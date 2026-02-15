El banquete de Muriel Spark, todo un festín literario

En estos tiempos que vivimos en que la información acelerada y falaz está moldeando nuestra historia cotidiana y planteando preguntas tan desafiantes sobre la verdad, la mentira y la ficción, resulta muy recomendable leer a alguien como la escritora Muriel Spark y apreciar como un antídoto su inteligencia, su clarividencia, su ingenio, su alegría liberadora, su formidable despreocupación. A veinte años de su muerte, el tiempo sigue confirmando la modernidad y vigencia de sus novelas. Aunque tardó casi hasta los 40 años en encontrar su propia voz literaria, afortunadamente para ella y sus lectores, esta voz llegó plenamente desarrollada y demostró ser extraordinariamente fiable y prolífica pues un numero importante de novelas, además de cuentos infantiles, ensayos u obras de teatro jalonan su extraordinaria carrera literaria.

La editorial Blackie Books se ha empeñado en los últimos años en la reedición de las obras más singulares de Muriel Spaerk y ha publicado hasta ahora tres de ellas: ‘La entrometida’, ‘Las voces’ y la que supone uno de sus grandes trabajos, ‘El esplendor de la señorita Jean Brodie’, su legendaria historia sobre la maestra solterona de un internado para señoritas de Edimburgo que dedica su mediana edad a sus «amigos», a Mussolini y a tener relaciones sexuales ilícitas, la novela que consagró a Muriel Spark como una de las más grandes novelistas de su tiempo.

Blackie Books repone ahora otro de sus mejores trabajos, ‘El banquete’, donde con su tono caústico e ingenioso describe cómo detrás de la refinada fachada de una elegante casa londinense donde se celebra una selecta cena, se esconde la decadencia moral de esa élite social adinerada, detrás de la cual se oculta el robo, el chantaje y finalmente incluso el asesinato.

El banquete es una novela satírica, de humor negro, ambos muy del gusto de Muriel Spark, centrada en una cena londinense ofrecida por los anfitriones, Hurley Reed, un pintor estadounidense y Chris Donovan una rica viuda australiana, a otras cuatro parejas, cada una con intenciones ocultas y con feas inclinaciones en sus pasados que quisieran ocultar. Estas cinco parejas aparentan ser lo que no son a la vez que esconden su pasado mientras tratan de hurgar en el de los otros para sacarlo a la luz.

Pero no solo los invitados no son trigo limpio. Tampoco lo son los sirvientes contratados para servir la cena, que forman parte de una red de ladrones dispuestos a desvalijar a todos los invitados cuando el vino los haga vulnerables.

El banquete de Spark evoca a aquel otro de Platón que trataba sobre una cena cuyo tema era el amor, platónico y de otro tipo, en un diálogo clásico con personas reunidas alrededor de una mesa enfrascadas en una conversación intensa, con reflexiones filosóficas profundas. El banquete de Spark es más mundano, ofrece algo más inmediato, pero gracias al ingenio y la sutileza de la escritora, mantiene un buen nivel, con observaciones agudas y contundentes sobre la naturaleza humana. Está además esa habilidad suya para crear personajes perturbadores y convincentes y una inquietante sensación de ambigüedad moral.

Spark utiliza un enfoque no lineal, moviéndose entre la cena y el pasado, resaltando la tensión entre el elegante entorno y las acciones brutales, a menudo fatales, que ocurren fuera de él. Estos flashbacks que Spark utiliza con gran dominio del tiempo, nos revelan a esa red de ladrones, disfrazados de mayordomos, a una monja proveniente de un convento marxista o un tío escocés «loco». El relato va descubriendo cómo las vidas de los invitados están conectadas a través de secretos anteriores y la cena funciona como un laboratorio donde cada uno esconde lo suyo y desvela lo ajeno.

La historia va creciendo en sucesos y los acontecimientos se van sucediendo en esta novela a la que Spark sabe dar ese aire de tragicomedia que atrapa al lector sin que el drama se imponga. Hay asesinatos, robos, intentos de chantaje y un final sorprendente y a la altura de lo que se espera de Muriel Spark.

En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, Muriel Spark trabajó para el Foreign Office en labores de contraespionaje bélico difundiendo a través de la radio mensajes falsos dirigidos a los alemanes para confundirlos. Sin duda esta tarea de revertir la realidad, de revestir la fantasía y la figuración con ropajes de autenticidad, sirvió de importante enseñanza a la joven Muriel para en los años siguientes dar rienda suelta a un talento y una originalidad muy por encima de lo común y traducirlo en brillantes historias donde la novela ocupa un lugar protagonista.

‘El banquete’, junto con ‘El esplendor de la señorita Brodie’ suponen el mejor ejemplo del talento y la originalidad, muy por encima de lo común, de Muriel Spark, una escocesa gran reserva que supo encontrar una voz literaria muy propia y de registros geniales. Siempre con un ingenio irreverente, con la fuerza de su ironía y su educado humor británico (escocés, en este caso) De ahí su reconocimiento como una de las más brillantes escritoras de la posguerra de Gran Bretaña.