F.M. Dostoyevski y la tortura de ser joven y estar enamorado

No existen obras menores entre las escritas por F. M. Dostoyevski (1821-1881). Existen textos breves o extensos, piezas de juventud o madurez, creaciones más o menos famosas, pero la escritura del escritor moscovita siempre estuvo dotado de una profundidad e ingenio poco comunes desde su primera novela, la sorprendente ‘Pobres gentes’ (1846). Tampoco existen obras desconocidas de Dostoyevski, sin duda uno de los autores más publicados, y del que no faltan ediciones de todas y cada una de sus novelas y cuentos. Así que la nueva llegada de ‘El pequeño héroe’ (Galaxia Gutenberg, 2025) a las librerías españolas no supone una gran novedad, pero sí es una alegría que la editorial catalana continúe con su apuesta por uno de los grandes narradores europeos.

El pequeño héroe (De unas memorias desconocidas)’ es un relato largo, o novela corta, según se quiera, publicada en 1849, con lo que se trata de una de sus obras de juventud, inmersa en los comienzos de su periodo de formaciòn, previo a la bisagra biográfica que será su encarcelamiento. En menos de cien páginas, Dostoyevski despliega su talento para describir los pensamientos de un joven torturado por sus sentimientos, su propia juventud y el desdén de una dama durante una fiesta veraniega de varios días de duración en una dacha lujosa y llena de diversión. La mirada de Dostoyevski penetra con destreza y realismo en la mente de su protagonista, con el que es probable que compartiera parte de su propia angustia juvenil, no tan lejana cuando escribió esta obra -la viveza de los sentimientos es notabilísima, y una de las razones del valor de la pieza-.

Pese a su brevedad, la extensión de ‘El pequeño héroe’ es suficiente para que se desarrolle de forma plena tanto el drama como la historia, con un final que explota de forma delicada, sutil y precisa, con las justas dosis de misterio en la interpretación, porque Dostoyevski, apenas un veinteañero con menos de un lustro de carrera literaria, ya es un narrador extraordinario. Este relato de iniciación a la vida adulta, tránsito siempre dramático, y aún más si lo narra Dostoyevski, merece un reconocimiento mayor del que suele recibir entre las obras que se atreven a narrar ese difícil tránsito, género que podemos rastrear hasta la ‘Telemaquia’ de Homero, pero que ‘Demian’ o ‘El guardián entre el centeno’ se han apropiado en las últimas décadas, y que hoy es uno de los filones más provechosos de la industria editorial.

Por suerte para el lector español, quedan lejos los años en los que leíamos traducciones de F. M Dostoyevski que no eran directas del ruso sino que eran versiones de versiones, casi siempre tomadas de ediciones francesas o inglesas. Eso ya fue solucionado hace muchas décadas por el llamado ‘grupo de Moscú’, formado por José Laín Entralgo, Lydia Kúper y el propio Luis Abollado, a quien debemos esta versión de ‘El pequeño héroe’, traductores exiliados tras el final de la Guerra Civil que se empeñaron en traducir las obras completas de Dostoyevski, entre otras. Este trabajo es el que ahora está recuperando Galaxia Gutenberg, otro empeño que creo que nadie ha pedido pero que todos podemos agradecer.