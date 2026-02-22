Apasionarse por Galdós en dos ratos

Hace unos meses la editorial Alianza lanzó una colección con la que pretende promocionar la lectura de autores clásicos a través de la escritura de escritores apasionados por ellos. La nueva colección, bajo el genérico título de ‘Dos tardes con…’, ofrece ensayos que no superan las cien páginas, escritos por esos autores que procuran ofrecer un texto muy personal en torno a su clásico favorito, intentando que se «contagie» la pasión que sienten por ellos. La última entrega de esta colección, ‘Dos tardes con Benito Pérez Galdós’, corre a cargo de Ignacio Martínez de Pisón, quien sin duda es su lector y heredero más atento.

Lo de ‘dos tardes con…’ es, sin duda, un modo de hablar, porque a mí se me quedó en una. Aproveché la lluvia, el trémolo de la lluvia en los cristales, y me sumergí en un muy ameno texto sobre Galdós que funciona, también, como una breve pero no ligera biografía del novelista español que mejor entendió a España y a los españoles.

Hay en el ensayo de Martínez de Pisón, como no podía ser de otra forma, mucho espacio dedicado a los Episodios Nacionales, la obra cumbre de Galdós. El «episodio nacional» , es un género con una cierta controversia. Frente a algunos críticos que no lo consideran como un subtipo de novela histórica están muchos otros que sí defienden esta distinción. El episodio nacional se distingue de la novela histórica en que narra sobre un pasado reciente. El crítico Juan Ignacio Ferreras afirma que «el episodio nacional no es solo una novela histórica, sino una visión histórica, obligatoriamente nacional, sobre la historia reciente o contemporánea del autor». Lo que sí es indiscutible es que el género comienza con Galdós, y sobre él Martínez de Pisón arroja una visión interesante al señalar que don Benito será el «precursor de la microhistoria», esto es, construir la historia del país desde la perspectiva de personajes individuales, de sus historias pequeñas, aunque no debemos olvidar que sobre esto ya había teorizado Miguel de Unamuno, jocosamente, en ‘Recuerdos de niñez’, donde dice: «De las explicaciones de historia apenas recuerdo palabra. Me mareaba aquel desfilar de reyes y de guerras, aquel intrincamiento de parentescos, matrimonios y repartos de herencias. Venían reyes y los mataban tan pronto que no había lugar a acongojarse de su muerte, pues no había tenido uno tiempo de conocerlos, y era tal el trajín, que se deseaba hubieran acabado de una vez con todos, matándolos en una sola batalla».

Y eso, precisamente, es lo que nos evitará Benito Pérez Galdós en sus ‘Episodios nacionales’, en los que la historia de España se nos presenta real y amena a través de sus personajes. A ese respecto, Martínez de Pisón señala que «Galdós se dedica a escribir novelas realistas, no a inventar mitos o leyendas. Humanos, demasiado humanos, a sus personajes los vemos con todas sus miserias y flaquezas, que son las miserias y flaquezas de la sociedad española» .

Naturalmente, esta obra lo que pretende, habida cuenta la intención de la propia colección, es que después de esas «dos tardes» los lectores se apasionen con el autor clásico, que acudan a sus obras y las lean o las relean, según los casos, desde una perspectiva diferente. Y sin duda Martínez de Pisón logra transmitir a los lectores su entusiasmo por Galdós, pero no a través de una monografía de especialista, de una lección magistral, sino a través del verdadero apasionamiento que siente por la obra de este escritor, seguramente el más importante de su generación.