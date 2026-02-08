Republicanas: historia, coraje y visibilidad femenina

‘Republicanas’, del periodista e historiador Miguel Ángel Villena, es una obra imprescindible para comprender la historia del siglo XX español desde una perspectiva que durante demasiado tiempo ha permanecido en los márgenes: la de las mujeres que defendieron activamente la II República y que pagaron un alto precio por ello. Villena no se limita a enumerar hechos o biografías, sino que reconstruye con sensibilidad y rigor las vidas de estas mujeres en un contexto marcado por profundas desigualdades de género, tensiones políticas y cambios sociales radicales, ofreciendo así una mirada amplia, matizada y humanizadora sobre la participación femenina en la política, la educación, la cultura y la vida social republicana. Además, enfatiza cómo estas mujeres contribuyeron a forjar un proyecto democrático y social ambicioso, cuyos ecos todavía resuenan, subrayando la necesidad de reconocer su papel en la construcción de la modernidad española. Villena logra que la lectura informe y también conmueva y haga reflexionar sobre la persistente anulación de las mujeres en la historia oficial.

Villena construye el relato a partir de una sólida y diversa base documental que le permite articular un discurso riguroso sin caer en el academicismo cerrado. A esta investigación minuciosa se suma una prosa clara, fluida y deliberadamente pedagógica, pensada para llegar a un público amplio sin renunciar a la precisión conceptual. Combina el análisis histórico con el relato biográfico, alternando contexto y experiencia individual, lo que facilita comprender cómo las grandes transformaciones políticas de la II República incidieron de manera concreta en la vida cotidiana de estas mujeres. Este equilibrio entre rigor y narración convierte la obra en una lectura accesible y, al mismo tiempo, intelectualmente exigente, capaz de despertar tanto el interés historiográfico como la empatía del lector.

Las protagonistas de ‘Republicanas’ proceden de ámbitos diversos: política, educación, periodismo, activismo social, sindicalismo o cultura. Algunas son figuras relativamente conocidas, como Clara Campoamor, Victoria Kent o Margarita Nelken, mientras que otras han quedado casi borradas de la memoria colectiva. Es el caso de las escritoras María Lejárraga y Matilde de la Torre, de la abogada Julia Álvarez Resano, de la maestra Veneranda García Manzano o de la pedagoga Francisca Bohigas. Villena logra equilibrar ambas dimensiones, evitando tanto la hagiografía como el olvido, y mostrando la complejidad de mujeres que no fueron iconos abstractos, sino personas reales, con contradicciones, debates internos y conflictos ideológicos. Especialmente valioso es el modo en que el libro aborda las tensiones entre feminismo, militancia política y lealtades partidistas, sin simplificaciones ni juicios anacrónicos. Uno de los grandes aciertos de la obra es su insistencia en que la República no solo fue un régimen político, sino un proyecto de transformación social que abrió, por primera vez de manera sistemática, espacios de ciudadanía para las mujeres. La educación laica, el acceso a la vida pública, el sufragio femenino, la reforma del derecho civil o la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad aparecen como conquistas frágiles, constantemente cuestionadas, pero profundamente revolucionarias. Frente al relato que reduce la República a un preámbulo del conflicto, ‘Republicanas’ la muestra como un tiempo de posibilidades reales, encarnadas en vidas concretas.

El libro dedica también una atención especial al exilio, la represión y el largo proceso de borrado que sufrieron estas mujeres tras la victoria franquista. Villena analiza con detalle los distintos mecanismos de castigo ejercidos sobre ellas: desde la violencia directa hasta formas más sutiles, pero igualmente devastadoras, como la marginación social, la pobreza forzada o la negación sistemática de su legado intelectual y político. El exilio, lejos de presentarse como un simple epílogo, aparece como una prolongación del compromiso republicano: muchas de estas mujeres continuaron enseñando, escribiendo, organizándose o militando en países como Francia, México o Argentina, sosteniendo una cultura democrática que quedó truncada en España. El autor subraya además cómo, durante la Transición y décadas posteriores, su memoria siguió siendo incómoda y parcialmente silenciada, lo que convierte la recuperación de estas trayectorias en una tarea no solo histórica, sino también ética y política.

Noticias relacionadas

En definitiva, ‘Republicanas’ es una obra sólida y profundamente actual que trasciende el mero ejercicio de reconstrucción biográfica para convertirse en una reflexión crítica sobre la memoria, el poder y la democracia. Villena demuestra que la exclusión de estas mujeres del relato histórico no fue accidental, sino el resultado de un proceso consciente de deslegitimación política y cultural que se prolongó durante décadas. Al devolverles visibilidad el libro interpela directamente al lector y lo obliga a preguntarse qué voces siguen hoy ausentes de los discursos oficiales. Con una escritura clara y comprometida, pero sin perder el rigor histórico, ‘Republicanas’ se erige como una lectura fundamental para comprender no solo el pasado republicano, sino también los desafíos actuales en torno a la igualdad, la memoria democrática y la construcción de una ciudadanía plena. Es, en última instancia, un libro que no solo informa, sino que invita a tomar posición ante la historia y sus silencios.