921 vivió con su familia en Europa. A su regreso funda las revistas Prisma y Proa, y publica Fervor de Buenos Aires (1923) e Historia universal de la infamia (1935). Autor de poesía, cuento, ensayo y trabajos en colaboración, en las décadas siguientes su obra crece, es traducida a más de veinticinco idiomas y alcanza reconocimiento mundial. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, director de la Biblioteca Nacional, miembro de la Academia Argentina de Letras y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Recibió importantes distinciones de gobiernos extranjeros, y el título de doctor honoris causa de las universidades de Columbia, Yale, Oxford, Michigan, Santiago de Chile, La Sorbona y Harvard. Obtuvo, entre otros galardones, el Premio Nacional de Literatura (1956) y el Cervantes (1979). Considerado uno de los más importantes escritores en lengua hispana de la historia de la literatura, murió en Ginebra el 14 de junio de 1986.