Diario de lecturas
La lluvia moja los libros y los deja fatal: odio la lluvia
Llueve en nuestros corazones y, cosa rara, también llueve en la calle -y además mucho y con fuerza, lo que dispara las alarmas y los alarmismos, que tampoco parece mala cosa porque así evitamos más desastres-. Con la lluvia, qué remedio, algunos leemos más, pero intento imaginar la cara de espanto y aburrimiento de los libreros, esa especie en peligro de extinción, viendo como no entra ni un alma en sus establecimientos, esos que también están en extremo peligro de extinción. En las últimas semanas, han cerrado varias librerías en España, algunas tan famosas y premiadas como la madrileña Tipos Infames; y si librerías bien conocidas y reconocidas tienen que echar el cierre, ¿cómo respiran las demás? Tampoco andan contentas las galerías de arte, que han estado de huelga hasta el 7 de febrero, exigiendo el IVA cultural reducido, el mismo del que disfrutan sus equivalentes en Francia o Italia, incluso en Portugal. ¿Mucha gente percibirá esa huelga? No lo creo. A los gestores y políticos les gusta mucho fardar de industria cultural, pero si librerías y galerías están temblando mientras los cines están tosiendo, y la mayoría de los teatros son públicos, ¿de qué industria cultural presumen? Mientras tanto, las editoriales siguen a lo suyo, publicando como si estuviésemos ante el fin del mundo y hubiese que alimentar la caldera con más y más libros para así llegar antes al abismo por el que nos vamos a despeñar. Aquí dejo una aclaración, esto lo he escrito en un día de lluvia, fenómeno meteorológico que detesto y me vuelve aún más pesimista de lo habitual, y eso ya es decir mucho.
- Cierra el bar El Diamante: adiós a 77 años de desayunos en el Centro de Málaga
- Ni lujos ni etiquetas: el refugio de Málaga con tapas caseras gratis que conquista a los amantes de la cuchara
- Los resistentes de la calle Alfambra de Málaga: Joyería Vasco y Bar los Cuñao, los dos negocios que persisten desde su construcción
- Martiricos o Universidad: ¿Qué ubicación de Málaga es mejor para la construcción de la Nueva Rosaleda?
- Los embalses en Málaga superan los 445 hectómetros: tiene reservas de agua para tres años
- Preocupación en la Serranía ante la amenaza de desbordamiento de la presa de Montejaque
- El pueblo de Málaga que se convierte en una feria gastronómica con su Fiesta de la Matanza: con 5.000 degustaciones gratis y guisos a fuego de leña
- Los máquina' y 'La comparsa del valle' ganan el COAC Málaga 2026