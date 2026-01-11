Jane Austen: Correspondencia

En el 2025 al que despedimos no hace demasiados días se celebró el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen, una de las autoras más leídas y celebradas de la literatura universal, y esa efeméride ha servido para que el mundo editorial haya publicado durante los últimos meses ediciones especiales de todas sus obras, especialmente de las más conocidas, y también diversas biografías que nos han acercado al aspecto más personal de la escritora británica. Y una de las maneras más personales e íntimas de conocer quién fue en realidad Jane Austen y cómo se relacionaba con su familia y con el mundo que la rodeaba es su correspondencia.

Austen fue una prolífica escritora de cartas, un ejercicio bastante habitual en su época, aunque a nuestros tiempos no ha llegado el grueso de todo lo que escribió, ya que su hermana Cassandra quemó buena parte de su correspondencia tras su temprana muerte. Y una selección de esas cartas que sobrevivieron para la posteridad nos trae la editorial Renacimiento en un cuidado volumen, que ya ha alcanzado su segunda edición. Se trata de ‘Afectuosamente tuya, Jane Austen’, una obra traducida por Amparo Llanos que también entrega al lector un magnífico prólogo y una introducción en la que explica las costumbres y circunstancias del tiempo en que se escribieron las cartas elegidas. En este caso, es correspondencia que la autora escribió entre 1796 y 1817, año de su muerte. Así, podemos descubrir a una Jane que aún vive en la rectoría de Steventon, que estaba a cargo de su padre. Fue allí donde vivió sus años más felices, en una familia numerosa, muy unida, con unos progenitores que alentaron la formación de su prole, sin distinguir si eran hombres o mujeres. Y allí comenzará a dar vida a sus primeras ficciones, sin saber que un día sería guía y ejemplo para el mundo literario.

En esas cartas que inician el volumen, Jane le escribe a su hermana Cassandra, le habla de las fiestas a las que acude, de Tom Lefroy, joven irlandés con el que la autora tuvo un romance frustrado probablemente por las circunstancias económicas de Austen, de la salud de sus padres y conocidos e incluso del nacimiento de su sobrino James, que de adulto se convertiría en biógrafo de su tía. Son cartas no muy extensas, porque así era la costumbre en la época para pagar menos por los envíos, como explica Llanos en la introducción, pero en ellas se puede vislumbrar el afilado humor de la autora, su particular forma de afrontar la vida y su genio literario, que sobresalía ya en su correspondencia. Jane es feliz y trata de serlo también cuando en los principios del siglo XIX sus padres deciden dejar la rectoría para jubilarse. Le cuenta la autora a Cassandra como trata de reconciliarse con la idea de abandonar la casa donde más feliz fue. Y también se escriben sobre las vicisitudes de su hermano Frank, oficial de la marina británica, que participó en las guerras napoleónicas y estuvo en Cádiz, entre otros muchos destinos.

Tras la marcha de la rectoría, Jane y su familia comienzan un periplo que apagará en cierto modo sus ansias literarias, ya que además le tocó lidiar con el fallecimiento de su padre, pero comienza en estas cartas a hablar de sus obras, como ‘Susan’, que un editor le rechaza, o ‘Sentido y sensibilidad’, de la que escribe a Cassandra en 1811. «Por supuesto que no, jamás estoy tan ocupada como para olvidarme de Sentido y Sensibilidad, de la misma manera que una madre no puede dejar de pensar en su bebé», le dice en una misiva a su hermana.

Jane tuvo el apoyo de toda su familia en sus ansias literarias y su hermano Henry estuvo siempre a su lado en las gestiones con editoriales para publicar sus libros. Muy curiosas son las cartas que intercambia con James Stanier Clarke sobre la petición de dedicar ‘Emma’ al príncipe regente, admirador de la autora, y también las cartas que va intercambiando pasados los años con sus sobrinas mayores, con las que siempre estuvo muy unida y que también alentaron su carrera literaria.

Los últimos años los pasa Jane con su inseparable Cassandra, su madre y su amiga Martha Lloyd en Chawton, una casa que les cede su hermano James, adoptado por una familia pudiente. En las misivas de sus últimos tiempos, cuando la enfermedad va tomando su cuerpo, hay más desesperanza, sus males son protagonistas en ellas, pero se siente agradecida por los cuidados de toda su familia. La última carta es de Cassandra informando a su sobrina Fanny de la muerte de Jane, ocurrida el 18 de julio de 1817 a los 41 años. La autora falleció sin saber el alcance que tendrían sus historias. Para conocerla más, hay que leer este volumen. Lo agradecerán.