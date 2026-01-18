Roy Crane: comienza la aventura

El 14 de abril de 1924, un buen número de periódicos estadounidenses fue testigo del estreno de una serie que se prologaría durante lustros: la protagonizada por el jovenzuelo atolondrado, enamoradizo y canijo Washington (Wash) Tubbs II.

Su autor fue el veinteañero tejano Roy Crane (1901-1977), un dibujante de cómics que se inspiró claramente en el famoso personaje de la gran pantalla Harold Lloyd.

Los líos enamoradizos de Wash Tubbs terminaron por cansar al joven dibujante, que pronto decidió embarcar al personaje en una catarata de aventuras.

Sin embargo, le faltaba algo: los compañeros que acompañaban a Wash Tubbs por tierra, mar y aire tenían poca personalidad. Todo cambió en la tira del 6 de mayo de 1929, cuando, en las mazmorras de un país centroeuropeo de fantasía, Kandelabra, Tubbs encuentra al Capitán Easy, un soldado de fortuna, duro como las rocas, que se convertirá en su pareja de aventuras definitiva, y hasta le quitará protagonismo.

Por primera vez en España Reino de Cordelia publica la serie más famosa de Roy Crane, con el título ‘Wash Tubbs encuentra al Capitán Easy’. Antonio Moreno se ha encargado de la traducción y el prólogo, además de la restauración, junto a Manuel Caldas. Y como reza el título, las cerca de 120 páginas apaisadas cargadas de aventuras y países exóticos recogen ese encuentro histórico entre los dos personajes.

En concreto, Reino de Cordelia publica las tiras diarias que van del 19 de julio de 1928 al 6 de julio de 1929, un espacio en el que Wash Tubbs vive dos grandes aventuras; primero en el desierto y luego en esa Europa Central de fantasía que es Kandelabra -anterior a la ‘Freedonia’ de ‘Sopa de ganso’ de los Hermanos Marx-, unidas por la figura de Jada, una atractiva mujer de sangre real.

Con esta publicación en español se llena un hueco importante en la historia de los tebeos, dado que una publicación tan mencionada por los expertos como la tira más famosa de Roy Crane era inencontrable en nuestro país.

Para apreciar la influencia de este autor pionero del cómic de aventuras, basta mencionar a autores como Harold Foster, el autor de ‘El príncipe Valiente’ y Alex Raymond, el creador de ‘Flash Gordon’.

Pero como resalta Antonio Moreno, la figura tan atractiva y rompedora del Capitán Easy se dejaría notar en personajes tan cruciales para la historia del cómic como Corto Maltés, Batman o Superman. Y por supuesto, en ese mercenario duro, certero e irónico también podemos ver la huella de todo un héroe del cine como Indiana Jones.

Por lo demás, Roy Crane es un maestro de la caricatura y de la acción, con la dificultad añadida de tratarse de un humor muchas veces infantil. Y no hay que dejar atrás sus fondos, en especial los que retratan la arquitectura tradicional de Kandelabra, que es todo un portento de creatividad, una de las marcas de la casa.