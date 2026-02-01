Relatos de mestizaje y desarraigo de Maryse Condé

Maryse Condé, una gigante literaria de la literatura criolla nos dejó hace casi dos años dejando huella eterna en la historia literaria de la segunda mitad del siglo XX. Con sus grandes temas, la esclavitud, la colonización y el racismo conmocionó y agitó las conciencias del orgulloso mundo occidental. Su legado, aún a medio descubrir en España, ha ampliado el universo literario desentrañando y exponiendo al mundo los graves problemas que arrastran los habitantes de los países largamente colonizados y sometidos por imperios explotadores.

La editorial Impedimenta ha sido la encargada, con gran acierto, de traernos su obra a España y dar a conocer así su poderosa literatura caribeña y su prolífica producción con mas de treinta libros entre ensayo, teatro y novela y de exquisita brillantez que la han consagrado como una de las grandes autoras francesas gracias a su narrativa realista e impregnada de sinceridad y de gran crudeza.

Tras novelas como ‘ Yo, Tituba, la bruja negra de Salem’, ‘Corazón que ríe, corazón que llora’ o ‘La vida sin maquillaje’ Impedimenta nos trae ahora una colección de diez relatos que responden al título de uno de ellos: ‘Tierra mezclada’. Una colección de relatos que exploran los complejos temas del mundo poscolonial, los recuerdos traumáticos de la esclavitud, donde los protagonistas buscan sus orígenes, sus identidades robadas, o perdidas por los destrozos de la colonización.

En todos ellos, la protagonista es una mujer, generalmente solitaria con un pasado infeliz, que anhela amor y reconocimiento. Estas mujeres son auténticas heroínas, que se niegan a ser prisioneras del orden establecido; de los códigos que quieren imponerles los hombres que las oprimen; mujeres que se liberan, se exilian, escapan, transmiten sus conocimientos y salvan vidas. Todo ello sin apenas protagonismo, sin ser bendecidas por el aura de los grandes personajes, pese a serlos. En todos ellos la narración de Condé fluye con fluidez, como un río lento, y sus textos son despiadados, como corresponde a una situación de desgarro emocional personal.

Como decimos, la mujer, una mujer fuerte e invencible, pese a los golpes, es la protagonista de estos diez relatos. Así es la protagonista de ‘Solo’, una bastarda no amada ni deseada a quien su madre culpa de la negativa de su padre a casarse con ella, aunque entretanto ha dado a luz a varios hijos fuera del matrimonio con el mismo hombre. Tras obtener su licencia de maestra, la protagonista se aleja de su madre, a un pequeño pueblo, donde es aceptada por todos los habitantes y querida por sus alumnos. Allí conoce a Solo, el loco del pueblo, a quien acoge y cura con cariño. La historia de Solo es similar a la suya. Él también es un bastardo, a quien su madre expulsó de casa tras casarse y tras el fallecimiento de sus hijos recién nacidos, presumiblemente debido al hechizo maligno de Solo. Pero el pueblo no puede aceptar esta nueva situación. Tras una breve felicidad la maestra es expulsada de su puesto y del pueblo. ¡El único consuelo que tiene es el bebé que espera de él!

Otra mujer solitaria es Leticia en ‘No woman, no cry’. Despojada del amor de los aldeanos, quienes sospechan de su desconocido pasado y la culpan por su deambular solitario por el denso bosque que rodea el pueblo, Leticia conmociona al pueblo al iniciar una relación sexual con un joven estadounidense desconocido que podría ser su hijo. El turbulento y plenamente satisfactorio romance termina tan abruptamente como comenzó. El estadounidense regresa a su país y Leticia acepta la propuesta de matrimonio de su amante de toda la vida, quien ignora los rumores del pueblo para satisfacer su deseo más profundo.

El cuento que da título al libro, ‘Tierra mezclada’, es el más largo. Describe varias generaciones de mujeres que deben luchar solas por sus hijos nacidos fuera del matrimonio. Su denominador común es la infelicidad, la pobreza, la humillación, el trabajo duro y, finalmente, la muerte, como si ninguna de las protagonistas de la serie pudiera escapar del destino predicho antes de su nacimiento.

En el cuento ‘La castaña y el frutipan’, la narradora, a los diez años, deja a su madre, temerosa de Dios, para irse a otra isla en busca de su padre, quien tiene una multitud de hijos bastardos. Allí, se entera de que su madre, una criada, fue violada por su padre. A pesar de ello, lo admira y lo ayuda en su continua búsqueda de mujeres de todos los colores y edades. Solo cuando es brutalmente golpeado por el marido a cuya esposa corteja, y por lo tanto físicamente destruido, su admiración por él comienza a menguar.

Ayissé es la hermosa hija del imán, codiciada por todos los hombres. Incluso el capitán general de las fuerzas armadas se enamora de ella, pero es rechazado. El capitán es un hombre cruel que maltrata a los aldeanos, los golpea y los humilla para cobrar impuestos y tributos. Pero cuando Ayissé, embarazada de su futuro esposo, quien la ha abandonado, intenta suicidarse, el capitán, galantemente, le ofrece matrimonio arriesgando su vida y su porvenir y se convierte en un excelente padre y esposo.

Noticias relacionadas

En estos relatos Maryse Condé nos regala páginas de emoción en esta simbólica aventura gracias a un talento innato para contar historias que quizá por su lejana procedencia antillana del archipiélago de Guadalupe han retrasado el descubrimiento de su auténtico valor. Pero una vez descubierto el tesoro, las joyas literarias van revelándonos su enorme importancia. Ahora toca seguir leyendo y descubriendo el mundo fascinante que Maryse Condé nos ha legado en sus relatos.