Graham Greene, el Quijote

El sacerdote orensano Leopoldo Durán (1917-2008) ha pasado a la historia de la Literatura por una carambola del destino, pues este experto en Graham Greene (1904-1991), a quien dedicó una tesis doctoral y, con posterioridad, dos libros de vivencias, se convirtió durante los viajes por España del eterno candidato a Premio Nobel, en su cicerone.

Y, finalmente, en fuente principal de inspiración de una de sus últimas novelas, ‘Monseñor Quijote’, en la que un cura del Toboso y el exalcalde comunista del pueblo repiten los viajes de Alonso Quijano.

En un juego cervantino de espejos, el catedrático de Filología Inglesa, el santandeino Carlos Villar Flor, ha querido explorar esa amistad itinerante por los caminos de España (y Portugal) entre el heterodoxo escritor católico inglés y el cura gallego en ‘Tras la huellas de Greene’, que acaba de publicar la editorial palentina Menoscuarto.

Lo de juego de espejos se explica porque el autor de la novela es, a su vez, el responsable de un estudio académico sobre estos viajes por la Península Ibérica, que tuvieron lugar entre 1976 y 1989.

El material del estudio (‘Viajes con mi cura’, Comares, 2020) le ha servido al experto como materia prima para divertir al respetable con una atractiva trama de intriga en la que -él mismo lo explica en el epílogo- el ochenta por ciento de las anécdotas sobre Greene son reales. Eso sí, para dar más libertad narrativa a su criatura, el sacerdote coprotagonista adopta el nombre de Leocadio Morán.

Con estos mimbres, la novela arranca con el asesinato de un joven español tras robar, en la Universidad norteamericana de Georgetown unos diarios del sacerdote. A partir de ahí, tratarán de desentrañar el misterio una pareja cervantina formada por un subinspector de policía apellidado Mariana y el profesor Millán, experto en el autor de ‘El tercer hombre’, que terminará desvelándose como un caballeroso Quijote, mientras que el policía hará el convincente papel de Sancho, capaz de deslumbrar y también de sacar de apuros al señor investigador; en un dúo muy conseguido.

A partir de este arranque, se desplegará un puzzle en el que irá apareciendo el desarrollo de la investigación así como retazos del pasado, desde los años 20 del siglo pasado a la muerte del escritor británico.

De esta manera, la atractiva trama sirve al lector para conocer cómo se fue forjando con el tiempo la inesperada amistad entre un cura español algo ultramontano, y un escritor católico de moral distraída, famoso por su intensa vida amorosa, perlada de infidelidades.

La novela también se asoma a la legendaria relación de Graham Greene con el servicio secreto inglés y finaliza con un ‘tour de force’ muy ‘greeneano’. En resumen, un juego literario bien armado que nos invita a conocer la faceta más hispana de uno de los autores centrales y más populares del siglo XX.